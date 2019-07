Google Pixel 4, schermo più grande e più RAM in arrivo

Il Google Pixel 3 è senza dubbio uno tra i migliori smartphone in circolazione, ma nonostante il prezzo alcune cose non sono proprio al topo: lo schermo è relativamente piccolo e c'è relativamente poca RAM, almeno in confronto ai top di gamma più recenti.

Sembra però che questi piccoli difetti saranno risolti dal Google Pixel 4.

Parlando con i reporter di BGR, fonti interne all'azienda avrebbero infatti confermato che il Pixel 4 e il Pixel 4XL avranno più RAM e schermi più grandi rispetto ai modelli precedenti.

Sin dal primo Google Pixel, questi smartphone hanno sempre avuto 4GB di RAM. Ma ormai i concorrenti hanno 6, 8 o persino 12GB, ed è chiaramente il momento di mettersi al passo.

Secondo le fonti citate, i nuovi modelli avranno 6GB. Sarebbe un aumento modesto, ma comunque un miglioramento apprezzabile.

Un'altra cosa che aumenterà è la dimensione dello schermo, sul Google Pixel 4 e Pixel 4 XL.

Il Pixel 3 ha uno schermo con risoluzione 2160x1080, e pare che il Pixel 4 arriverà a 2280x1080. Similmente, si passerebbe dai 2960x1440 del Pixel 3 XL ai 3040x1440 del Pixel 4 XL.

Il conteggio dei pixel, dunque, aumenta solo sul lato lungo dello schermo (quello verticale), il che suggerisce uno schermo più allungato (con un formato diverso), e una superficie generalmente più ampia.

La fonte di queste informazioni non è verificata, e come sempre in questi casi le informazioni non si possono considerare del tutto attendibile. Non sembrano comunque affermazioni assurde, ma per conoscere tutta la verità bisognerà attendere ottobre e la presentazione dei nuovi smartphone.