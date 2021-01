Samsung Neo QN900 8K QLED è un TV eccezionale, d’altronde è il televisore top di gamma dell’azienda per il 2021. È molto più luminoso e sottile rispetto al predecessore, e sebbene i contenuti in 8K siano ancora assenti, l'upscaling di Samsung compensa il problema. Il prezzo? Non è stato ancora annunciato, ma sarà salato.

Samsung Neo QN900 QLED è il TV 8K di punta dell’azienda per il 2021; abbiamo dato un’occhiata al modello da 85 pollici e lo abbiamo testato con un video in 8K. Per farla breve, il TV supera il predecessore in ogni aspetto e non c’è da meravigliarsi considerate le tecnologie introdotte;

quella più rilevante sono i microLED, ossia diodi luminosi autoemittenti quaranta volte più piccoli di quelli tradizionali. Sì, avete capito bene, autoemittenti proprio come gli OLED. Secondo l’azienda, questi ultimi offrono una maggiore luminosità e i livelli di nero più profondi; ciò consente un maggiore contrasto e un minor blooming (la diffusione di luce dalle aree più luminose dello schermo a quelle più scure). Sulla carta, i nuovi pannelli dovrebbero andare a risolvere i principali difetti dei TV LED; non ci resta che testarli e scoprire la verità.

QN900 si distingue anche per la tecnologia Quantum Matrix che riduce lo spazio tra le cornici e lo chassis, per un design incredibilmente sottile. Sembra un piccolo passo avanti, ma Samsung non ha mancato di farlo notare con l’appellativo “Infinity Screen”, già usato per gli smartphone Galaxy.

Il bordo misura solo 0,9 mm ed è leggermente più elegante del Neo QN800 8K QLED, che è stato anche annunciato prima del CES 2021.

QN900 ha anche un HDR migliore (Quantum HDR 64x sulla serie 900 contro 32x sulla serie 800). Se non avete intenzione di badare a spese, il top di gamma offre un’immagine migliore (anche se difficilmente ve ne accorgerete).

Quanto è importante un TV 8K come il QN900? Samsung sottolinea che il 57% dei consumatori ha visualizzato in streaming più programmi TV e film nel 2020, tuttavia nessuno di questi era in 8K. Ancora una volta, il TV top di gamma Samsung anticipa i tempi, e grazie all’upscaling, i contenuti dovrebbero acquisire nuova vita.

Non abbiamo visto il nuovo upscaling 8K in azione, ma Samsung promette che è talmente efficiente da rappresentare una svolta nel settore. QN900 sarà disponibile nei formati da 65, 75 e 85 pollici.

Gli altoparlanti sono stati inseriti ai lati del TV, e grazie alla funzione Object Tracking Sound di Samsung, il prodotto offre un’esperienza audio surround più coinvolgente: noterete le sorgenti sonore muoversi sullo schermo.

QN900 è fantastico, ma gran parte dell’elaborazione avviene scaricata in un box esterno che si collega al TV con un solo cavo (sì, come la One Connect Box, ma molto più piccolo); Samsung lo chiama ”Attachable Slim One Connect” e consente di montare il TV al muro senza dover vedere il filo del box.

Prime conclusioni

Neo QN900 è il TV QLED di punta di Samsung per il 2021 e porta tanta innovazione con sé: come suggerisce “l’Infinity Screen”, non conosce limiti. È incredibilmente luminoso grazie all’uso di LED più piccoli, che offrono una migliore luminosità di picco rispetto ai precedenti QLED dell’azienda; inoltre, dovrebbe offrire un contrasto molto simile a quello di un TV OLED. Le cornici, pressoché invisibili, sono una meraviglia tecnica. Vi ricordiamo che QN 900 promette il doppio delle prestazioni HDR rispetto alla serie 800.