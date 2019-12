Google Pixel 5: cosa vorremmo vedere

The Google Pixel 5 could take cues from these previous versions

L’attesa per il Google Pixel 5 sarà lunga e speriamo che il colosso di Mountain View sfrutti al meglio questo periodo. Google sorprese tutti nel 2018 con i Pixel 3a e 3a XL , prodotti di fascia media, e quest’anno tutti gli occhi erano puntati sui telefoni Pixel 4 e 4 XL . Li abbiamo testati e siamo rimasti colpiti dalle loro fotocamere, peccato che non erano all'altezza in altre aree.

Dato che non ci sono ancora indiscrezioni o voci concrete sui prossimi dispositivi Pixel 5, abbiamo colto l'occasione per scrivere la nostra lista dei desideri sui prossimi top di gamma di Google.

I Pixel 4 e 4 XL sono dispositivi popolari, ma non sono stati accolti con lo stesso entusiasmo dei dispositivi Pixel 3 e speriamo che Google possa bissare il successo dei Pixel 3 /3a.

Dritti al punto

Che cos'è Google Pixel 5? Il prossimo smartphone top di gamma sviluppato da Google

Il prossimo smartphone top di gamma sviluppato da Google Quando esce Google Pixel 5 ? Probabilmente a ottobre 2020

? Probabilmente a ottobre 2020 Quanto costerà Google Pixel 5? Il prezzo potrebbe aggirarsi tra i 750 e i 1.000€

Disponibilità e prezzo

Google Pixel 4 (Image credit: Future)

È ancora presto per scrivere in merito all’uscita dei Pixel 5 ma sulla base di quanto avvenuto con i precedenti modelli possiamo azzardare qualche ipotesi.

Il Pixel 4 è uscito il 24 ottobre e possiamo ragionevolmente aspettarci un’altra presentazione a ottobre 2020, dato che ogni precedente “lancio” dei Google Pixel è avvenuto in questo mese. I primi tre dispositivi Pixel sono stati svelati nella prima settimana del mese, mentre la quarta generazione è uscita nella quarta settimana, una coincidenza?Riteniamo che il prezzo dei Google Pixel 5 sarà pari o superiore a quello dei Pixel 4. Questi prodotti sono lentamente aumentati di prezzo, dalla fascia medio-alta a prezzi da top di gamma e se Google selezionasse componenti al top, il prezzo potrebbe salire ulteriormente.

Naturalmente queste sono solo ipotesi e non appena scopriremo qualcosa in merito aggiorneremo questo articolo.

Quello che vogliamo vedere in Google Pixel 5

Google Pixel 4 ha perfezionato il suo predecessore, ma ha lasciato molto a desiderare in alcune aree come l’autonomia. Ecco tutto ciò che vorremmo vedere nei Pixel 5.

1. Una batteria più grande

Will the Google Pixel 5 battery life improve? (Image credit: Future)

La scarsa autonomia è stata senza dubbio la pecca più grande del Google Pixel 4. Sebbene la capacità di una batteria non sia necessariamente indicativa delle ore di utilizzo reali, la batteria da 2.800 mAh del Pixel 4 è davvero piccola per gli standard del 2019 e, infatti, molti utenti sono rimasti delusi.

Il Google Pixel 4 XL ha una batteria da 3.700 mAh che permette di arrivare a fine giornata, ma se Google intende competere con gli altri top di gamma deve inserire batterie da 4000 mAh o superiori nei futuri Pixel.

2. Rimettere il lettore di impronte digitali

(Image credit: Future)

Google Pixel 4 non ha uno scanner per impronte digitali montato sul retro come Pixel 3, né è dotato di un sensore sotto al display come molti smartphone premium. Supporta il riconoscimento facciale ma... non è un granché.

Alcuni potrebbero trovarlo comodo, ma non tutti sono lieti di fissare la fotocamera fino allo sblocco. Nel Pixel 5 vorremmo trovare sia il riconoscimento facciale che un sensore di impronte digitali fisico o montato nello schermo. Diamine, basta mettere un pulsante sul retro, non siamo schizzinosi.

3. Aggiunta di un obiettivo ultragrandangolare al Pixel 5

(Image credit: Future)

Tutti i top di gamma del 2019 montano un sensore ultragrandangolare, può il Google Pixel 5 farne a meno? No, ovviamente no.

L'aggiunta di un teleobiettivo è stata molto gradita e un secondo obiettivo potrebbe ulteriormente migliorare il comparto fotografico dei Pixel ed espandere la loro versatilità.

4. Integrare uno slot microSD

(Image credit: Future)

128 GB di storage non sono pochi ma l’assenza di uno slot per microSD è alquanto fastidioso. Pare che Google voglia convincere gli utenti a caricare i propri dati sul cloud.

Purtroppo non sempre si hanno a disposizione reti veloci e affidabili o piani tariffari con un sacco di giga per queste operazioni. Nessun smartphone Pixel o Nexus dispone di questo slot per cui siamo pessimisti in merito.

5. Riproporre il design unico

(Image credit: Future)

Gli smartphone Google Pixel 4 hanno un aspetto colorato e divertente rispetto ai predecessori. La scocca posteriore si distingue solo per il blocco della fotocamera rifinito in vetro opaco, mentre le cornici sono in gomma. Gradiremmo anche la riproposizione della cornice superiore rispetto ad un notch. Tutto sommato, i dispositivi Pixel 4 sono tutt'altro che "convenzionali", lontani dagli eleganti top di gamma a schermo intero prodotti da Samsung o Huawei, ma dannatamente unici e particolari.