Google promette nuovi aggiornamenti GPU per i Pixel 10: prestazioni in arrivo

• Le prestazioni della GPU del Pixel 10 sono state messe in discussione

• Google annuncia che sono in arrivo ulteriori aggiornamenti

• Questi aggiornamenti potrebbero includere i driver GPU più recenti

Sono stati sollevati dubbi sulle prestazioni grafiche della serie Pixel 10 sin da prima che i telefoni fossero ufficiali, ma Google ha promesso che sono in arrivo ulteriori aggiornamenti per la GPU (Graphics Processing Unit).

Questo emerge da una dichiarazione rilasciata da un portavoce di Google ad Android Authority, in risposta a una domanda sulla GPU all'interno dei dispositivi Pixel 10 – che è una GPU PowerVR sviluppata da Imagination Technologies.

Problemi di prestazioni

I telefoni Pixel 10, incluso il Pro XL, funzionano con un chipset Tensor G5 (Image credit: Philip Berne / Future)

Nella nostra recensione di Google Pixel 10, abbiamo notato le prestazioni relativamente lente del telefono quando si eseguono giochi impegnativi come Call of Duty Mobile, anche se in termini di utilizzo quotidiano non ci sono problemi di velocità o reattività.

È qualcosa che è stato notato anche con altri dispositivi Pixel 10, e il mese scorso è emerso che i driver obsoleti potrebbero essere almeno in parte responsabili. In altre parole, la GPU non stava funzionando al massimo delle sue potenzialità.

Come nota Android Authority, Imagination Technologies ha rilasciato nuovi driver ad agosto per la GPU PowerVR all'interno dei dispositivi Pixel 10. Questi driver rendono la GPU completamente compatibile con Android 16 e con il supporto Vulkan 1.4 – la tecnologia che gestisce parte dell'elaborazione grafica fondamentale.

