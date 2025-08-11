Nuovi rumor: Pixel 10 potrebbe eliminare la SIM fisica per una eSIM

Siamo ormai abituati alle fughe di notizie sui Google Pixel 10, il cui lancio è fissato per mercoledì 20 agosto, ma l’ultima indiscrezione emersa è piuttosto insolita: i nuovi smartphone potrebbero rinunciare al vano per la SIM fisica, affidandosi esclusivamente alle eSIM.

La voce proviene dal solitamente affidabile Evan Blass, che avrebbe però raccolto l’informazione da un’altra fonte. Secondo quanto riportato, solo il Pixel 10 Pro Fold permetterebbe l’inserimento di una SIM fisica, mentre Pixel 10, Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL sarebbero i primi telefoni Google a basarsi unicamente su eSIM. Blass precisa inoltre che questa scelta potrebbe riguardare esclusivamente i modelli venduti negli Stati Uniti.

Alcune immagini trapelate mostrano comunque la presenza di un alloggiamento per SIM, ma molti dei render diffusi finora non includono la parte inferiore dei dispositivi, dove sui Pixel 9 si trova il relativo slot. Di conseguenza, al momento la rimozione della SIM fisica resta un’ipotesi, in attesa di conferme ufficiali da parte di Google.

Il futuro è nelle eSIM

📲Tipster reports that the P10, P10P, and P10PXL will all ditch the physical SIM tray in favor of two active eSIM slots; only the P10PF will support hardware SIMs.August 8, 2025

Sebbene sarebbe sorprendente se la gamma Pixel 10 fosse esclusivamente eSIM, non si tratterebbe di una decisione del tutto inaspettata: già nel 2023 circolavano voci su una possibile mossa simile per alcuni modelli di Pixel 8.

Inoltre, è una strategia che Apple ha già adottato negli Stati Uniti a partire da iPhone 14, lanciato a settembre 2022, riuscendo a gestire la transizione senza particolari disagi per gli utenti. Negli ultimi anni la tecnologia eSIM è diventata infatti più semplice, affidabile e, sotto molti aspetti, persino più comoda rispetto alle SIM fisiche. L’assenza dello slot libera inoltre spazio prezioso all’interno dello chassis, utilizzabile per altri componenti.

Manca ormai poco più di una settimana alla presentazione ufficiale, quando scopriremo se Google seguirà davvero questa strada. Stando alle indiscrezioni, i nuovi modelli potrebbero non rappresentare un aggiornamento particolarmente sostanziale rispetto alla generazione precedente, ma resta da vedere se la rimozione della SIM fisica sarà tra le novità principali.