iPhone pieghevole: Apple punta su un’invisibile piega nel display

A questo punto sembra quasi certo che Apple presenterà un iPhone pieghevole a settembre 2026, e grazie a nuove indiscrezioni abbiamo qualche dettaglio in più su cosa aspettarci.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, una delle fonti più affidabili in ambito Apple, il nuovo modello non utilizzerà Face ID, ma tornerà a puntare su Touch ID. La ragione è legata allo spessore: i sensori necessari per il riconoscimento facciale renderebbero il dispositivo troppo spesso.

Sempre per mantenere il design il più sottile possibile, non sarà presente alcuno slot per SIM fisica: lo smartphone sarà infatti solo eSIM. Le precedenti indiscrezioni parlavano di un dispositivo con spessore di 4,8 mm da aperto, a fronte dei 4,2 mm del recente Samsung Galaxy Z Fold 7.

Il nuovo rapporto rivela anche che l’iPhone pieghevole avrà quattro fotocamere: una sullo schermo esterno, una su quello interno e due sul retro, entrambe da 48 MP secondo i rumor precedenti.

(Image credit: Future)

Se i report precedenti si riveleranno corretti, uno dei motivi per cui l’iPhone pieghevole ha richiesto così tanto tempo è la volontà di Apple di rendere la piega del display il meno visibile possibile — e sembra che l’azienda abbia finalmente trovato una soluzione soddisfacente.

Secondo Mark Gurman, il nuovo iPhone utilizzerà un pannello in-cell touchscreen, con display e strato digitizer integrati. Questa tecnologia, simile a quella già usata sugli iPhone attuali, dovrebbe garantire una piega molto meno evidente e una maggiore precisione al tocco.

Altri dettagli emersi dal report: l’iPhone pieghevole sarà disponibile in nero e bianco, e integrerà il modem C2 proprietario di Apple, atteso in anteprima su iPhone 17. Questo chip dovrebbe migliorare sia l’efficienza che la durata della batteria.

Gurman definisce l’iPhone pieghevole un vero “game changer” per Apple e ritiene che chi passerà a questo modello difficilmente vorrà tornare indietro. Prima, però, c’è da attendere il lancio dell’iPhone 17, previsto per il prossimo mese.