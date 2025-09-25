Non ti piace il nuovo iPhone 17 Pro? Probabilmente non è fatto per te
Lascia perdere
L'attesa è finalmente finita; l'evento Apple di settembre ha presentato la nuova serie iPhone 17, gli Apple Watch Serie 11, l'Apple Watch Ultra 3 e i nuovi AirPods Pro 3.
È stato impressionante come promesso? Sì, per certi aspetti, ma come sempre, tutti sono entusiasti del loro amore o disprezzo per i nuovi dispositivi. In particolare, l'iPhone 17 Pro si è rivelato divisivo, ma onestamente, la maggior parte delle lamentele sono molto spiegabili (anche se, personalmente, sono a bordo del treno dell'odio per il Cosmic Orange.)
Inoltre, un altro grande evento si è verificato questo mese; Meta Connect ha lanciato la prossima generazione della sua collaborazione con gli occhiali smart Ray-Ban, incluso il primo passo verso l'esperienza completa Orion: i Meta Ray-Ban Display. Li ho provati personalmente e posso dirvi che questa è una notizia enorme.
In sostanza, la serie di iPhone di quest'anno sembra più diversa tra loro di quanto non sia stata da molto tempo - forse mai - e non si tratta solo delle differenze estetiche tra loro. Ognuno sembra avere un pubblico target molto specifico, e potresti semplicemente non rientrare in uno di quei gruppi.
L'iPhone 17 Pro si distingue di più. Dalla sua gamma limitata di colori al suo design piuttosto brutalistico e alle sue immense capacità fotografiche, ha senso il motivo per cui Greg "Joz" Joswiak di Apple ha detto a TechRadar che il brand vede le fotocamere come la loro concorrenza, non altri smartphone.
Ho un iPhone 15 Pro, e ho sostenuto per un po' ora che è il peggior iPhone che abbia mai posseduto. Ho speso un sacco di soldi per un dispositivo dove, per il tipo di foto e video che voglio catturare (ovvero molto amatoriali), le fotocamere possono essere troppo potenti e complesse. E sono abbastanza sicuro che ci sia un problema con il mio, con alcuni strani problemi di messa a fuoco che nessuno sembra riuscire a diagnosticare. Non ci gioco davvero come avevo pianificato, quindi tutta quella potenza di calcolo è andata praticamente sprecata da quando l'ho comprato.
Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora.
Josephine Watson is TechRadar's Managing Editor - Lifestyle. Josephine is an award-winning journalist (PPA 30 under 30 2024), having previously written on a variety of topics, from pop culture to gaming and even the energy industry, joining TechRadar to support general site management. She is a smart home nerd, champion of TechRadar's sustainability efforts as well and an advocate for internet safety and education. She has used her position to fight for progressive approaches towards diversity and inclusion, mental health, and neurodiversity in corporate settings. Generally, you'll find her fiddling with her smart home setup, watching Disney movies, playing on her Switch, or rewatching the extended edition of Lord of the Rings... again.