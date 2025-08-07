Google corregge una falla critica in Pixel: aggiorna subito

Se avete uno smartphone Google Pixel, assicuratevi di aver scaricato l’ultimo aggiornamento di sicurezza, perché contiene diverse correzioni importanti per problemi potenzialmente critici di cui potreste non essere nemmeno a conoscenza.

La patch risolve alcune vulnerabilità di alto livello, tra cui una classificata come “critica” nel sistema. Secondo quanto comunicato da Google, questa falla può essere sfruttata da remoto (in combinazione con altri bug) e, cosa ancora più preoccupante, senza alcuna interazione da parte dell’utente.

Non proprio rassicurante.

Google non ha fornito ulteriori dettagli sull’attacco, ma è chiaro che si tratta di un problema che l’azienda non intende assolutamente lasciare irrisolto.

Oltre ai miglioramenti in ambito sicurezza, Google sembra aver risolto anche un bug legato al tasto “Indietro”, che in alcuni casi smetteva di funzionare per diversi utenti.

Come mostrato nel video in alto, gli utenti provavano a scorrere all’indietro sui loro Pixel con Android 16, ma non succedeva nulla – una situazione tutt’altro che ideale, soprattutto se si vuole uscire rapidamente da un’app o tornare a una schermata precedente.

Ci sono voluti quasi due mesi, ma dopo che il bug era stato risolto nella beta di luglio, il problema del tasto “Indietro” dovrebbe ora essere completamente risolto su tutti i dispositivi con la versione stabile di Android 16.

Pronti per l'aggiornamento?

Se volete aggiornare il vostro dispositivo Pixel, sappiate che la patch è in fase di distribuzione su tutti i tablet e smartphone Pixel lanciati a partire da Pixel 6 e Pixel 6 Pro, presentati nel 2021.

Se avete gli aggiornamenti automatici attivi, potreste già aver ricevuto l’update. In caso contrario, potete verificare manualmente aprendo l’app Impostazioni, cercando Aggiornamento di sistema e toccando Verifica disponibilità aggiornamenti per controllare se il software è aggiornato.

Se vedete che è installata la patch di agosto, allora siete a posto. Tenete presente, però, che l’aggiornamento può impiegare fino a una settimana per raggiungere tutti i dispositivi, quindi se siete ancora fermi alla patch di luglio e non trovate quella nuova, niente panico: basterà aspettare ancora un po’.