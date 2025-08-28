DAZN regala FC 26 con i nuovi abbonamenti: ecco come funziona
Con i piani DAZN selezionati avrete EA Sports FC 26 gratis: un’occasione per vivere il calcio in streaming e sul campo virtuale con un solo abbonamento.
La nuova stagione calcistica non inizia solo sul campo, ma anche davanti allo schermo. DAZN ha infatti deciso di spingere ulteriormente sulle proprie offerte con una promozione davvero allettante: insieme ad alcuni abbonamenti, sarà possibile ricevere EA Sports FC 26 gratis, il videogioco calcistico più popolare al mondo.
La promozione riguarda in particolare il piano MyClub Pass, disponibile dal 18 agosto al prezzo di 29,99€ al mese. Oltre ad avere accesso a tutte le partite della propria squadra per l’intero campionato, gli utenti riceveranno anche un codice omaggio per scaricare EA Sports FC 26 su console o PC.
Un’iniziativa che rafforza ancora di più il legame tra calcio reale e virtuale, offrendo ai tifosi la possibilità di tifare il proprio club la domenica e scendere in campo con gli stessi colori durante la settimana. DAZN punta così a unire due mondi da sempre vicini: quello della Serie A e quello del gaming.
Le prime giornate di campionato si prestano perfettamente a inaugurare il nuovo pacchetto: il 24 agosto prenderà il via la Serie A con partite come Juventus–Parma, Inter–Torino e Roma–Bologna. Una settimana dopo, il 31 agosto, toccherà a sfide di grande richiamo come Genoa–Juventus, Napoli–Cagliari e Lazio–Verona.
Per i tifosi e i gamer si tratta quindi di un’occasione doppia: da un lato vivere la stagione in streaming su DAZN, dall’altro divertirsi su EA Sports FC 26 senza costi aggiuntivi. Una promozione pensata per chi vuole il calcio a 360 gradi, dentro e fuori dal campo.
Il nuovo MyClub Pass di DAZN consente di seguire solo la propria squadra del cuore a 29,99€ al mese, con un risparmio di 15€ (circa il 33%) rispetto al piano Full.
Come ottenere lo sconto esclusivo
Il nuovo abbonamento è stato pensato per chi vuole seguire esclusivamente la propria squadra del cuore, senza doversi occupare di tutte le altre partite di campionato. Rispetto al pacchetto completo da 44,99 euro al mese, il MyClub Pass garantisce un risparmio netto, permettendo di abbattere i costi senza rinunciare alla propria passione calcistica.
Questa formula va ad affiancarsi agli altri piani già presenti su DAZN, che spaziano dall’opzione Sports, la più economica a 11,99 euro al mese con pagamento annuale, fino al piano Family da 69,99 euro, che permette la visione simultanea su più schermi. Per chi ha occhi solo per la propria squadra, MyClub Pass rappresenta quindi l’alternativa più naturale.
Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora.
Il lancio coincide con l’avvio della nuova Serie A, il 24 agosto, quando si disputeranno subito incontri di grande richiamo come Inter–Torino, Juventus–Parma e Milan–Cremonese. Anche il secondo turno, in programma il 31 agosto, proporrà sfide di prestigio, tra cui Genoa–Juventus, Napoli–Cagliari e Torino–Fiorentina.
Con MyClub Pass i sostenitori avranno così la possibilità di concentrarsi unicamente sulle gare che contano davvero, senza il peso di un abbonamento più costoso. Una proposta chiara, conveniente e mirata, che potrebbe trasformare il modo in cui molti italiani vivono il campionato in streaming.
Nato nel 1995 e cresciuto da due genitori nerd, non poteva che essere orientato fin dalla tenera età verso un mondo fatto di videogiochi e nuove tecnologie. Fin da piccolo ha sempre esplorato computer e gadget di ogni tipo, facendo crescere insieme a lui le sue passioni. Dopo aver completato gli studi, ha lavorato con diverse realtà editoriali, cercando sempre di trasmettere qualcosa in più oltre alla semplice informazione. Amante del cioccolato fondente, continua a esplorare nuove frontiere digitali, mantenendo sempre viva la sua curiosità e la sua dedizione al settore.