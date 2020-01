Samsung Galaxy S20: quando esce, prezzo e novità

L'evento di presentazione ufficiale del Samsung Galaxy S20 si terrà l'11 febbraio. Lo sappiamo perchè recentemente Samsung ha mandato gli inviti ufficiali per il grande evento Unpacked. Si vocifera che è qui che potrebbe essere presentato il Galaxy S20. Secondo molti rumor infatti Samsung salterà tutti i numeri dall'S11 all'S19 e chiamerà il nuovo dispositivo direttamente S20, esattamente come l'anno che è da poco iniziato.

Secondo alcuni rumor ci saranno tre diversi smartphone Galaxy S20, e tutti e tre potrebbero supportare il 5G. Questo perchè è sicuro il chipset Snapdragon 865 che monteranno questi smartphone includerà un modem 5G. Questo renderebbe il 5G più fruibile per la maggior parte delle persone.

Ci sono alcune caratteristiche che non abbiamo visto sul Samsung Galaxy S10 e che vorremmo vedere sul modello successivo, mentre ci sono alcune funzioni del Samsung Galaxy Note 10, Samsung Galaxy A80 e del Galaxy Fold che ci piacerebbe trovare nel prossimo modello top della serie S.

Ispirati da questi due modelli abbiamo costruito una lista di quello che vorremmo vedere su Samsung Galaxy S20. Continuando a leggere troverete tutte le indiscrezioni e le ultime novità che abbiamo raccolto sul Samsung Galaxy S20.

Dritti al punto:

Cos’è ? Il futuro modello top della linea Galaxy S di Samsung

? Il futuro modello top della linea Galaxy S di Samsung Quando verrà presentato? Martedì 11 febbraio 2020

Martedì 11 febbraio 2020 Quanto costerà? Probabilmente più di 900 euro.

Samsung Galaxy S20: uscita e prezzo

Samsung Galaxy S20 verrà presentato martedì 11 febbraio a San Francisco. La location e il periodo sono gli stessi della presentazione della serie Galaxy del 2019.

Questo significa che potremmo vedere gli smartphone Galaxy S20 in vendita la prima settimana di marzo.

Galaxy S10 costa a listino 929 euro per il modello più economico, per arrivare ai 1029 euro di quello più costoso, anche se poi online è possibile trovarli anche a 700 euro.

Ci aspettiamo che il prezzo di Samsung Galaxy S20 sarà leggermente superiore a quello di Galaxy S10, visto che quest’ultimo è stato più costoso di Galaxy S9. Considerando l’andamento dei prezzi pensiamo che sia ragionevole pensare a una cifra intorno ai 1000 euro per la versione base.

Insieme al Samsung Galaxy S20 potremmo vedere il debutto degli auricolari Samsung Galaxy Buds Plus, rivali degli AirPods Pro. I Galaxy Buds originali sono stati introdotti insieme al Galaxy S10.

Samsung Galaxy S20: nome

Samsung Galaxy S11 sarebbe il nome più ovvio, ma potrebbe essere che Samsung decida di chiamare la prossima serie Galaxy S20. Questo perchè il dispositivo uscirà nel 2020

Secondo alcune fonti affidabili e forse anche lo stesso CEO di Samsung, i modelli in arrivo potrebbero chiamarsi Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20 Plus, and Samsung Galaxy S20 Ultra invece di S11e, S11 e S11 Plus.

Non è stato menzionato il modello 5G e la cosa non ci sorprende, in quanto probabilmente Samsung implementerà il 5G nei modelli standard come ha fatto con la versione 5G del Galaxy Note 10 Plus, invece di proporre un dispositivo unicamente 5G come per il Galaxy S10 5G.

Samsung Galaxy S20: design e display

Sono trapelati alcuni render che potrebbero mostrare il design della serie Samsung Galaxy S20, e si tratta chiaramente di piccole variazioni della stessa idea. Potete vederne alcune qui, others qui, e qui.

La maggior parte dei render suggerisce una fotocamera posteriore ospitata da un comparto piuttosto ampio posizionato in alto a sinistra. Non si sa esattamente che fotocamere saranno: a giudicare da alcuni render saranno disposte in maniera lineare, mentre secondo altri saranno distribuite in maniera meno ordinata.

Alcune immagini del Samsung Galaxy S20 Plus suggeriscono che gli obiettivi e il flash saranno disposti in due file all'interno del comparto fotografico. Purtroppo però la cornice inferiore sotto al display sembra troppo spessa.

Abbiamo visto anche dei renders di custodie protettive e immagini di una pellicola protettiva che sembrano supportare questa teoria.

Abbiamo anche sentito che il Samsung Galaxy S20 potrebbe avere la fotocamera frontale inserita in un foro nel display, in maniera simile alla serie Galaxy Note 10. La fonte aggiunge che la fotocamera potrebbe essere più piccola rispetto a quella della serie Note 10, come potete vedere dalle immagini qua sotto.

Secondo una fonte affidabile le misure del display del Samsung Galaxy S20 (che potrebbe uscire al posto del S11e) sarebbero state di 6.2'', del S20 Plus (oS11) di 6.7'' e del S10 Ultra (S11 Plus) da 6.9''. Un bell'aumento rispetto alla generazione precedente.

Abbiamo inoltre sentito che il Galaxy S20 Plus sarà disponibile in blu, grigio e nero, mentre il Galaxy S20 potrebbe essere disponibile in blu, grigio e rosa. Non sappiamo nulla invece del Samsung Galaxy S20 Ultra.

Potrebbero avere una frequenza di aggiornamento a 120 Hz, con interazioni più fluide rispetto ai 60 Hz della serie S10. Anche questa non è una garanzia, ma sembra molto probabile.

L'S20 potrebbe impiegare una nuova tecnologia per lo schermo che Samsung ha brevettato con il nome SAMOLED, che porterebbe su un altro livello gli schermo AMOLED usati in precedenza.

Samsung Galaxy S20: fotocamera

Samsung potrebbe spingersi anche oltre, visto che ha annunciato anche un sensore da 108MP, che secondo alcuni è proprio quello che finirà sul Galaxy S20 Plus. Questo sensore da 108 MP combinerebbe nove pixel in uno per scatti da 12 MP in qualsiasi condizione di luminosità.

Uno zoom ottico 5X ci sembra molto probabile, visto che ci sono anche altre fonti che lo ipotizzano. Abbiamo anche sentito che potrebbe essere da 48 MP, e questo farebbe di lui il sensore più ad alta risoluzione mai associato a un obiettivo zoom.

Non sappiamo ancora molto riguardo gli altri obiettivi, ma ci aspetteremmo un grandangolo, un sensore di profondità e forse addirittura una lente macro.

Abbiamo visto come potrebbe essere la fotocamera del Galaxy S20 Ultra, e potete vederlo qua sotto. Sembra che ci saranno quattro fotocamere sul retro del Galaxy S20 Plus e S20 Ultra.

L'affidabile divulgatore IceUniverse in precedenza aveva affermato che ci sarebbero state cinque fotocamere posteriori, ma sostiene che questa nuova informazione si riferisca a un prototipo più recente e la ritiene più veritiera. Questo è in linea con i render più recenti che abbiamo visto, anche se non siamo riusciti a farci un'idea concreta di cosa ci aspetterà.

Abbiamo sentito qualcosa di molto preciso sulle specifiche, tre fonti hanno contemporaneamente svelato nuove informazioni sulle fotocamere.

Si tratta di specifiche veramente impressionanti. Sembra che lo zoom ottico sarà 3x e lo zoom digitale 30x per il Galaxy S20 e S20 Plus, mentre lo zoom ottico sarà 10x e lo zoom digitale 100x per l'S20 Ultra, anche se forse è troppo bello per essere vero.

Abbiamo sentito parlare di tante funzioni incredibili che potremmo trovare sul nuovo dispositivo, compresa modalità per l'astrofotografia ''Space Zoom'' e sensore ''Bright Night''. Sembra si tratti di una modalità per scattare in condizioni di luce scarsa, ma con hardware dedicato.

Sembra inoltre che Samsung garantirà al Galaxy S20 la migliore stabilizzazione dell'immagine (OIS) che un telefono abbia mai ricevuto. Questo avrebbe senso dal momento che le fotografie scattate di notte o in condizioni di luce scarsa beneficerebbero di tempi di esposizione più lunghi, che di solito necessitano di un treppiedi o di una buona stabilizzazione per evitare di uscire sfocate.

Per quanto riguarda i video, un rumor suggerisce che il Samsung Galaxy S20 supporterà la registrazione di video 8K.

Samsung Galaxy S20: autonomia

Abbiamo sentito che il Samsung Galaxy S20 avrà una batteria da 4.500 mAh, a giudicare da alcune foto condivise da un sito coreano. Se fosse vero il Galaxy S20 avrebbe le stesse capacità del Galaxy Note 10 Plus.

Abbiamo anche sentito che il Samsung Galaxy S20 Ultra avrà una batteria da 5.000 mAh, la più grande mai montata su un dispositivo Galaxy S. Avrebbe senso che ci sia questo divario tra l'S20 e l'S20 Plus, ma non ne siamo certi.

Il Galaxy S20 dovrebbe avere una batteria più grande del Galaxy S10e. Sarebbe un upgrade molto gradito, e noi pensiamo sia anche probabile.

Un esperto del settore ha suggerito che il motivo per cui gli smartphone possono montare batterie così grandi è da ricondurre alla riduzione di parte dei componenti interni, una tecnica usata anche per l'iPhone 12.

Sembra anche che Samsung stia lavorando a una funzione che tiene monitorata anche l'usura della batteria dei dispositivi S20.

Samsung Galaxy S20: specifiche e caratteristiche

Lo Snapdragon 865 è stato annunciato. Siamo praticamente certi che sarà il processore della versione statunitense del Galaxy S20, mentre per la maggior parte degli altri Paesi probabilmente monterà un chipset Exynos, nello specifico il 9830.

Abbiamo sentito che i Samsung Galaxy della serie S20 avranno 12 GB di RAM di base, spingendosi forse addirittura fino a 16 GB e oltre. Non sappiamo chi potrebbe fruirne al massimo, ma è un indicatore della potenza che avranno i nuovi smartphone.

Secondo un altro rumor il Galaxy S20 Ultra avrà opzioni di archiviazione da 128 GB / 256 GB / 512 GB, con uno slot microSD per arrivare fino a 1 TB. Non abbiamo sentito nulla sugli altri dispositivi della gamma.

Un caratteristica meno comune è invece lo spettrometro, che sul Galaxy S20 potrebbe servire per analizzare la composizione chimica degli oggetti. Samsung ha registrato un brevetto a riguardo, quindi potrebbe anche realizzarlo, ma ci sembra poco probabile.

Possiamo anche prendere in considerazione il design e le caratteristiche del Galaxy Note 10, per capire qualcosa del Galaxy S20. Per esempio possiamo essere abbastanza sicuri che non ci sarà la presa jack da 3,5 mm, e probabilmente nemmeno il pulsante Bixby.

Con lo spazio che si recupera eliminando la tradizionale presa per le cuffie, Samsung potrebbe per esempio inserire una batteria più grande, oppure realizzare uno smartphone più sottile e compatto.

Probabilmente non ci sarà un sensore per le impronte digitali, quindi il Galaxy S20 potrebbe ricorrere alla tecnologia del riconoscimento facciale per sbloccare il dispositivo. L'iPhone 11 e il Google Pixel 4 utilizzano sistemi simili, si tratta infatti di un metodo piuttosto sicuro per sbloccare il telefono, molto meglio del sistema di riconoscimento facciale basato su foto che usa attualmente Samsung. Tuttavia, è più lento rispetto all'uso dell'impronta digitale.

Samsung Galaxy S20: cosa ci aspettiamo

La macchina delle indiscrezioni si è messa in moto immediatamente dopo la presentazione del Galaxy S10, ma a regimi molto bassi. Per ora manca ancora molto al Galaxy S20, e Samsung ha tempo in abbondanza per metterlo appunto.

Ecco quindi quello che vorremmo vedere nel prossimo top di gamma della serie Samsung Galaxy.

1. Fotocamera migliorata

Il Samsung Galaxy S10 ha tre fotocamere posteriori: il sensore principale da 12MP con un obiettivo standard, il sensore secondario da 12MP con obiettivo zoom e uno da 16MP con grandangolo.

Tre lenti sono l’ideale per uno smartphone di fascia alta, noi ci aspetteremmo però una maggiore risoluzione. Un modello come Honor 20 Pro ha un sensore principale da 48MP, decisamente superiore rispetto ai 12MP e a volte anche smartphone di fascia medio-bassa hanno 4 lenti (l’ultima è spesso una macro). Per questo motivo se vuole rimanere al top Samsung deve migliorare l’offerta.

Le quattro fotocamere di Honor 20 Pro. Image credit: TechRadar

Ci sono voci secondo le quali Samsung sta preparando una fotocamera con sensore da 64MP che potrebbe essere inserito nel Samsung Galaxy S20 . Se fosse vero sarebbe un colpo importante per Samsung.

2. Jack audio da 3.5mm

Probabilmente state pensando che Samsung Galaxy S10 ha già un presa audio da 3,5mm! Il problema è che potrebbe essere l’ultimo ad averla...

I modelli più nuovi della serie Galaxy come il Samsung Galaxy A80 non hanno più la presa per gli auricolari, come d'altronde la maggior parte dei modelli di fascia alta.

Ma siccome molte persone continuano a usare gli auricolari col filo, ci piacerebbe continuare a vederli sull’ammiraglia di Samsung. Si tratterebbe oltretutto dell’unico tra i produttori top ad averla!

3. Diversa sistemazione della fotocamera anteriore

Samsung Galaxy S10 è stato uno dei primi smartphone ad avere la “fotocamera anteriore nel foro”, proprio nell’angolo in alto.

La fotocamera anteriore nel foro di Galaxy S10 Plus. Image credit: TechRadar

In teoria è un ottimo sistema per sostituire il grosso notch centrale e avere più spazio, ma in realtà anche il foro va ad occupare spazio prezioso.

In futuro ci piacerebbe che samsung liberasse anche questo spazio, in fondo il produttore stesso – ha affermato che pensa di abbandonare la fotocamera nel foro e integrare una sotto il display. Ma ci vorrà probabilmente ancora più di un anno.

4. Batteria più capiente

Samsung Galaxy S10 ha una batteria da 3,400mAh, una capacità standard che impedisce però anche solo di pensare a un secondo giorno di utilizzo, soprattutto per chi usa molto il telefono.

Ci piacerebbe che Samsung Galaxy S20 avesse una batteria più capiente, da 4,000mAh o anche di più.

5. Più colori

Samsung Galaxy S10 è disponibile in pochi colori, principalmente bianco e nero, ma a noi è sempre piaciuto avere smartphone colorati e fino ad oggi i modelli di Samsung ci sono sembrati abbastanza noiosi.

Samsung Galaxy S10e. Image credit: TechRadar

Non pretendiamo le combinazioni cromatiche quasi folli dei modelli di Huawei o Honor, ci basterebbe che Samsung Galaxy S20 al momento del lancio non fosse solo disponibile in bianco o in nero.

A dire il vero Samsung Galaxy S10 in alcune nazioni è disponibile in giallo, verde o rosso; a noi piacerebbe che fosse ovunque così.

6. 5G accessibile

Ci aspettiamo di vedere anche il Galaxy S20 5G. In fondo c’è stato il Galaxy S10 5G , e per quando S11 sarà disponibile, il 5G sarà diffuso in molte nazioni.

Comunque Galaxy S10 5G è anche più massiccio di Samsung Galaxy S10 Plus , oltre che più costoso. In questo momento non ci sono modelli 5G accessibili in commercio, ma Samsung potrebbe fare un bel colpo presentando un Galaxy S20 a basso prezzo e compatibile con le reti 5G.