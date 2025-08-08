iPhone 17 Pro arancione: design audace, reazioni forti
Il nuovo colore ‘papaya orange’ del Pro divide: alcuni lo definiscono ‘spettacolare’, altri lo giudicano ‘orribile’
Secondo alcuni leak, oltre alle tonalità sobrie nero, bianco e blu scuro, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max potrebbero arrivare anche in arancione. Un nuovo video mostra per la prima volta un’unità dummy in questo colore, che appare molto più vivace rispetto alle tinte tradizionali dei modelli Pro.
Il giudizio, però, è diviso. L’autore del video, il leaker Majin Bu, lo definisce “bellissimo”, ma molti commenti sono negativi: c’è chi lo considera “orribile” o “il peggior colore nella storia di iPhone”, mentre altri lo vedono come un possibile motivo per passare al nuovo modello. Un colore, insomma, che sembra destinato a far discutere.
iPhone 17 Pro orange looks so good pic.twitter.com/N9ehzP6ldnAugust 7, 2025
A good move
Al di là dei gusti personali, la possibile introduzione di questa tonalità è un segnale positivo: Apple potrebbe aprirsi all’idea che i modelli Pro non debbano sempre essere proposti in colori sobri e tradizionali.
Da tempo si chiedono smartphone premium più vivaci, e forse l’azienda sta iniziando ad ascoltare. Molto, però, dipenderà dal successo commerciale dell’arancione – ammesso che arrivi davvero. Per saperlo non dovremo attendere troppo: la gamma iPhone 17 dovrebbe essere presentata a inizio settembre, con un leak che indica il 9 settembre come data probabile.
Nato nel 1995 e cresciuto da due genitori nerd, non poteva che essere orientato fin dalla tenera età verso un mondo fatto di videogiochi e nuove tecnologie. Fin da piccolo ha sempre esplorato computer e gadget di ogni tipo, facendo crescere insieme a lui le sue passioni. Dopo aver completato gli studi, ha lavorato con diverse realtà editoriali, cercando sempre di trasmettere qualcosa in più oltre alla semplice informazione. Amante del cioccolato fondente, continua a esplorare nuove frontiere digitali, mantenendo sempre viva la sua curiosità e la sua dedizione al settore.