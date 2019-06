Cyberpunk 2077, ci sarà anche Keanu Reeves

Durante la presentazione all’ E3 2019 di Microsoft, nientemeno che la star di "Matrix" Keanu Reeves è salita sul palco per rivelare il suo ruolo nell'atteso Cyberpunk 2077 di CD Projekt Red.

La notizia è arrivata tramite un incredibile trailer per il gioco, che includeva una data di rilascio: il 16 aprile 2020. Naturalmente il gioco verrà lanciato su Xbox, oltre che su PlayStation e PC. Tuttavia non sappiamo ancora se al lancio saranno già disponibili le nuove console.

Attualmente non è noto quale sia il ruolo di Reeves nel videogioco, ma il suo carisma è stato riprodotto in digitale in modo sbalorditivo. Sembra che il suo personaggio aiuterà il protagonista del gioco, noto come "Samurai". Non sembra però che il personaggio di Reeves sarà giocabile.

Il personaggio di Keanu Reeves in Cyberpunk 2077. (Immagine: Microsoft) (Image: © CD Projekt Red)

Questa sarà la prima apparizione di Reeves in un videogioco dai tempi dei giochi basati su film "Matrix" per la PlayStation 2. Francamente, Reeves sembra trovarsi a casa sua.

Cyberpunk 2077 è stato pubblicizzato come il gioco più ambizioso di CD Projekt Red fino ad oggi, un gioco di ruolo sparatutto d'azione con elementi cinematografici e un focus sulle scelte dei giocatori che avranno un profondo impatto sulla storia. Cercheremo di scoprire ulteriori informazioni nei prossimi giorni allo show floor dell'E3 2019.