DAZN MyClub Pass: segui la tua squadra a meno di 30€ al mese

DAZN ha lanciato una nuova formula pensata per i tifosi più fedeli: si chiama MyClub Pass ed è la novità assoluta della stagione 2025/26. Con questa opzione, disponibile dal 18 agosto al prezzo di 29,99€ al mese, gli abbonati potranno seguire esclusivamente le partite della propria squadra del cuore, sia in casa che in trasferta, per tutta la Serie A.
Il nuovo MyClub Pass di DAZN consente di seguire solo la propria squadra del cuore a 29,99€ al mese, con un risparmio di 15€ (circa il 33%) rispetto al piano Full.
Come ottenere lo sconto esclusivo
Si tratta di un piano pensato per chi non vuole rinunciare al calcio, ma al tempo stesso non è interessato a seguire tutte le altre sfide. Rispetto al piano Full (44,99€ al mese), MyClub Pass rappresenta un risparmio concreto, permettendo di tagliare i costi senza sacrificare la passione.
La nuova offerta si aggiunge agli altri piani già disponibili su DAZN: dal più economico Sports (11,99€ al mese in rata annuale) fino al Family (69,99€ al mese), che consente la visione contemporanea su più dispositivi. Per chi ama solo la propria squadra, però, MyClub Pass diventa la scelta più logica.
Il debutto del nuovo piano coincide con l’inizio della Serie A, fissato per il 24 agosto. Nella prima giornata si partirà subito con sfide di alto livello: Inter–Torino, Juventus–Parma e Milan–Cremonese sono tra i match più attesi, ma anche la seconda giornata (31 agosto) promette spettacolo, con Genoa–Juventus, Napoli–Cagliari e Torino–Fiorentina.
Grazie a MyClub Pass, i tifosi potranno concentrarsi sulle partite che davvero contano per loro, senza doversi preoccupare di un costo mensile più alto. Un’offerta semplice, mirata e soprattutto conveniente, che potrebbe cambiare il modo di vivere il campionato italiano in streaming.
