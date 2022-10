Come vedere Il Lombardia 2022 - live streaming

La stagione del ciclismo mondiale sta per chiudersi, e l'ultima gara sarà Il Lombardia, che prenderà il via sabato 8 ottobre 2022.



La garà sarà visibile in streaming e in diretta tramite Rai Play, con una disponibilità limitata e accessibile solo dall'Italia. Se siete all'estero, potete comunque vedere Il Lombardia in streaming usando NordVPN (Si apre in una nuova scheda).

Il Lombardia 2022

Il Lombardia 2022 parte sabato 8 ottobre dalla città di Bergamo, e finirà lo stesso a Como, dopo un percorso lungo strade montane, con salite, discese e curve impegnative per gli atleti e spettacolari per il pubblico.

Il campione in carica si chiama on Tadej Pogačar, che corre per la squadra degli Emirati Arabi. A sfidarlo ci saranno nomi del calibro di Juan Ayuso, Jonas Vingegaard o Adam Yates, solo per citarne alcuni tra i più noti.

Il Lombardia 2022 sarà la gara di addio di Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan) e Alejandro Valverde (Movistar).

Come vedere il Lombardia 2022 dall'esteo

Come detto sopra, per vedere Il Lombardia basterà collegarsi a Raiplay con qualsiasi dispositivo. Il servizio funzione su televisori, smartphone, tablet e PC.

Tuttavia, RaiPlay si può vedere solo in Italia.

