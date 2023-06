MacBook Air 15 (2023) vs MacBook Air 13 (2022): confronto

Apple ha recentemente presentato il nuovo MacBook Air da 15 pollici in occasione della conferenza WWDC 2023. Con il suo arrivo, la gamma Air M2 si arricchisce di un nuovo modello in attesa dell'arrivo dei MacBook Air M3.

Nel complesso le due varianti da 13 e 15 pollici hanno specifiche simili, se non identiche, fatta eccezione per le dimensioni dello schermo. Per questo ci siamo chiesti come si pone il nuovo MacBook Air 15 (2023) rispetto al fratello minore MacBook Air 13 (2022) e quale sia il più conveniente tra i due.

Per aiutarvi a scegliere il MacBook Air M2 che fa al caso vostro, abbiamo messo a paragone i due portatili Apple confrontandone aspetti importanti come prezzo, specifiche e prestazioni.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

MacBook Air 15 vs MacBook Air 13: Prezzo e disponibilità

Il prezzo di partenza del MacBook Air (2022) da 13 pollici con chip M2 e GPU a 8 core e SSD da 256GB è di 1.349€, mentre per la variante con GPU a 10 core e SSD da 512GB il prezzo sale a 1.699€.

Il nuovo MacBook Air 15 (2023) parte da 1.649€ per il modello con SSD da 256 GB e 1.879€ per il modello con SSD da 512 GB. Entrambi sono equipaggiati con una GPU integrata da 10 core. La differenza di prezzo è minima e rende il modello da 15" piuttosto conveniente rispetto alla variante da 13", soprattutto se si considerano le specifiche hardware.

Optando per la variante da 15 pollici con SSD da 256GB si ottiene la stessa GPU 10 core del modello da 13 più costoso (512GB) a un prezzo persino inferiore (di 50€), a patto di rinunciare allo spazio di archiviazione. Se si sceglie la variante da 15 pollici con SSD da 512GB la differenza di prezzo sale a 180€ a favore del MacBook Air da 13".

Considerando lo schermo più ampio e il fatto che entrambe le varianti della versione da 15 pollici dispongono di una GPU a 10 core, il MacBook Air da 15 pollici risulta più conveniente della variante da 13 che, tra l'altro, ha un anno in più.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

MacBook Air 15 vs MacBook Air 13: Specifiche

Entrambe le varianti di MacBook Air equipaggiano processori M2 con memorie da 100 GB/s, supportano fino a 24 GB di memoria RAM unificata e dispongono di GPU integrate da 10 core (eccetto il 13 base), fino a 2 TB di memoria SSD e un Neural Engine da 16 core.

I due Air condividono anche la stessa selezione di porte: una porta di ricarica MagSafe 3, due porte Thunderbolt USB-C e un jack audio. Il 15 pollici è dotato di un ingresso Thunderbolt 4, un aggiornamento rispetto alle porte Thunderbolt 3 del 13 pollici. Siamo rimasti delusi dal fatto che la versione da 15 pollici non disponga di una porta Ethernet o di una porta HDMI, che avrebbero contribuito a renderlo più completo (lo spazio c'è).

Il modello da 15 pollici è chiaramente superiore in termini di risoluzione del display. Entrambi hanno un display Liquid Retina da 500nit di luminosità che supporta un miliardo di colori e la tecnologia True Tone. Tuttavia, il modello 15 pollici ha una risoluzione nativa di 2880x1864 con 224 pixel per pollice, mentre il 13 pollici ha una risoluzione nativa di 2560x1664.

Per il resto non ci sono differenze degne di nota, ergo i due portatili si equivalgono sotto il profilo hardware.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

MacBook Air 15 vs MacBook Air 13: Prestazioni

Parliamoci chiaro: quando abbiamo testato il MacBook Air da 15 pollici, dopo averne visto le specifiche hardware, non ci aspettavamo alcun salto di qualità sconvolgente rispetto alla versione da 13 pollici.

Come abbiamo detto nella nostra recensione, "il MacBook Air da 15 pollici (2023) è progettato per offrire lo stesso livello di prestazioni del modello da 13 pollici del 2022, quindi la scelta principale che i consumatori si troveranno di fronte sarà quanto vogliono spendere e quale dimensione dello schermo preferiscono."

Nel confronto tra MacBook Air da 13 e 15 pollici, entrambi equipaggiati con processori M2, è emerso che la qualità dell'immagine rimane pressoché identica, nonostante lo schermo leggermente più grande del modello da 15 pollici. La differenza principale risiede nella GPU, con il MacBook Air da 15 pollici che offre una GPU a 10 core mentre il modello base da 13 pollici ha una GPU da 8 core. Tuttavia, se si opta per la versione con SSD da 512GB si può ottenere una GPU da 10 core anche sul modello da 13 pollici.

Nonostante le differenze in termini di GPU sulle varianti base, i due modelli hanno ottenuto punteggi simili durante i test. Entrambi si sono dimostrati veloci e reattivi, con applicazioni come Apple TV+, Chrome e Photoshop che si aprono rapidamente e senza esitazioni. Anche il passaggio tra le applicazioni non ha causato rallentamenti apprezzabili.

È importante notare che dal punto di vista delle prestazioni, non si osserva un salto generazionale tra i due modelli. Entrambi i MacBook Air M2 offrono prestazioni simili, sia nei test di benchmark come Cinebench R23 e Geekbench 5, che durante attività quotidiane come la navigazione web, l'editing video e la produzione musicale.

In conclusione, sebbene ci siano differenze nel design dello schermo e nella GPU tra i modelli MacBook Air da 13 e 15 pollici, le prestazioni complessive sono sovrapponibili.

Quale è il MacBook Air che fa per voi?

Le due varianti di MacBook Air hanno prezzi molto simili tra loro, quindi se non avete ancora investito sul modello da 13 pollici e preferite uno schermo più grande, il nuovo MacBook Air 15" è sicuramente la scelta migliore. Tuttavia, se avete già un MacBook Air da 13 pollici potete tenervelo stretto in quanto non ci sono migliorie tali da giustificare la spesa per l'aggiornamento.

Il modello da 15 pollici ha uno schermo più grande e risulta più comodo per lavorare, soprattutto se vi dilettate con applicazioni grafiche, fotoritocco o operate spesso in multitasking. Anche la lettura del testo è migliorata, come il gaming e la visione di contenuti in streaming che risultano più coinvolgenti e stancano meno la vista. La variante da 13 è più compatta e comoda da trasportare, quindi risulta ideale per chi ha bisogno di un portatile da portare sempre con se (studenti, lavoratori pendolari).

Le prestazioni dei due MacBook Air sono praticamente identiche, in particolare se consideriamo il MacBook Air con GPU 10 core, quindi la scelta dipende unicamente dal formato che preferite e dalle attività che svolgete più di frequente. Nessuno dei due Air offre vantaggi tangibili rispetto all'altro, si tratta semplicemente di scegliere il formato giusto per voi.