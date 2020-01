E3 2020: i giochi più attesi dalla più grande fiera di videogiochi dell'anno

L'E3 2020, il più grande game show dell'anno, non è ancora cominciato, ma le speculazioni che lo riguardano sono già tante. Sony si è ritirata dallo show per il secondo anno consecutivo, e sebbene l'uscita delle due console di nuova generazione (PS5 e Xbox Series X) avrebbe dovuto catalizzare l'attenzione dei partecipanti, l'E3 sarà comunque fantastico.

Perché l'E3 2020 è così importante? Questo evento si è imposto come la convention dedicata ai videogames più importante al mondo, alla quale ogni anno prendono parte i più grandi brand del settore: Microsoft, Nintendo, Sony (in passato), CD Projekt (gli sviluppatori di The Witcher 3: Wild Hunt e Cyberpunk 2077), EA (Fifa, Apex Legends), Ubisoft (Assassin's Creed, Far Cry), Bethesda (Fallout), Square Enix (Final Fantasy) e molti altri.

Cos'è esattamente l'E3?

Il nome E3 sta per "Electronic Entertainment Expo", ed è attivo dal 1995. Ospitato dalla Entertainment Software Association, E3 è una convention di tre giorni nata per celebrare e mostrare tutto ciò che riguarda i videogiochi e per pubblicizzare le console in arrivo; come ogni anno non mancheranno le anteprime che riguardanti le IP (Intellectual Properties) in sviluppo e le ultime notizie che riguardano il futuro del mondo dei videogames.

L'E3 2020 è giunto alla ventiseiesima edizione. Sebbene tradizionalmente si tratti di un evento di settore, l'ESA ha deciso di favorire la partecipazione di appassionati e privati aumentando il numero di biglietti pubblici disponibili dai 15.000 del 2019 ai 25.000 di quest'anno. ESA potrebbe inoltre stabilire un quarto giorno dedicato esclusivamente agli addetti del settore.

Quando si terrà l’E3?

L'E3 si tiene ogni anno a giugno, e quest'anno si svolgerà dal 9 giugno (martedì) all'11 giugno (giovedì) presso il Los Angeles Convention Center (casa della fiera dal 2009). Prenderà il via di martedì, ma bisognerà attendere l'ultimo giorno per assistere alle conferenze stampa dei big del settore.

Sony-E3

Sony non ha partecipato all'E3 del 2019 e non prenderà parte nemmeno all’edizione di quest'anno . Il colosso giapponese preferisce mostrare i propri prodotti in occasione di altri eventi annuali, piuttosto che competere con Xbox e Nintendo. È chiaramente una strategia diversa rispetto a quella messa in pratica per PS4, che fu annunciata ufficialmente all'E3 del 2013.

Il redattore di notizie di Kotaku, Jason Schreier , ritiene che i forti disaccordi tra Sony e l'ESA siano la vera causa di questa decisione; come se non bastasse anche gli studi in collaborazione con Sony non potranno presenziare all'evento.

Xbox-E3

Xbox ci sarà , Phil Spencer ha subito rassicurato i fan e gli addetti ai lavori confermando che Microsoft sta preparando una conferenza in grande stile. È probabile che scopriremo ulteriori informazioni sulle console, Lockhart e Anaconda, che potrebbero offrire alternative più economiche o prive di lettore DVD all'offerta principale.

Microsoft dovrebbe annunciare anche nuovi titoli, in particolare nuove esclusive associate al marchio, e forse nuove joint-venture con studi di terze parti .

Presumibilmente vedremo qualche filmato di gioco del prossimo Halo Infinite e otterremo ulteriori informazioni sul suo multiplayer e sulla sua storia. Detto questo, una demo giocabile (purtroppo) sembra ancora lontana.

Nintendo-E3

Che dire di Nintendo? Siamo certi che il colosso di Kyoto porterà nuove e simpatiche IP all'E3, anche se non è chiaro se presenterà una nuova console. Si è parlato di un Nintendo Switch Pro per qualche tempo, e l'E3 sarebbe un’ottima occasione per presentarlo, soprattutto per via dell'assenza di Sony.

Il primo trailer per il sequel di Zelda BOTW 2 fu presentato all'E3 dell'anno scorso, quindi speriamo che Nintendo abbia fissato la data d'uscita per quest'anno. Anche Metroid Prime 4 è stato svelato con un breve trailer l'anno scorso, quindi un video sul gameplay di Samus sarebbe molto apprezzato.

Super Smash Bros Ultimate, probabilmente, sarà al centro dell'attenzione e forse verranno annunciati i nuovi combattenti del DLC in arrivo . Nintendo non ospita più conferenze stampa, di solito si limita a pubblicare una presentazione video il martedì (9 giugno), poco prima dell'apertura dello show.

Giochi E3 2020: cosa vedremo?

Eccezion fatta per i big three, molte software house prenderanno parte all'evento, pronte a stupire con nuove IP o sequel di livello. Parte dei titoli che vedremo all'E3 usciranno quest'anno, per cui potremo assistere ai trailer definitivi e alle prime sessioni di gameplay. Ubisoft, la famosa software house francese, porterà ben 7 IP: Gods and Monsters , Little Nightmares 2 , No More Heroes III, Bayonetta 3, Super Meat Boy Forever, Everwild , and Hollow Knight: Silksong ( quest'ultimo sarà disponibile il 12 giugno).

Bethesda è un altro big del settore e vanta IP stellari; potremmo assistere ad una presentazione completa di Doom Eternal , allo sci-fi RPG Starfield o magari all'attesissimo Elder Scrolls VI . Considerando che nessuno di questi titoli è stato trattato all'E3 2019, speriamo vivamente di vedere qualcosa in merito.

Ora che Google Stadia è disponibile e operativa, il colosso di Mountain View potrebbe approfittarne per spiegare i piani futuri della piattaforma e magari annunciare l'arrivo di nuovi titoli. Di sicuro saranno annunciate nuove IP;se volete rimanere aggiornati in materia vi consigliamo di leggere una delle nostre guide ai migliori giochi:

E3 2019: cosa è successo l'anno scorso?

Anche senza Sony, l'E3 2019 si è rivelato un evento molto eccitante. Siamo rimasti piacevolmente sorpresi della comparsa del celebre attore, Keanu Reeves , delle news su Cyberpunk 2077 , dalle specifiche di Xbox Series X e dal brillante teaser di BOTW 2 .

Abbiamo anche assistito alla presentazione di Star Wars Jedi: Fallen Order e della seconda stagione di Apex Legends (EA), per non parlare dell'annuncio che gli sviluppatori di Dark Souls, From Software, e George R R Martin, di Game of Throne, stavano collaborando sulla nuova IP: Elden Ring.

Square Enix ha avuto uno dei migliori eventi stampa di sempre; la presentazione di Marvel's Avengers è stata estremamente dettagliata,e ad essa è seguito l’annuncio di Final Fantasy VII Remake , oltre ad una parte dedicata alla versione rimasterizzata di Final Fantasy 8. Purtroppo, in questa occasione abbiamo scoperto anche che Animal Crossing: Horizons era stato rimandato e l'attesissimo Dragon Age 4 non ha ricevuto molte menzioni.

Ubisoft, non si è distinta particolarmente, non fornendo informazioni su un nuovo Splinter Cell (codardi!) né su Beyond Good and Evil 2 , un titolo atteso da molto, molto tempo; se non altro si sono occupati di Just Dance 2020 e hanno mostrato il trailer d'annuncio di Gods and Monsters. Ecco una presentazione dei 15 migliori giochi dell'E3 2019 e l'elenco completo di tutto ciò che è stato annunciato di seguito:

