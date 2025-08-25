iPhone pieghevole: Apple punta su un’invisibile piega nel display
Secondo leak autorevoli, il modello del 2026 userà un display in-cell con touch integrato e piastra metallica laser-drilled per nascondere la piega.
A questo punto sembra quasi certo che Apple presenterà un iPhone pieghevole a settembre 2026, e grazie a nuove indiscrezioni abbiamo qualche dettaglio in più su cosa aspettarci.
Secondo Mark Gurman di Bloomberg, una delle fonti più affidabili in ambito Apple, il nuovo modello non utilizzerà Face ID, ma tornerà a puntare su Touch ID. La ragione è legata allo spessore: i sensori necessari per il riconoscimento facciale renderebbero il dispositivo troppo spesso.
Sempre per mantenere il design il più sottile possibile, non sarà presente alcuno slot per SIM fisica: lo smartphone sarà infatti solo eSIM. Le precedenti indiscrezioni parlavano di un dispositivo con spessore di 4,8 mm da aperto, a fronte dei 4,2 mm del recente Samsung Galaxy Z Fold 7.
Il nuovo rapporto rivela anche che l’iPhone pieghevole avrà quattro fotocamere: una sullo schermo esterno, una su quello interno e due sul retro, entrambe da 48 MP secondo i rumor precedenti.
Se i report precedenti si riveleranno corretti, uno dei motivi per cui l’iPhone pieghevole ha richiesto così tanto tempo è la volontà di Apple di rendere la piega del display il meno visibile possibile — e sembra che l’azienda abbia finalmente trovato una soluzione soddisfacente.
Secondo Mark Gurman, il nuovo iPhone utilizzerà un pannello in-cell touchscreen, con display e strato digitizer integrati. Questa tecnologia, simile a quella già usata sugli iPhone attuali, dovrebbe garantire una piega molto meno evidente e una maggiore precisione al tocco.
Altri dettagli emersi dal report: l’iPhone pieghevole sarà disponibile in nero e bianco, e integrerà il modem C2 proprietario di Apple, atteso in anteprima su iPhone 17. Questo chip dovrebbe migliorare sia l’efficienza che la durata della batteria.
Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora.
Gurman definisce l’iPhone pieghevole un vero “game changer” per Apple e ritiene che chi passerà a questo modello difficilmente vorrà tornare indietro. Prima, però, c’è da attendere il lancio dell’iPhone 17, previsto per il prossimo mese.
Nato nel 1995 e cresciuto da due genitori nerd, non poteva che essere orientato fin dalla tenera età verso un mondo fatto di videogiochi e nuove tecnologie. Fin da piccolo ha sempre esplorato computer e gadget di ogni tipo, facendo crescere insieme a lui le sue passioni. Dopo aver completato gli studi, ha lavorato con diverse realtà editoriali, cercando sempre di trasmettere qualcosa in più oltre alla semplice informazione. Amante del cioccolato fondente, continua a esplorare nuove frontiere digitali, mantenendo sempre viva la sua curiosità e la sua dedizione al settore.