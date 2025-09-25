Non ti piace il nuovo iPhone 17 Pro? Probabilmente non è fatto per te

L'attesa è finalmente finita; l'evento Apple di settembre ha presentato la nuova serie iPhone 17, gli Apple Watch Serie 11, l'Apple Watch Ultra 3 e i nuovi AirPods Pro 3.

È stato impressionante come promesso? Sì, per certi aspetti, ma come sempre, tutti sono entusiasti del loro amore o disprezzo per i nuovi dispositivi. In particolare, l'iPhone 17 Pro si è rivelato divisivo, ma onestamente, la maggior parte delle lamentele sono molto spiegabili (anche se, personalmente, sono a bordo del treno dell'odio per il Cosmic Orange.)

Inoltre, un altro grande evento si è verificato questo mese; Meta Connect ha lanciato la prossima generazione della sua collaborazione con gli occhiali smart Ray-Ban, incluso il primo passo verso l'esperienza completa Orion: i Meta Ray-Ban Display. Li ho provati personalmente e posso dirvi che questa è una notizia enorme.

In sostanza, la serie di iPhone di quest'anno sembra più diversa tra loro di quanto non sia stata da molto tempo - forse mai - e non si tratta solo delle differenze estetiche tra loro. Ognuno sembra avere un pubblico target molto specifico, e potresti semplicemente non rientrare in uno di quei gruppi.

L'iPhone 17 Pro si distingue di più. Dalla sua gamma limitata di colori al suo design piuttosto brutalistico e alle sue immense capacità fotografiche, ha senso il motivo per cui Greg "Joz" Joswiak di Apple ha detto a TechRadar che il brand vede le fotocamere come la loro concorrenza, non altri smartphone.

Ho un iPhone 15 Pro, e ho sostenuto per un po' ora che è il peggior iPhone che abbia mai posseduto. Ho speso un sacco di soldi per un dispositivo dove, per il tipo di foto e video che voglio catturare (ovvero molto amatoriali), le fotocamere possono essere troppo potenti e complesse. E sono abbastanza sicuro che ci sia un problema con il mio, con alcuni strani problemi di messa a fuoco che nessuno sembra riuscire a diagnosticare. Non ci gioco davvero come avevo pianificato, quindi tutta quella potenza di calcolo è andata praticamente sprecata da quando l'ho comprato.