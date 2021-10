iPhone 13 cercasi? Ecco perchè aspettare il Black Friday non conviene

Di solito è un'eresia consigliare a qualcuno di comprare un nuovo iPhone nel mese di ottobre, no? Dopotutto, manca solo un mese al Black Friday, ed è risaputo che è questo il momento migliore per assicurarsi il miglior prezzo sui prodotti di punta prima delle festività natalizie.

Quest'anno con i nuovi iPhone però la situazione è diversa. Tra ritardi nelle consegne, ordini arretrati e problemi di fornitura, vale davvero la pena aspettare il Black Friday per comprare iPhone 13?

Bisogna considerare che è difficile trovare un iPhone uscito solo da poche settimane scontato, e sul sito ufficiale Apple i tempi stimati di consegna per i nuovi ordini sono sempre più lunghi.

Le ultime notizie suggeriscono che anche Apple starebbe iniziando a soffrire della stretta provocata dalla carenza globale di chip. Queste non sono sicuramente buone notizie per chi non ha ancora acquistato il nuovo iPhone 13 e ha in programma di farlo.

Probabilmente, quando le cose torneranno alla normalità, sarà nuovamente consigliabile aspettare il Black Friday o il Cyber Monday per acquistare un nuovo iPhone a prezzo scontato. Per quest'anno, invece, siamo inclini a credere che iPhone 13 non sarà il protagonista delle migliori offerte che possiamo aspettarci quest'anno. Nell'eventualità di qualche sconto, inoltre, le scorte potrebbero essere molto limitate.

(Image credit: TechRadar)

Finora la categoria degli smartphone è quella che ha sofferto di meno la crisi. Tuttavia, le cose potrebbero cambiare nei prossimi mesi.

La scorsa settimana Bloomberg ha dichiarato che la produzione di iPhone 13 verrà ridotta fino all'11%. Apple intendeva produrre 90 milioni di unità entro la fine del 2021, ma la cifra prevista si è abbassata di 10 milioni.

Apple non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma in precedenza aveva riconosciuto che sarebbe stato realistico aspettarsi dei problemi di fornitura di iPhone e iPad tra luglio e settembre. Il periodo a cui si riferisce è proprio quello precedente al Black Friday, quindi se consideriamo un fisiologico aumento della richiesta durante il mese di novembre potremmo trovarci di fronte a tempi di attesa molto lunghi per ricevere i prodotti.

E quindi?

Come già accennato, trattandosi di prodotti di punta molto richiesti, è difficile che gli iPhone appena usciti ricevano sconti degni di nota per il Black Friday. É legittimo aspettarsi qualche piccola offerta, ma niente che vi cambierebbe la vita.

Se volete essere sicuri di procurarvi uno dei nuovi iPhone 13 entro la fine del 2022, probabilmente è meglio evitare la ressa del Black Friday e acquistarlo nelle prossime settimane. Se riuscite a imbattervi in qualche sconto su iPhone 13, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, sappiate che difficilmente durante il Black Friday il prezzo dei nuovi iPhone verrà ulteriormente ribassato.

L'unica eccezione è iPhone 13 mini: si tratta del modello meno richiesto della serie, e le scorte nei magazzini potrebbero durare più a lungo. Se siete interessati a questo modello, potrebbe valere la pena aspettare un po' di più.