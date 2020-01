E3 2020, Xbox Series X sarà al centro della fiera data l'assenza di Sony

Non appena abbiamo riferito delle previsioni sull'E3 2020 dell'analista di videogame, Michael Pachter, in merito all'assenza di Sony anche dall'evento dell'anno di questo settore, abbiamo ricevuto la conferma ufficiale dalla stessa casa giapponese.

Fortunatamente, Phil Spencer di Xbox si è fatto vivo per rassicurare sul fatto che gli altri grandi brand avrebbero partecipato alla fiera dell’intrattenimento. Con un tweet, il capo Xbox ha confermato che il suo team sta lavorando per una ricca conferenza, nonostante la continua assenza di Sony.

Our team is hard at work on E3, we look forward to sharing with all who love to play what's ahead for us. Our artform has consistently been propelled by the cross-section of creativity and technical progress. 2020 is a milestone year in that journey for Team Xbox. #XboxE3 #E32020January 14, 2020