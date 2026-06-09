Après seulement neuf mois, Starbucks enterre son outil d’inventaire par IA plombé par les erreurs

Starbucks abandonne son outil d’inventaire basé sur l’IA après neuf mois face aux difficultés rencontrées sur le terrain

L’IA n’a pas réussi à reconnaître ni à distinguer les articles en stock, obligeant à des interventions manuelles

D’autres améliorations technologiques et liées à l’IA continuent d’être déployées dans le cadre de la transformation « Back to Starbucks »

Starbucks a officiellement mis fin à son programme d’inventaire basé sur l’IA « Automated Counting » dans l’ensemble de ses magasins en Amérique du Nord, seulement neuf mois après son lancement en septembre 2025.

Développée en partenariat avec l’entreprise de vision par ordinateur NomadGo, basée à Seattle, l’application devait s’appuyer sur une intelligence spatiale 3D embarquée, la vision par ordinateur, la réalité augmentée et des capteurs LiDAR afin d’offrir aux magasins une visibilité en temps réel sur les ruptures de stock.

Le PDG Brian Niccol espérait que cet outil libérerait les baristas des tâches administratives peu productives pour leur permettre de mieux servir les clients. Toutefois, selon plusieurs rapports, la technologie n’a finalement pas réussi à transformer la gestion des magasins.

Le système d’IA de Starbucks abandonné quelques mois seulement après son lancement

« Notre objectif est simple : si un produit figure au menu, les clients doivent pouvoir le commander », a déclaré Starbucks (via Reuters), pour justifier la place de cette technologie dans ses magasins.

Début 2026, la chaîne mondiale de café a annoncé son plan de transformation « Back to Starbucks », visant une croissance du chiffre d’affaires, une progression des ventes comparables en magasin et plus de 2 000 ouvertures nettes de nouveaux points de vente à l’échelle mondiale (dont environ 400 aux États-Unis).

Les problèmes sont apparus lors du déploiement et des tests à grande échelle. Les magasins ont constaté que le modèle de vision par ordinateur rencontrait des difficultés avec la perception spatiale de base et la reconnaissance des objets, comptant souvent trop d’articles, ignorant certains stocks ou étiquetant mal les produits.

Plus notable encore, l’outil n’était pas capable de différencier des articles similaires, comme les briques de lait entier, d’avoine ou d’amande. Starbucks a également diffusé par inadvertance une vidéo promotionnelle montrant l’application passant complètement à côté d’une bouteille de sirop.

Au final, les employés se sont plaints de devoir forcer l’IA à lire les étagères en agitant et en orientant les tablettes de manière précise pour activer les capteurs, ce qui rendait l’opération plus lente qu’une saisie manuelle.

Starbucks a depuis supprimé les articles de blog associés qui mettaient en avant l’efficacité de l’outil, marquant un revirement complet par rapport aux premiers retours positifs.

« Merci d’avoir arrêté Automated Counting », a écrit un employé. « L’idée était bonne, mais la mise en œuvre s’est révélée difficile. »

L’entreprise est désormais revenue à des contrôles d’inventaire manuels, tout en restant engagée dans un modèle de réapprovisionnement des magasins à haute fréquence afin d’éviter que les clients ne se retrouvent face à des boissons indisponibles.

Si Starbucks se retrouve sous les projecteurs pour cet exemple, les difficultés concernent plus largement la vision par ordinateur et l’intelligence artificielle en dehors du traitement du texte. Dans des réserves de magasins imprévisibles et encombrées, avec des étiquettes peu visibles, des variations d’éclairage et d’autres variables, les systèmes automatisés restent confrontés à des défis majeurs.

Starbucks maintient son cap sur la transformation

Même si le PDG Brian Niccol avait présenté ce dispositif d’efficacité pour résoudre les pénuries chroniques de produits et les longs temps d’attente, Starbucks a annoncé une hausse de 9 % de son chiffre d’affaires trimestriel au deuxième trimestre, atteignant 9,5 milliards de dollars, ainsi qu’une progression de 7,1 % des ventes comparables en Amérique du Nord.

« Il reste du travail à accomplir, mais la combinaison de la croissance des ventes comparables et de la discipline sur les coûts commence à se refléter dans les marges », a ajouté la directrice financière Cathy Smith.

Une autre amélioration technologique qui ne semble pas avoir disparu avec l’abandon de l’automatisation des contrôles de stock est le nouveau système Smart Queue de Starbucks, introduit dans le cadre du plan « Back to Starbucks ». Il vise à équilibrer et prioriser les commandes entrantes entre le magasin, le mobile, le drive et la livraison, afin de garantir un traitement rapide des clients.

À l’avenir, malgré l’échec de l’outil de gestion des stocks, l’entreprise n’a pas retiré les références à ses projets en matière d’IA, notamment « l’utilisation de l’intelligence artificielle pour soutenir les partenaires, y compris les outils de chaîne d’approvisionnement et de planification ».