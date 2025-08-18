iPhone 17 Pro e Pro Max: le foto svelano batteria, fotocamera potenziata e slot SIM

Al momento circolano numerosi rumor e leak su iPhone 17, e gli ultimi emersi sembrano svelare nuovi dettagli sui modelli più costosi in arrivo il prossimo mese: iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max.

Il tipster Majin Bu (via GSMArena) ha pubblicato alcune foto che mostrerebbero lo slot per la SIM card di iPhone 17 Pro. Se negli Stati Uniti gli iPhone sono già passati al formato eSIM-only, nei mercati internazionali non è così, e a quanto pare la situazione non cambierà nemmeno con i modelli 2025.

Inoltre, il noto leaker Yeux1122 (via Wccftech) ha diffuso immagini che mostrerebbero gli interni di iPhone 17 Pro Max. È possibile notare lo stesso design della batteria rivestita in metallo già visto su iPhone 16 Pro, soluzione pensata per migliorare la gestione termica, oltre a un modulo fotografico più grande, come già anticipato dalle indiscrezioni precedenti.

Un altro dettaglio interessante riguarda la presenza di due diverse forme di batteria, presumibilmente legate ai modelli con e senza slot fisico per la SIM. Un segnale delle modifiche che Apple è costretta a introdurre per adattare i propri smartphone ai diversi mercati globali.

The rear cameras on the iPhone 16 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Forse il leak più interessante dell’ultima serie arriva dal tipster Setsuna Digital (via Notebookcheck), secondo cui iPhone 17 Pro Max sarà dotato del teleobiettivo più potente mai visto finora.

Non è chiaro se si tratti del teleobiettivo più avanzato mai integrato in un iPhone o in uno smartphone in generale, ma in ogni caso rappresenterebbe un aggiornamento molto promettente. Attualmente, iPhone 16 Pro Max monta una tripla fotocamera posteriore da 48MP+48MP+12MP, con zoom ottico 5x garantito dal teleobiettivo.

Al momento non sappiamo di quanto aumenteranno lo zoom ottico o il numero di megapixel, ma alcune indiscrezioni parlano di un possibile zoom ottico 8x, uno dei motivi alla base del presunto redesign del modulo posteriore. Apple, inoltre, potrebbe presentare un’app fotocamera di livello professionale insieme ai nuovi modelli.

Non dovrebbe mancare molto per scoprire quanto siano attendibili questi rumor: se Apple rispetterà il suo consueto calendario, la serie iPhone 17 sarà annunciata a settembre, probabilmente martedì 9.