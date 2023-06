Apple MacBook Air 15 (2023) è essenzialmente un MacBook Air 13 più grande, e questo può essere un aspetto sia positivo che negativo. Ha un design straordinario, un ottimo schermo e forse la migliore configurazione di altoparlanti che si possa trovare in un notebook. Tuttavia, l'aumento delle dimensioni dello schermo lo rende meno portatile, caratteristica che è sempre stata uno dei punti di forza della linea Air, mentre chi sperava in un upgrade più ambizioso del semplice aumento della superficie dello schermo potrebbe rimanere deluso.

Perché puoi fidarti di TechRadar I nostri esperti revisori trascorrono ore a testare e confrontare prodotti e servizi in modo che tu possa scegliere il meglio per te. Scopri di più su come testiamo .

APPLE MACBOOK AIR 15 (2023): RECENSIONE BREVE

Come previsto, Apple ha annunciato un nuovo MacBook Air 15 (2023) alla WWDC 2023, portando per la prima volta uno schermo da 15 pollici nella sua linea di notebook sottili e leggeri .

É il modello successivo al MacBook Air da 13 pollici (M2, 2022) presentato alla WWDC dello scorso anno: ha un nuovo design, un nuovo chip M2 e (ovviamente) un prezzo più alto rispetto al suo predecessore.

Abbiamo trascorso alcuni giorni utilizzando il nuovo MacBook Air da 15 pollici per recensirlo: si tratta di un'audace reinvenzione del formato Air, o solamente di un aumento di dimensioni non necessario e che fa perdere il senso del modello originale?

A partire da 1.649€, Apple MacBook Air 15 (2023) non ha un costo spropositato rispetto ad altri portatili da 15 pollici e sembra avere un ottimo rapporto qualità-prezzo anche rispetto al MacBook Air da 13 pollici (M2, 2022), che l’anno scorso aveva un prezzo di lancio di 1.529€, uno schermo più piccolo e una GPU meno potente nel modello base. Tuttavia, dopo l'annuncio del nuovo MacBook Air da 15 pollici, Apple ha abbassato il prezzo del 13 pollici a 1.349€, rendendolo più accessibile per chi non ha bisogno di uno schermo più grande.

(Image credit: Future)

Per quanto riguarda il design, Apple MacBook Air 15 (2023) è praticamente identico al modello da 13 pollici... ma più grande. Questo non è un male, visto che il modello dell'anno scorso era stato sottoposto a una necessaria riprogettazione che ha abbandonato l'iconica (ma datata) forma arrotondata dei precedenti MacBook Air per una più moderna forma squadrata, con cornici più sottili. Sebbene lo schermo più ampio abbia richiesto un corpo più grande, Apple ha fatto un buon lavoro per mantenere il MacBook Air 15 (2023) sottile e piuttosto leggero.

Ciò significa che le porte vengono nuovamente sacrificate, ma se avete usato un MacBook Air moderno probabilmente non vi sorprenderà sapere che dovrete accontentarvi di due porte Thunderbolt 4 USB-C. Fa il suo gradito ritorno la porta MagSafe 3, dotata di un connettore proprietario che si aggancia tramite magneti per ricaricare il notebook: non solo rende il collegamento dell'alimentatore facile e veloce, ma significa anche che se il cavo viene per qualche motivo strattonato il connettore si stacca facilmente, riducendo al minimo il rischio di potenziali danni alla porta o al portatile.

È inoltre possibile ricaricare il MacBook Air da 15 pollici tramite una porta USB-C, in modo da avere una certa flessibilità se si deve prendere in prestito un caricabatterie da qualcuno.

Il corpo più grande ha permesso ad Apple di includere sei altoparlanti nel MacBook Air 15 (2023): insieme allo schermo più grande, incredibilmente luminoso e dai colori vibranti, rendono il portatile eccellente per la visione di contenuti in streaming. É un buon portatile anche per il gaming, grazie al potente chip M2.

Per quanto riguarda le prestazioni, il MacBook Air da 15 pollici è molto simile al modello da 13 pollici dell'anno scorso, e questo non è un male. Per le attività quotidiane e per i lavori più impegnativi come l'editing video e la produzione musicale, Apple MacBook Air 15 (2023) fa un ottimo lavoro. Tuttavia, chi si aspetta un salto di prestazioni rispetto al modello da 13 pollici dell'anno scorso rimarrà deluso e dovrà aspettare l'inevitabile MacBook Air con chip M3, che senza dubbio verrà presentato entro il prossimo anno o giù di lì.

(Image credit: Future)

L'aumento delle dimensioni dello schermo presenta alcuni aspetti negativi. Il più evidente è che Apple MacBook Air 15 (2023) è più grande e più pesante del modello da 13 pollici, il che significa che è meno facile da trasportare e limita i luoghi in cui si può lavorare.

Poiché non c'è una differenza di prestazioni percepibile tra i MacBook Air da 13 e da 15 pollici, la scelta di quale sia il migliore per voi si riduce a quanto sia importante per voi lo schermo più grande. Se desiderate un'esperienza coinvolgente durante la visione di film, se volete ascoltare la musica con la migliore configurazione di altoparlanti di un portatile o se volete sentirvi a vostro agio quando lavorate su più documenti, vale la pena spendere un po’ di più per il modello ds 15”.

Tuttavia, se la portabilità rimane la vostra esigenza più grande, optate per il modello da 13 pollici, che ora offre un rapporto qualità-prezzo ancora migliore.

APPLE MACBOOK AIR 15 (2023) REVIEW: PREZZO E USCITA

Presentato il 5 giugno 2023

Disponibile dall’11 giugno 2023

Prezzo di partenza di 1.649€ per il modello base

Il MacBook Air 15 pollici (2023) è stato reso disponibile a livello globale a partire dall'11 giugno 2023.

Il prezzo non è niente di scandaloso, in questo caso: il modello base parte da 1.649€.

Il modello base è dotato del chip M2 con CPU a 8 core e GPU a 10 core, 8GB di memoria unificata e un'unità SSD da 256GB. Si tratta di un prezzo solo leggermente superiore rispetto a quello del MacBook Air da 13 pollici lanciato l'anno scorso, che partiva da 1.529€.

Mentre il MacBook Air da 13 pollici dello scorso anno presenta specifiche simili, come 8GB di memoria e SSD da 256 GB, il modello base è dotato di un chip M2 con CPU a 8 core (la stessa del modello da 15 pollici) e GPU a 8 core.

Quindi, per poco più di 100€ aggiuntivi avrete uno schermo più grande e prestazioni grafiche migliori con il MacBook Air da 15 pollici. Il modello base del MacBook Air da 13 pollici è dotato di un alimentatore USB-C da 30W, mentre tutti i modelli del MacBook Air da 15 pollici sono dotati di un adattatore di alimentazione a doppia porta USB-C da 35W, che può essere sostituito da un adattatore USB-C da 70W al momento dell'ordine del portatile senza costi aggiuntivi.

Ciò significa che la batteria del nuovo MacBook Air è in grado di caricarsi molto più velocemente, mentre chi acquista il modello da 13 pollici dovrà pagare un extra per questi alimentatori.

Tutto ciò contribuisce a far sembrare il nuovo MacBook Air piuttosto conveniente rispetto al modello dell'anno scorso, nonostante naturalmente non si tratti di un portatile economico.

(Image credit: Future)

Tuttavia, in occasione dell'annuncio del modello da 15 pollici alla WWDC 2023, Apple ha abbassato il prezzo del modello da 13 pollici, che ora costa 1.349€.

Come per i MacBook precedenti, esiste un'altra configurazione del MacBook Air da 15 pollici, ma l'unica differenza è un'unità SSD più grande da 512GB. Il prezzo è di 1.879€.

È inoltre possibile configurare il dispositivo con uno spazio di archiviazione da 1TB e 2TB e passare a 16GB o 24GB di spazio di archiviazione unificato, facendo lievitare ulteriormente il prezzo. Trattandosi di un dispositivo Apple, non è facile aprire e aggiornare (o riparare) i componenti da soli, quindi è bene riflettere attentamente sulla configurazione più adatta alle proprie esigenze e al proprio budget, poiché è praticamente impossibile cambiarla una volta che si è in possesso del portatile.

Rispetto ad altri portatili Windows di fascia alta, il MacBook Air 15 (2023) offre un discreto rapporto qualità-prezzo.

Punteggio prezzo: 4.5/5

Apple MacBook Air 15 (2023): specifiche

Apple MacBook Air 15 (2023) è disponibile in due configurazioni principali, con l'unica differenza costituita dalla capacità di archiviazione dell'SSD.

Swipe to scroll horizontally Apple MacBook Air 15 (2023): specifiche MacBook Air 15 (2023) 256GB MacBook Air 15 (2023) 512GB Prezzo: 1.649€ 1.879€ CPU: Apple M2 (8-core) Apple M2 (8-core) GPU: GPU 10-core integrata GPU 10-core integrata RAM: 8GB di memoria unificata 8GB di memoria unificata Schermo: Display Liquid Retina da 15,3" con True Tone Display Liquid Retina da 15,3" con True Tone Spazio di archiviazione: SSD da 256GB SSD da 512GB Porte: 2x Thunderbolt 4 (USB-C), jack audio 3.5mm, MagSafe 3 2x Thunderbolt 4 (USB-C), jack audio 3.5mm, MagSafe 3 Connettività wireless: Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 Webcam: Webcam 1080p FaceTime HD Webcam 1080p FaceTime HD Peso: 1.51kg 1.51kg Dimensioni: 340 x 212 x 15.6mm 340 x 212 x 15.6mm

Ciascuna di queste opzioni può essere configurata per aggiungere più memoria (fino a 2 GB) e aggiungere spazio di archiviazione fino a 2TB.

Apple MacBook Air 15 (2023): design

Schermo più grande da 15"

Design complessivo uguale al modello dello scorso anno

Apple afferma che sia il portatile da 15" più sottile in circolazione

Il MacBook Air dello scorso anno ha introdotto un nuovo design che ha rappresentato il più grande cambiamento degli ultimi anni nel MacBook più economico di Apple. Si è trattato di un gradito aggiornamento che ha dato al MacBook Air 13 un look moderno, con uno schermo notevolmente migliorato e la porta di ricarica MagSafe 3.

Apple ha mantenuto lo stesso design per il modello da 15 pollici. Apple ritiene che i modelli da 13 e 15 pollici facciano parte della stessa famiglia di prodotti e sono praticamente identici, tranne che per le dimensioni.

Ciò significa che le doppie porte USB-C e le porte per il caricabatterie MagSafe si trovano negli stessi punti. Anche la tastiera ha le stesse dimensioni, sebbene il trackpad sia più grande grazie allo spazio aggiuntivo disponibile sul corpo dell'Air da 15 pollici.

(Image credit: Future)

Apple dichiara che questo è anche il portatile da 15 pollici più sottile al mondo, con soli 11,5 mm di spessore. È solo leggermente più spesso del MacBook Air da 13 pollici, che misura 11,3 mm.

Le dimensioni complessive sono di 340 x 212 x 15,6 mm e Apple ha mantenuto il design senza ventola dei precedenti MacBook Air per garantire che questo nuovo modello fosse il più sottile e leggero possibile. È raro trovare un computer portatile completamente privo di ventole, soprattutto se da 15 pollici, poiché il corpo compatto dei notebook consente di mantenere freschi i componenti al loro interno durante il funzionamento. Apple sostiene che, grazie all'efficienza energetica dei suoi chip M1 e M2 viene prodotto meno calore, riducendo così la necessità di ventole.

L'assenza di ventole nel MacBook Air 15 pollici (2023) significa che è quasi completamente silenzioso quando è in uso, il che è impressionante per un portatile così grande e capace.

Pur rimanendo quasi altrettanto sottile, il MacBook Air 15 è notevolmente più pesante del modello da 13, con un peso di 1,51 kg rispetto ai 1,24 kg del modello da 13".

Certo, ci sono portatili più pesanti in circolazione, ma questo ci ricorda che con il modello da 15 pollici si fanno dei sacrifici in termini di portabilità e che bisogna tenerne conto se si cerca un notebook da portare con sé ovunque.

(Image credit: Future)

Le maggiori differenze tra i due modelli di MacBook Air, tuttavia, riguardano le dimensioni dello schermo. Il MacBook Air da 13 pollici ha un display Liquid Retina da 13,6 pollici con una risoluzione di 2560 x 1664 pixel, mentre il modello da 15 pollici ha un display Liquid Retina da 15,3 pollici con risoluzione di 2880 x 1864. Come abbiamo visto con i MacBook Pro da 14 e 16 pollici, Apple ha aumentato la risoluzione insieme alle dimensioni dello schermo, il che significa che la densità di pixel di entrambi i display è più o meno la stessa e che la qualità dell'immagine rimane altrettanto nitida, anche con lo schermo più grande.

Per il resto, non c'è molta differenza tra gli schermi: entrambi hanno una luminosità di 500 nit, il supporto per l'ampia gamma di colori P3 (che offre toni più ricchi e realistici) e la tecnologia True Tone, che modifica il calore dei colori sul display in base alla luce ambientale circostante.

Entrambi gli schermi presentano lo stesso inserto che ospita la webcam a 1080p e che invade leggermente la parte superiore dello schermo. Sebbene questo notch non abbia accontentato tutti quando è stato introdotto nel 2021 con il MacBook Pro da 14 pollici originale, da allora sono stati rilasciati diversi MacBook che la presentano e macOS ha ora un'interfaccia che rende la presenza del notch praticamente invisibile.

Lo schermo ha un aspetto straordinario e le sue dimensioni più grandi sono a dir poco impressionanti quando lo si usa per la prima volta. Sebbene non abbia l'elevata frequenza di aggiornamento dei MacBook che supportano la tecnologia ProMotion, come i MacBook Pro di quest'anno, lo schermo ampio e vibrante è una gioia per gli occhi e le sottili cornici che lo circondano contribuiscono a renderlo il protagonista.

Un altro importante cambiamento nel design è meno visibile: grazie al corpo più grande del MacBook Air da 15 pollici Apple è riuscita a inserire sei altoparlanti, anziché i quattro del modello da 13 pollici. Questo non solo rende il modello da 15 pollici più capace quando si tratta di riprodurre l'audio a volumi più elevati, ma il suono diventa anche complessivamente più coinvolgente.

(Image credit: Future)

Nel complesso il design del MacBook Air da 15 pollici è fantastico e, rispetto ad altri portatili da 15 pollici, colpisce per il look moderno e minimalista, disponibile in diversi colori.

L'inclusione di due sole porte Thunderbolt 4 significa che non è l'ideale come per la produttività per chi utilizza molte periferiche, anche se è sempre possibile collegare un hub USB-C per una maggiore versatilità. Le porte in ogni caso offrono trasferimenti di dati ad alta velocità e possono alimentare un monitor esterno da 6K, mentre l'inclusione della porta MagSafe evita di dover sacrificare una porta Thunderbolt per ricaricare la batteria (anche se è comunque possibile ricaricare il PC tramite una di queste porte se si ha bisogno di prendere in prestito un caricatore USB-C).

Se siete abituati a usare il MacBook Air da 13 pollici, il modello da 15 pollici vi sembrerà familiare. L'abilità di Apple nel mantenerr questo modello altrettanto sottile è ammorevole e, sebbene sia più pesante, non ci sono problemi nel tenerlo in mano, con le sottili cornici intorno allo schermo che contribuiscono a mantenere le dimensioni complessive del MacBook Air il più ridotte possibile. Se vi piaceva l'aspetto del MacBook Air da 13 pollici, ma volevate uno schermo più grande senza dovervi trascinare dietro un MacBook Pro molto più ingombrante, allora il MacBook Air da 15 pollici sarà l'ideale per voi.

Punteggio design: 4/5

Apple MacBook Air 15 (2023): prestazioni

Chip M2

Non c'è nessuna versione con GPU a 8-core

Veloce e silenzioso

Benchmark Ecco come si è comportato il MacBook Air 15 (2023) nella nostra suite di benchmark: Cinebench R23 CPU: Single-Core: 1.589; Multi-Core: 8.577

Geekbench 6 Single-Core: 2.647; Multi-Core: 9.994

Durata della batteria: 18 ore e 52 minuti

Il MacBook Air da 15 pollici (2023) monta il chip M2 di Apple, che ha debuttato insieme al MacBook Air (M2, 2022) e al MacBook Pro da 13 pollici (M2, 2022), e da allora è stato incluso anche nel nuovo Mac mini (2023).

Quindi, ancora prima di provare l'ultimo MacBook Air, ci eravamo già fatti un'idea abbastanza precisa delle sue prestazioni (anche se, come detto, chi sperava in un grande salto di prestazioni rispetto al MacBook Air dello scorso anno rimarrà deluso).

Il MacBook Air da 15 pollici (2023) sembra essere stato consapevolmente progettato per offrire lo stesso livello di prestazioni del modello da 13 pollici del 2022, quindi la scelta principale che i consumatori si troveranno di fronte sarà quanto vogliono spendere e quale dimensione dello schermo preferiscono. Apple aveva già adottato un approccio simile con i MacBook Pro da 14 e 16 pollici.

Sebbene lo schermo del MacBook Air da 15 pollici abbia una risoluzione leggermente superiore per mantenere la densità di pixel dello schermo più grande, la qualità dell'immagine rimane praticamente la stessa su entrambi i MacBook Air.

Tutti i modelli di MacBook Air da 15 pollici sono inoltre dotati di una GPU a 10 core. Tuttavia, il modello base del MacBook Air da 13 pollici ha un chip M2 con una GPU a 8 core (che può essere aggiornata a una GPU a 10 core con un costo aggiuntivo).

I due core in più della GPU aiutano a gestire lo sforzo grafico aggiuntivo su uno schermo più grande e a più alta risoluzione, livellando anche in questo ambito molte delle differenze prestazionali.

(Image credit: Future)

L'ambito in cui Apple vuole davvero evidenziare le differenze è rispetto al vecchio MacBook Air con processore Intel: l'azienda sostiene che il MacBook Air 15 M2 è fino a 12 volte più veloce del MacBook Air basato su Intel. È un numero impressionante, ma bisogna ricordare che l'ultimo MacBook Air con processore Intel era uscito all'inizio del 2020, quindi ci si aspetterebbe comunque un salto di prestazioni significativo.

Apple confronta anche le prestazioni con "il più portatile da 15 pollici con processore Core i7 più venduto", suggerendo che il MacBook Air da 15 pollici (2023) è due volte più veloce. Si tratta di un'affermazione praticamente priva di significato, in quanto non è chiaro a quale portatile Apple stia paragonando il MacBook Air e non spiega nemmeno cosa intenda precisamente per "veloce": potenza di elaborazione, potenza grafica, potenza complessiva o altro ancora?

Quello che possiamo carpire, in ogni caso, è che Apple è chiaramente ottimista sulle prestazioni del MacBook Air 15 (2023) e del suo chip M2.

Durante i nostri test, il MacBook Air 15 (2023) si è comportato davvero bene, con macOS Ventura che si è rivelato veloce e reattivo e con applicazioni come Apple TV+, Chrome e Photoshop che si sono sempre aperte rapidamente. Anche passare in sequenza da un'applicazione all'altra non comporta alcun rallentamento.

Apple ci ha inviato il MacBook Air 15 pollici (2023) con 16GB di memoria unificata e SSD da 512GB: questo sarà probabilmente il modello più popolare, anche se è possibile arrivare a 24GB di memoria.

Dal punto di vista delle prestazioni è sicuramente uguale al modello da 13 pollici, infatti lo abbiamo usato per una serie di attività simili a quelle svolte per recensire il MacBook Air da 13 pollici (M2, 2022).

Le somiglianze nelle prestazioni sono evidenziate dai test di benchmark eseguiti, che hanno mostrato numeri molto simili. Ad esempio, nel test Cinebench R23, il 13 pollici ha ottenuto un punteggio di 1.597 e 8.098 rispettivamente nei test single-core e multi-core.

Il MacBook Air da 15 pollici (2023) ha ottenuto 1.589 e 8.577 punti negli stessi test, e anche i test Geekbench 5 sono risultati sostanzialmente identici. Noterete che abbiamo eseguito anche i test di Geekbench 6, che utilizza tecniche diverse per testare l'hardware, quindi i punteggi sono diversi.

Le grandi differenze tra i due MacBook Air M2 sono lo schermo e gli altoparlanti. Per quanto riguarda lo schermo, le dimensioni extra rendono più piacevole lavorare sul portatile, soprattutto se si hanno molte applicazioni aperte contemporaneamente. La lettura del testo è più comoda, mentre il gaming e la visione di contenuti in streaming regalano un'esperienza più coinvolgente.

I film sono straordinari grazie ai colori realistici e vivaci e all'alta risoluzione dello schermo, e le dimensioni maggiori del display saranno particolarmente apprezzate se si guardano molti film o serie TV dal portatile. Per la pura esperienza di visione di contenuti, ci sono pochi portatili migliori di questo in circolazione, soprattutto considerando la presenza dei 6 altoparlanti.

Inoltre, anche se Apple probabilmente non produrrà mai un portatile da gaming, con ogni nuova versione del suo processore proprietario ci stiamo avvicinando alla possibilità di giocare anche sui Mac e MacBook a molti dei nuovi giochi che stanno arrivando PC Windows. Il MacBook Air 15 pollici M2 è stato in grado di far girare Shadow of the Tomb Raider, un gioco visivamente impressionante anche a distanza di pochi anni dalla sua uscita, a 31 fps alla massima qualità, il che significa che è perfettamente giocabile, anche se non si avvicina ai 60 fps che la maggior parte dei portatili da gaming di questa fascia di prezzo riuscirebbero a raggiungere.

Abbassando le impostazioni dell'immagine alla qualità più bassa, il frame rate è salito a 39 fps. Non si tratta quindi di un portatile da acquistare prettamente per il gaming, ma lo splendido schermo e le prestazioni accettabili lasciano presagire un futuro entusiasmante per i giochi su Mac.

Vale la pena sottolineare che, grazie al suo design privo di ventole, il MacBook Air 15" è rimasto silenzioso per tutto il tempo in cui lo abbiamo utilizzato, anche durante le sessioni di gioco.

Sebbene i chip M2 di Apple siano molto più resistenti, se si devono eseguire carichi di lavoro intensivi per lunghi periodi di tempo, un portatile con dotato di ventole sarebbe una scelta più saggia. Durante i nostri test con MacBook Air 15 (2023), abbiamo notato che la striscia di metallo sopra la tastiera diventava sensibilmente calda al tatto.

Tuttavia, le dimensioni maggiori hanno un costo in termini di versatilità. Il MacBook Air dell'anno scorso ha le dimensioni perfette per lavorare sui mezzi di trasporto pubblici, come treni e aerei, in quanto può stare comodamente sui tavolini a ribalta posti sugli schienali delle sedie. Il MacBook Air 15 pollici (2023) sacrifica questo aspetto per lo schermo più grande, quindi se cercate un portatile da usare durante i viaggi, probabilmente non fa per voi.

Non aspettatevi nessun salto generazionale tra il MacBook Air 15 (2023) e il modello dello scorso anno: dopo tutto. Anche se in futuro ci sarà senza dubbio una versione M3 di entrambi i MacBook Air, l'M2 è un chip eccellente per l'uso quotidiano e per attività come la navigazione web, l'editing video e persino la produzione musicale con Ableton Live 11. Anche con un progetto molto complesso in Ableton Live le prestazioni sono state buone, ma per la registrazione e l'esecuzione dal vivo con più ingressi (come le tastiere MIDI), suggeriamo di aumentare la memoria a 24 GB al momento dell'acquisto.

Punteggio prestazioni: 4/5

Apple MacBook Air 15 (2023): batteria

Autonomia di almeno 19 ore

Si ricarica rapidamente

Per quanto riguarda la durata della batteria del MacBook Air 15 (2023), Apple promette fino a 15 ore di navigazione web e 18 ore di riproduzione video.

Durante l'utilizzo del MacBook Air 15, abbiamo riscontrato che questa promessa è più o meno esatta: abbiamo potuto utilizzarlo per un'intera giornata di lavoro, dimostrando ancora una volta quanto i chip M2 siano ben ottimizzati nel bilanciare prestazioni e consumo energetico.

Tuttavia, eseguendo il nostro consueto benchmark sull'autonomia, che riproduce un video a 1080p in loop fino all'esaurimento della batteria, è durato solo sei ore. Questo ovviamente non ci è sembrato corretto, così abbiamo contattato Apple che ha concordato e ci suggerito che il problema potrebbe essere dovuto a un servizio in background (come iCloud) in esecuzione e che scarica la batteria più velocemente.

(Image credit: Future)

Abbiamo quindi ripetuto il test di durata della batteria, assicurandoci che tutti i servizi non fossero in funzione e, al secondo tentativo, il MacBook Air da 15 pollici ha ottenuto un'enorme durata di 18 ore e 52 minuti.

Questo risultato supera praticamente tutti i portatili con Windows 11 ed è positivo vedere che, anche con un display più grande e luminoso, il nuovo MacBook Air è in grado di garantire una durata della batteria da vero top di gamma

Punteggio batteria: 4.5/5

MacBook Air 15 (2023), ne vale la pena?

Swipe to scroll horizontally Apple MacBook Air 15 (2023) Caratteristiche Note Punteggio Prezzo Per un portatile da 15 pollici, il MacBook Air 15 (2023) ha un buon rapporto qualità-prezzo, anche se è comunque costoso. 4.5/5 Design Il design è lo stesso del nuovo modello da 13 pollici, ma questo non è affatto un male. 4/5 Prestazioni Il chip M2 rimane un eccellente strumento per le attività quotidiane. 4/5 Batteria Il MacBook Air da 15 pollici è in grado di superare la maggior parte dei portatili Windows 11 con facilità. 4.5/5

Compratelo se...

Volete un MacBook Air più grande Il MacBook Air da 15 pollici (2023) è quasi identico al modello da 13 pollici, ma con uno schermo più grande.

Volete un portatile per guardare i film Lo schermo e la configurazione a sei altoparlanti lo rendono un portatile fantastico per rilassarsi e guardare film.

Volete un notebook da 15 pollici che sia portatile Sebbene sia più grande e più pesante del modello da 13 pollici, rimane incredibilmente sottile per un portatile di grandi dimensioni.

Non compratelo se...

Vi interessa solo la portabilità Se volete un portatile il più piccolo e leggero possibile da portare con voi, questo non è la scelta giusta.

Volete un portatile per lavorare in viaggio Come altri portatili da 15 pollici, MacBook Air 15 (2023) non è facile da collocare sui tavolini dei trasporti pubblici.

MacBook Air 15 (2023): alternative

Se la nostra recensione del MacBook Air 15 (2023) vi ha fatto venire voglia di considerare altre opzioni, ecco due altri due portatili che potreste scegliere in alternativa:

Apple MacBook Air (13 pollici, M2, 2022) Considerato uno dei migliori computer portatili mai usciti, il MacBook Air 2022 è sottile ed elegante. È dotato della stessa CPU M2 presente nel modello da 15 pollici, quindi se volete le stesse prestazioni ma con un design più piccolo e portatile, questo è quello che fa per voi.