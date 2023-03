Sony A95L vs LG G3: qual è il TV OLED di nuova generazione più adatto a voi?

Sony A95L QD-OLED Dimensioni: 55, 65, 77 pollici

Tecnologia dello schermo: QD-OLED

Processore: Processore cognitivo XR

HDMI: 4x (2x HDMI 2.1)

HDR: Dolby Vision, HDR10, HLG Il QD-OLED di nuova generazione di Sony offre una maggiore luminosità rispetto al Sony A95K dello scorso anno, grazie a un pannello di nuova generazione. Con una serie di nuove funzioni per il gioco e miglioramenti nell'elaborazione delle immagini, l'A95L è uno dei nuovi TV OLED più brillanti e promettenti del 2023. Beh, nella seconda metà del 2023: non aspettatevi di vederlo prima di allora. Pro QD-OLED super-luminoso

Colori incredibili

Sony Acoustic Surface

Ottimo per PS5 Contro Probabile che sia molto costoso

Solo 2 porte HDMI 2.1

Non uscirà prima della fine del 2023 LG G3 OLED Dimensioni: 55, 65, 77, 83 pollici

Tecnologia dello schermo: OLED Evo con architettura di controllo della luce

Processore: Alpha a9 Gen 6

HDMI: 4x HDMI 2.1

HDR: Dolby Vision, HDR10, HLG L'LG G3 si colloca all'estremità superiore (e quindi più costosa) della linea 2023 di LG. Grazie alla nuova tecnologia Light Control Architecture, è l'OLED LG più luminoso in assoluto, superando di gran lunga i precedenti pannelli dell'azienda. Ha un design sottilissimo con una cornice quasi inesistente, ed è fatto per essere montato a parete. Se volete il supporto da tavolo, dovete pagarlo a parte. Pro Enorme miglioramento della luminosità

4 porte HDMI 2.1

Schermo meno riflettente

Design accattivante Contro Prezzo alto

Non viene fornito con il supporto

Audio integrato inferiore

Il Sony A95L QD-OLED e l'LG G3 OLED sembrano essere due dei migliori televisori 4K del 2023. Utilizzando la tecnologia OLED all'avanguardia per offrire immagini sostanzialmente più luminose rispetto ai loro predecessori del 2022, questi nuovi pannelli dovrebbero essere migliori che mai per la visione di film e la riproduzione degli ultimi giochi PS5 e Xbox Series X.

Ma cosa separa questi due concorrenti di fascia alta per il titolo di miglior TV OLED, e quale sarebbe quello giusto per voi? Questi apparecchi utilizzano soluzioni diverse per aumentare la luminosità e offrire così immagini estremamente vivaci, in linea con i migliori televisori di qualsiasi tipo. I risultati sono già di per sé impressionanti.

Di seguito, abbiamo messo a confronto il Sony A95L e l'LG G3 OLED, esaminando aspetti come il prezzo, le dimensioni dello schermo, le differenze di design e le caratteristiche. Stiamo già provando entrambi i modelli, e presto ne potrete leggere la recensione su Techradar.

L'LG G3 offre immagini sostanzialmente più luminose rispetto ai pannelli LG del 2022. (Image credit: TechRadar/Future)

Sony A95L vs LG G3: prezzo, dimensioni e disponibilità

Non abbiamo ancora i prezzi dell'LG G3 in euro, e lo stesso vale per i nuovi modello Sony 2023. Ma LG ha già comunicato i prezzi per gli Stati Uniti, che possono essere almeno vagamente indicativi

Swipe to scroll horizontally TV LG 20232, prezzi USA Dimensioni Prezzo 55 pollici $2,499 65 pollici $3,299 77 pollici $4,499 83 pollici $6,499

Guardando anche i prezzi di listino dell'attuale LG G2 OLED, crediamo che LG G3 OLED costerà almeno 2.500 euro, nella versione da 55 pollici. Ma ci sembra possibile, per non dire probabile, e il prezzo di riferimento sarà anche più alto.

Nemmeno Sony ha comunicato prezzi di riferimento per il nuovo A95L, ma anche in questo caso possiamo prendere come (vago) riferimento l'attuale Sony A95K; un modello che, vale la pena ricordarlo, è stato il miglior televisore del pianeta per qualità dell'immagine nel 2022. È anche parecchio costoso, con un prezzo di listino iniziale pari a €2.800.

Per fortuna lo si trova a meno di così, ma sicuramente stiamo parlando di cifre molto alte per entrambi i marchi, ma d'altra parte sono i loro modelli migliori.

In ogni caso, Sony ci ha fatto sapere che il costo dei suoi nuovi televisori sarà "una piacevole sorpresa", ma dato che il lancio è previsto per la seconda metà dell'anno, probabilmente non lo sapremo con esattezza ancora per un po'.

Sicuramente, già se non ci fossero aumenti sarebbe una "piacevole sorpresa".

Il Sony A95L sarà costoso, non c'è dubbio. Ma avrà un aspetto fantastico. (Image credit: Sony)

Sony A95L vs LG G3: caratteristiche

A prima vista, il Sony A95L e l'LG G3 sono diversi tra loro. Come i prossimi TV Samsung S95C e Samsung S90C, il Sony A95L è un TV QD-OLED. Utilizza un filtro a punti quantici per aumentare la luminosità dei pixel OLED e il risultato è un'immagine molto più vivace rispetto alla precedente tecnologia OLED.

Anche se non abbiamo ancora effettuato test di luminosità sul QD-OLED di Sony, già a prima vista abbiamo notato che i colori sono più brillanti e vivaci rispetto al modello 2022 (che era esposto proprio accanto). Ciò è dovuto in parte a una serie di tecniche di elaborazione, come i nuovi XR OLED Contrast Pro, XR Triluminos Max, XR Clear Image e XR OLED Motion di Sony. Le immagini dell'A95L sono così vivaci che Sony dichiara che è due volte più luminoso dei suoi precedenti OLED.

Anche l'LG G3 utilizza una tecnologia di aumento della luminosità che lo rende sostanzialmente più luminoso del suo predecessore, l'OLED G2. Il G3 utilizza un pannello Micro Lens Array e un algoritmo software noto come "META" come parte della sua tecnologia Brightness Booster Max.

LG sostiene che il suo nuovo pannello premium può raggiungere 1.470 nits in una finestra del 10% in modalità HDR Cinema, e ci aspettiamo che questa cifra sia quasi esatta nella nostra prossima recensione dell'LG G3 OLED. Sony invece non fornisce numeri, ufficialmente. Quindi bisognerà aspettare di poterlo testare.

Entrambi i televisori sono destinati a essere eccezionalmente luminosi, quindi, ed entrambi offrono il contrasto "perfetto" dell'OLED. Ma come si comportano come schermi da gioco? Entrambi sono dotati di connettività HDMI 2.1, con supporto per i giochi 4K 120Hz e VRR, anche se l'LG G3 ha quattro porte HDMI 2.1, mentre il Sony A95L ha solo due porte HDMI 2.1 (più due porte HDMI 2.0). Una carenza che Sony si trascina dietro da troppo tempo, e speriamo tanto che nel 2024 questa faccenda delle porte obsolete non si ripeta.

Prevedibilmente, il Game Optimizer di LG ritorna sul G3, consentendo di passare da un'impostazione all'altra - RPG, sparatutto in prima persona ecc. - e consente di attivare funzioni di frame-smoothing come il VRR. Il G3 supporta anche Nvidia G-Sync e AMD FreeSync Premium.

L'A95L ha fatto passi da gigante rispetto al suo predecessore sul fronte dei giochi. Non solo offre il supporto per i giochi Dolby Vision, ma ha anche una nuova modalità di gioco. Il nuovo QD-OLED di Sony è stato definito "Perfetto per PlayStation 5" e, come tale, l'immagine di genere automatica e la mappatura dei toni HDR vengono implementate non appena si collega una PS5 all'A95L, una funzione esclusiva dei televisori Sony. Supporta anche il VRR, ma non il G-Sync o il Freesync.

Audio

Sul fronte dell'audio, l'A95L presenta alcune caratteristiche interessanti. La prima è l'uso di Acoustic Surface Audio+, che utilizza attuatori situati sul retro del pannello per far vibrare lo schermo ed emettere suoni. Il QD-OLED è inoltre dotato di Acoustic Center Sync, una tecnologia che consente all'A95L di combinarsi con una soundbar Sony o con altoparlanti wireless per elevare le voci sullo schermo, usando il TV come canale centrale.

L'LG G3 utilizza anch'esso alcune tecniche intelligenti per migliorare l'esperienza audio. La modalità AI Sound Pro di LG imita una configurazione audio surround 9.1.2 virtuale, anche se il G3 ha solo altoparlanti a 3.1.2 canali. Ovviamente, non si tratta di una configurazione surround reale, ma cercare di posizionare "più o meno" i vari suoni.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche degne di nota? Il Sony A95L è dotato della nuova Bravia Cam (inclusa nella confezione), che può essere attaccata magneticamente alla parte superiore del pannello e offre funzionalità avanzate di videocamera, non solo per le chiamate, ma anche per i controlli gestuali e il rilevamento di quando le persone escono dalla stanza in modo che il televisore possa risparmiare energia.

Ancora più interessante è l'aggiunta di "Vanta Black" nell'LG G3. Questo pannello antiriflesso riduce drasticamente i riflessi dello schermo, aumentando la luminosità soggettiva del G3.

L'LG G3 OLED non si limita a offrire un'immagine migliore rispetto ai suoi predecessori, ma anche l'audio è stato migliorato per imitare una configurazione audio surround 9.1.2 virtuale, anche se il G3 dispone solo di altoparlanti a 3.1.2 canali. (Image credit: LG)

Sony A95L vs LG G3: Design

Non sorprende che sia il Sony A95L che l'LG G3 siano apparecchi estremamente attraenti.

Entrambi gli schermi sono sottili e presentano cornici ridottissime, ma è il TV Sony a offrire più opzioni.

L'A95L è dotato di un nuovo supporto multiposizione che sfoggia il design "Immersive Edge" di Sony e può ovviamente essere montato a parete. Il supporto a tre vie può essere collocato in posizione Standard, Soundbar o Narrow, anche se quest'ultima è supportata solo nel modello da 77 pollici.

Il design dell'LG G3 è un po' più limitante, perché non c'è uno stand nella scatola. Il G3 è idealmente pensato per essere montato a parete e viene fornito con un supporto speciale che consente di posizionarlo a filo del muro, senza fastidiose fessure o staffe visibili. Per fortuna è possibile acquistare dei piedini o un supporto da pavimento attraverso il sito web di LG se l'installazione a parete non è un'opzione possibile.

Sony A95L vs LG G3: conclusione

Il Sony A95L QD-OLED e l'LG G3 OLED sono destinati a essere tra i migliori TV 4K del 2023, e sicuramente schizzeranno in cima alla classifica non appena saranno effettivamente disponibili.

La tecnologia di aumento della luminosità utilizzata in entrambi i pannelli dovrebbe spingerli a un nuovo livello di contrasto e di colori vivaci. Se si abbina la maggiore luminosità di questi schermi con i neri infiniti che l'OLED ha sempre fornito, si ottiene una coppia di TV di fascia alta che dovrebbe rivelarsi perfetta per i cinefili più accaniti.

Se Sony riuscirà a contenere il prezzo dell'A95L, sarà in grado di dare del filo da torcere al G3, soprattutto perché il prezzo di quest'ultimo è aumentato rispetto alla versione dello scorso anno. In generale, le caratteristiche di gioco dei due prodotti sono molto simili, anche se il Sony ha qualche punto in più per chi usa una PlayStation 5..

Non saremo in grado di esprimere il nostro verdetto definitivo ancora per alcuni mesi, fino a che i prodotti saranno sul mercato, ma una cosa sembra chiara sin da subito: avremo bisogno di occhiali da sole quando arriverà il momento della recensione.