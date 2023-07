Sony A95L vs Samsung S95C: confronto

Sony A95L QD-OLED Dimensioni: 55, 65, 77 pollici

Tecnologia: QD-OLED

Processore: Cognitive Processor XR

HDMI: 4x HDMI 2.1

HDR: Dolby Vision, HDR10, HLG Il QD-OLED di nuova generazione di Sony offre una maggiore luminosità rispetto al modello dello scorso anno grazie al nuovo filtro a punti quantici. Se a ciò si aggiungono una serie di nuove funzioni per il gioco e miglioramenti nell'elaborazione delle immagini, l'A95L diventa indubbiamente uno dei nuovi TV OLED più brillanti e promettenti del 2023. For Super luminoso

Profondità dei neri strabiliante

Ottimo per il gaming Contro Probabilmente molto costoso

Samsung S95C OLED TV Dimensioni: 55, 65, 77 pollici

Tecnologia: QD-OLED

Processore: Neural Quantum Processor 4K

HDMI: 4x HDMI 2.1

HDR: HDR10, HDR10+, HLG Samsung S95C è il TV QD-OLED di fascia alta per il 2023. Il punto di forza? É l'OLED più luminoso che abbiamo mai visto, ben il 25% in più rispetto al già stellare S95B dello scorso anno: può raggiungere un picco di luminosità di quasi 1.400 nit. Grazie alla Samsung One Connect box, è anche un televisore incredibilmente sottile, anche per gli standard OLED. For Incredibilmente luminoso

Ottimo per il gaming

Design davvero sottilissimo Contro Manca il Dolby Vision HDR

Costoso

Sony A95L e il Samsung S95C potrebbero essere i due migliori TV OLED del 2023. Entrambi i modelli QD-OLED 4K utilizzano filtri a punti quantici per aumentare la luminosità dello schermo rispetto ai tradizionali pannelli W-OLED, rendendoli significativamente più luminosi rispetto alle versioni precedenti.

Ma cosa differenzia i prossimi QD-OLED dalla concorrenza? Al di là della tecnologia di aumento della luminosità, ogni schermo offre diversi vantaggi per gli amanti del cinema e dei videogiochi.

In questo confronto analizzeremo quale di questi nuovi OLED è quello giusto per voi, esaminando i prezzi, le caratteristiche e le differenze generali di design per chiedervi: qual è quello giusto per voi, Sony A95L o Samsung S95C?

Sony A95L vs Samsung S95C: prezzo e uscita

Samsung S95C QD-OLED è uscito a marzo 2023 e non sorprende che abbia un prezzo più elevato rispetto al suo predecessore, il Samsung S95B. Di seguito i prezzi in base al modello:

55 pollici: 2.599€

65 pollici: 3.499€

77 pollici: 4.999€

Come il Samsung S95C, Sony A95L QD-OLED sarà disponibile nelle versioni da 55, 65 e 77 pollici al momento del lancio nella seconda metà del 2023. Anche se per il momento Sony non si esprime in merito ai prezzi, prevediamo che sarà un modello decisamente costoso

Sony A95L è destinato a essere il TV OLED più luminoso mai prodotto dal marchio giapponese. (Image credit: Sony)

Sony A95L vs Samsung S95C: funzioni

Sia il Sony A95L che il Samsung S95C sono TV QD-OLED. Grazie all'utilizzo di un filtro a punti quantici, possono eguagliare la luminosità dei migliori TV QLED, offrendo al contempo i neri infinitamente profondi per cui sono famosi gli schermi OLED tradizionali.

Questi nuovi TV OLED 2023 sono dotati di quattro porte HDM1 2.1, una delle quali funge da connessione eARC per garantire la possibilità di connettere facilmente questi TV a una soundbar. Mentre il Sony A95L supporta un segnale 4K fino a 120Hz, il Samsung S95C fa un passo avanti, supportando il 4K fino a 144Hz.

Il Sony A95L è destinato a essere il TV OLED più luminoso che il colosso giapponese abbia mai rilasciato. Abbiamo avuto modo di toccare con mano il televisore durante un evento Sony e siamo rimasti sbalorditi dalla vivacità delle immagini dei questo QD-OLED. La qualità dell'immagine superbamente vibrante del pannello è dovuta a nuove tecniche di elaborazione come XR OLED Contrast Pro, XR Triluminos Max, XR Clear Image e XR OLED Motion di Sony.

Come il Sony A95L e il suo diretto predecessore Samsung S95B, l'S95C utilizza un filtro quantum dot per aumentare la luminosità delle immagini e la precisione dei colori. Tuttavia, come tutti i televisori Samsung di prossima uscita, l'S95C non supporterà il Dolby Vision HDR.

Sebbene non disponga di un pannello Micro Lens Array come l'imminente LG G3 OLED, il Samsung S95C potrà comunque vantare un'immagine estremamente luminosa, alla pari dei migliori TV LED, grazie a Quantum HDR OLED Plus, una funzione che utilizza l'apprendimento profondo dell'intelligenza artificiale per regolare con precisione la luminosità fino al singolo pixel.

Quanto può essere luminoso l'S95C? Quando lo abbiamo testato in occasione di un evento tenutosi di recente nel New Jersey, ha raggiunto un picco di luminosità su una finestra bianca al 10% di ben 1.374 nit in modalità Filmmaker. Se si confronta questo valore con il picco di luminosità di 1.040 nit dell'S95B, il nuovo QD-OLED 2023 ottiene un incremento di luminosità del 25% rispetto al suo predecessore.

Come l'A95L di Sony, l'S95C utilizza un filtro a punti quantici per aumentare la luminosità delle immagini e la precisione dei colori. (Image credit: Samsung)

Per quanto riguarda il gaming, sia Sony A95L che Samsung S95C sono perfetti ideali da usare insieme a una PS5 o una Xbox Series X. L'OLED 2023 di Sony presenta diverse nuove caratteristiche che ne rafforzano le credenziali di gioco, come la nuova modalità Game, e quando si collega una PS5 all'A95L, l'immagine di genere automatica e la mappatura automatica dei toni HDR entrano immediatamente in funzione.

Anche il Samsung S95C è un TV da gaming alto livello. Il tempo di risposta di 01,ms significa che i migliori giochi per PS5 saranno decisamente fluidi sul nuovo QD-OLED, mentre la frequenza di aggiornamento di 144Hz garantisce prestazioni velocissime. Come ci si aspetterebbe, l'S95C è dotato di supporto VRR/ALLM, e c'è anche l'opzione di streaming dei giochi in 4K grazie all'aggiunta di Nvidia GeForce Now.

Per quanto riguarda l'audio, l'A95L è potenziato da Acoustic Surface Audio+, una funzione che utilizza degli attuatori sul retro del televisore per far vibrare il pannello ed emettere il suono. Anche le voci saranno potenziate sull'A95L se lo si abbina a una soundbar Sony, grazie alla funzione Acoustic Centre Sync.

Il Samsung S95C offre un'esperienza audio di qualità grazie al sistema di altoparlanti 4.2.2, che utilizza Object Tracking Sound Plus per migliorare la direzionalità degli effetti sonori.

Sony A95L è un TV OLED davvero sottilissimo. (Image credit: Future)

Sony A95L vs Samsung S95C: design

Non è una sorpresa che sia Sony A95L che Samsung S95C siano televisori OLED molto sottili. Parte del motivo per cui quest'ultimo ha il suo design "Infinity One" è dovuto al ricevitore multimediale Samsung One Connect Box che ospita le connessioni HDMI del TV.

A differenza dell'S95C, le porte HDMI dell'A95L sono alloggiate nella parte posteriore del pannello, ma si tratta comunque di un televisore super-sottile. Il nuovo QD-OLED di Sony è ancora più bello dell'A95K, in parte grazie al nuovo design "Immersive Edge", dotato di un supporto multiposizione a tre vie.

Sony A95L vs Samsung S95C: verdetto

Sony A95L QD-OLED e Samsung S95C QD-OLED dovrebbero essere entrambi degli eccellenti televisori 4K. Questi OLED si basano sui loro già ottimi predecessori - l'A95K e l'S95B hanno entrambi ottenuto il punteggio massimo di 5/5 nelle nostre recensioni - e in aggiunta questi nuovi TV del 2023 saranno significativamente più luminosi dei loro fratelli maggiori.

Entrambi i televisori avranno una concorrenza agguerrita da parte di modelli come l'LG C3 OLED e il Philips+908 OLED, ma il 2023 si preannuncia come l'anno più entusiasmante per la tecnologia OLED da molto tempo a questa parte.