MacBook Air 15 vs MacBook Pro 14: confronto

Alla WWDC 2023 Apple ha presentato due diversi notebook di fascia media: il nuovo MacBook Air 15 (2023) e il piccolo ma potente MacBook Pro 14 (2023).

Posti tra i due MacBook da 13 pollici (l'Air e il Pro) e il MacBook Pro da 16 pollici, quello preferito dai creativi, è naturale che i consumatori si indirizzino verso questi due nuovi modelli, soprattutto quelli che non sono necessariamente alla ricerca del notebook più economico disponibile.

Tuttavia, se si esaminano da vicino le specifiche, il prezzo e la potenza, chi sta cercando di decidere tra i due si renderà conto che c'è una chiara differenza. Il MacBook Pro da 14 pollici (2023) è uno strumento di livello professionale, con prestazioni di alto livello e un prezzo elevato, mentre il MacBook Air da 15 pollici (2023), nonostante Apple cerchi di farlo sembrare più accattivante di quanto non sia, è semplicemente un MacBook Air da 13 pollici dotato di uno schermo più grande.

Questo non vuol dire, naturalmente, che il MacBook Air 13" non sia un portatile fantastico (in effetti, è uno dei migliori portatili che abbiamo mai testato), ma il fatto che Apple abbia preso le sue specifiche e le abbia inserite in un corpo leggermente più grande non è poi chissà quale innovazione.

In ogni caso, siamo qui per aiutarvi a decidere tra l'Air più grande e il Pro medio, in modo che sappiate qual è il miglior MacBook per voi.

MacBook Air 15 vs MacBook Air 13: confronto

MacBook Air 15-inch (2023) 1.594,99 € Da Yeppon 1.645 € Da Amazon 1.645 € Da Amazon Questo notebook altro non è che un MacBook Air 13 più grande: ha un design fantastico, uno schermo eccezionale e probabilmente gli speaker migliori che possiate trovare in un notebook. For Schermo grande

Design sottile

Buon prezzo Contro Stessi componenti del modello da 13"

Meno portatile MacBook Pro 14-inch (2023) 2.351,99 € Da Amazon Una workstation mobile che porta la potenza dei nuovi chip M2 Pro e M2 Max in un portatile compatto e leggero, con uno schermo brillante e una solida qualità costruttiva. For Chip M2 Pro e M2 Max

Quasi 20 ore di autonomia

Schermo eccellente Contro Costoso

MacBook Air 15 vs MacBook Pro 14: prezzo

La linea MacBook Air rimane la più amata dal consumatore medio: il MacBook Air da 15 pollici (2023), come abbiamo detto, è in realtà solo un MacBook Air da 13 pollici con uno schermo più grande.

Il modello base, dotato di chip M2 con CPU a 8 core e GPU a 10 core, memoria unificata da 8GB e SSD da 256GB costa 1.649€, mentre la configurazione più accessoriata, con la stessa CPU e la stessa grafica ma con 24GB di memoria unificata e 2TB di storage costa 1.879€.

Rispetto ad alcuni dei migliori portatili Windows, si tratta comunque di un prezzo elevato. E se volete per forza un MacBook, questo è uno dei modelli più economici.

Il MacBook Pro 14 pollici, invece, non scherza: al prezzo di partenza di 2.499€, che consente di avere una CPU a 10 core, una GPU M2 Pro a 16 core, una memoria unificata da 16GB e un'unità SSD da 512GB, costa più di un MacBook Air da 15 pollici con configurazione superiore.

Volete la versione più accessoriata? Per l'M2 Max con CPU a 12 core e GPU a 38 core, Neural Engine a 16 core, 96GB di memoria unificata e 8TB di storage SSD, preparatevi a svaligiare una banca con il prezzo da capogiro di 7.479€.

È sufficiente dire che non è proprio un prodotto per utenti occasionali.

MacBook Air 15 vs MacBook Pro 14: design

(Image credit: Future)

Nonostante sia leggermente più grande, più spesso e più pesante del modello da 13 pollici, il MacBook Air 15 pollici (2023) rimane fedele all'ideologia dell'Air, che consiste nell'offrire alle persone un portatile sottile e leggero (con un peso di soli 1,5Kg), incredibilmente portatile.

Il MacBook Pro 14 pollici non ha altra scelta se non quella di essere più pesante e più spesso, anche se non nella stessa misura di molte workstation portatili o notebook gaming. Dopotutto, al suo interno sono presenti componenti più potenti, e per ospitarli e per il loro raffreddamento è necessario molto più spazio.

Tuttavia, se guardiamo solo ai numeri, la differenza non è poi così grande. È sicuramente più spesso, ma grazie allo schermo più piccolo riesce a contenere le dimensioni. È anche solo leggermente più pesante, con un peso di 1,6Kg.

Essendo un portatile professionale, ha anche una migliore selezione di porte. Mentre il MacBook Air da 15 pollici ha solo due Thunderbolt e un'uscita jack audio da 3,5 mm, il MacBook Pro da 14 pollici è dotato di uno slot per schede SDXC, una porta HDMI, un jack da 3,5 mm e tre porte Thunderbolt 4.

Entrambi hanno la stessa Magic Keyboard, oltre al trackpad Force Touch di Apple e alla videocamera FaceTime HD a 1080p.

MacBook Air 15 vs MacBook Pro 14: funzioni

(Image credit: Future)

Il MacBook Pro 14 pollici presenta funzioni di fascia superiore rispetto al MacBook Air 15. Ad esempio, mentre l'Air ha un display Liquid Retina con luminosità di 500 nit e 224PPI, il Pro vanta un display Liquid Retina XDR con luminosità di picco di 1.600 nit, 254PPI e rapporto di contrasto di 1.000.000:1.

E se il display da 14 pollici non è sufficiente per il vostro lavoro di editing video, l'M2 Pro può supportare fino a due display esterni con risoluzione fino a 6K e 60Hz tramite Thunderbolt, mentre il modello M2 Max può supportare fino a tre display esterni con risoluzione 6K e 60Hz tramite Thunderbolt e uno con risoluzione fino a 4K e 144Hz tramite HDMI.

Entrambi sono dotati di connettività Bluetooth 5.3, ma il MacBook Pro da 14 pollici è dotato di supporto Wi-Fi 6E, il che significa che dispone di una banda supplementare a 6GHz, a differenza del supporto Wi-Fi 6 del MacBook Air da 15 pollici.

MacBook Air 15 vs MacBook Pro 14: prestazioni

(Image credit: Apple)

MacBook Air 15 (2023) è un portatile capace di gestire non solo la produttività e le esigenze quotidiane, come la riproduzione in streaming e la navigazione web, ma anche alcuni carichi di lavoro professionali, come il montaggio video leggero e la produzione musicale, offrendo, lo stesso livello di prestazioni del modello da 13 pollici.

Infatti, nei nostri benchmark ha ottenuto punteggi molto simili a quelli del MacBook Air da 13 pollici sia in Cinebench R23 che in Geekbench 5. Inoltre, grazie al suo design privo di ventole, è molto silenzioso durante l'utilizzo.

Per quanto riguarda la batteria, è durata 18 ore e 52 minuti quando abbiamo eseguito i nostri test.

Naturalmente, il chip M2 non potrà mai competere con i SoC M2 Pro o M2 Max del MacBook Pro 14 pollici. Offre una potenza superiore a quella che la maggior parte delle persone avrà mai bisogno o utilizzerà: quella che vi consentirà di montare filmati in 8K, produrre musica elaborata e compilare e testare codici complessi senza fatica.

È anche incredibilmente efficiente, molto più di quanto ci saremmo aspettati da un portatile con componenti simili. Questo significa che il MacBook Pro 14 pollici (2023) ha una durata della batteria eccezionale. Apple ha promesso fino a 18 ore di riproduzione video e 12 ore di navigazione sul web, ma noi siamo riusciti a ottenere 19 ore e 39 minuti nello stesso test fatto per il MacBook Air 15.

Quale scegliere?

Dato che i due MacBook in oggetto non potrebbero essere più diversi, la risposta a questa domanda è semplice. La risposta si riduce al tipo di utente: anche se disponete di un budget elevato, se state cercando un portatile per svolgere le attività quotidiane, i carichi di lavoro di produttività e qualche leggero lavoro creativo, il MacBook Air 15 (2023) è il MacBook perfetto per soddisfare le vostre esigenze. Inoltre, grazie alla sua natura portatile, è il compagno di viaggio perfetto per chi vuole viaggiare leggero.

Tuttavia, se avete bisogno di un notebook che vi permetta di soddisfare tutte le vostre esigenze più intensive, come l'editing video 8K, la progettazione 3D e il coding, allora avrete assolutamente bisogno della potenza senza pari che il MacBook Pro 14 è in grado di offrire. Dal momento che si tratta di un acquisto particolarmente costoso, investite i vostri risparmi solo se siete sicuri di sfruttare al massimo la sua forza.