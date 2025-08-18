Google intensifica i teaser per il Pixel 10, focus all’intelligenza artificiale fotografica
Nuovi video ufficiali anticipano funzionalità AI come "Camera Coach" e lo zoom avanzato, in vista del lancio del 20 agosto.
Google si prepara a lanciare i nuovi smartphone Pixel 10, insieme a Pixel Watch 4 e Pixel Buds 2a, mercoledì 20 agosto. In vista dell’evento, sono comparsi online diversi teaser ufficiali che ne anticipano le novità.
Uno dei filmati, pubblicato sull’account Made by Google su X, mette in evidenza le funzioni fotografiche basate sull’intelligenza artificiale: tra queste, la possibilità di aggiungere persone nelle immagini anche dopo lo scatto e uno zoom potenziato capace di avvicinarsi al soggetto ben oltre i livelli tradizionali.
Questi strumenti di editing IA sono già disponibili sugli attuali Google Pixel 9, ma l’idea è che la nuova serie Pixel 10 porterà con sé ulteriori funzioni di questo tipo, distribuite sui quattro dispositivi attesi.
Un altro teaser, invece, sottolinea che l’evento di lancio si terrà a New York e vedrà la partecipazione di ospiti speciali come Jimmy Fallon, Stephen Curry, Lando Norris e i Jonas Brothers, insieme ad altre celebrità.
Live from NYC, it's #MadeByGoogle '25! Tune in on August 20th at 1pm ET to catch our latest products and celebrate 10 generations of Pixel with all these special guests & more 👀Are you ready to get outside your comfort phone? https://t.co/3qmNQCXzzo pic.twitter.com/9IA1pO9G6FAugust 15, 2025
Negli ultimi giorni Google ha pubblicato anche altri teaser che mostrano il nuovo Pixel 10 Pro Fold e lanciano una frecciatina alla mancanza di innovazione nel settore degli smartphone, probabilmente indirizzata ad Apple, che non ha ancora seguito Samsung e Google nel proporre un modello pieghevole.
Dal punto di vista estetico e dei contenuti, questi filmati sono in linea con le anteprime già viste: il colore grigio/argento, che dovrebbe chiamarsi ufficialmente Moonstone, sembra destinato a rivestire un ruolo di primo piano.
Uno dei teaser mostra inoltre un Pixel Watch e un paio di Pixel Buds, confermando che questi dispositivi accompagneranno i quattro smartphone attesi: Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL e Pixel 10 Pro Fold.
Le indiscrezioni comparse online hanno parlato di tutto, dall’eventuale passaggio del Pixel 10 al solo supporto eSIM fino all’introduzione di una fotocamera teleobiettivo migliorata. Mancano ormai pochi giorni per scoprire con certezza su cosa abbia lavorato Google.
Nato nel 1995 e cresciuto da due genitori nerd, non poteva che essere orientato fin dalla tenera età verso un mondo fatto di videogiochi e nuove tecnologie. Fin da piccolo ha sempre esplorato computer e gadget di ogni tipo, facendo crescere insieme a lui le sue passioni. Dopo aver completato gli studi, ha lavorato con diverse realtà editoriali, cercando sempre di trasmettere qualcosa in più oltre alla semplice informazione. Amante del cioccolato fondente, continua a esplorare nuove frontiere digitali, mantenendo sempre viva la sua curiosità e la sua dedizione al settore.