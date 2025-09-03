iPhone Fold non avrà il Touch ID sotto lo schermo: ecco perché

Dopo anni e anni di indiscrezioni, potremmo essere a soli 12 mesi dal lancio del primo iPhone pieghevole e, secondo un noto analista, il dispositivo dovrebbe integrare il Touch ID nel tasto di accensione anziché sotto lo schermo.

La previsione arriva da Ming-Chi Kuo, una delle fonti più affidabili quando si parla di Apple, che ha voluto rispondere ai “rumor di mercato” secondo cui il sensore di impronte sarebbe stato collocato sotto al display, come già accade su molti smartphone Android di fascia alta.

Apple, infatti, non ha mai introdotto un Touch ID sotto lo schermo, ma ha già adottato la tecnologia nel pulsante di accensione di diversi iPad, a partire dall’iPad Air 4, presentato nel settembre 2020. Secondo Kuo, lo stesso approccio sarà utilizzato anche per il nuovo iPhone pieghevole.

L’analista sostiene questa tesi da diversi mesi, ma ha ritenuto necessario ribadirla vista la crescente diffusione di rumor contrari.

No Face ID

Six months ago, I predicted the foldable iPhone would use side-button Touch ID. There are now market rumors that it will adopt an under-display ultrasonic fingerprint sensor, but I think that’s unlikely. It’s expected that Luxshare ICT will supply the side-button Touch ID module… https://t.co/KsGu49JXkPSeptember 1, 2025

Vale la pena sottolineare che, secondo Kuo, l’ipotesi di un Touch ID sotto il display non è del tutto esclusa, ma al momento è considerata “improbabile”. L’analista si è spinto persino a citare il produttore che dovrebbe fornire il modulo per il sensore integrato nel tasto di accensione.

Da tempo appare chiaro che il primo iPhone pieghevole farà affidamento su Touch ID. La ragione più probabile per cui Face ID non verrà implementato è che le fotocamere e i sensori necessari renderebbero il dispositivo troppo spesso.

La scelta di una tecnologia già utilizzata su diversi iPad ha anche un altro vantaggio: permettere ad Apple di contenere i costi, considerando che il pieghevole sarà a tutti gli effetti una sorta di iPad in miniatura, con un display principale da 7,8 pollici secondo i rumor.

La verità si saprà a settembre 2026, quando la maggior parte degli insider concorda che vedremo la prima presentazione ufficiale dell’iPhone Fold. Nel frattempo, tra una settimana sarà il turno di iPhone 17, pronto a essere svelato.