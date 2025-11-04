Samsung va bouleverser vos Galaxy avec One UI 8.5 : voici pourquoi

Le Galaxy S25 Ultra sera l'un des premiers téléphones à bénéficier de One UI 8.5.

Plusieurs fonctionnalités de Samsung One UI 8.5 ont fuité

Elles concernent l’appareil photo, l’intelligence artificielle, les notifications, et bien plus encore

Un programme bêta pourrait être lancé dans les semaines à venir

Samsung One UI 8 (basée sur Android 16) est en cours de déploiement depuis plusieurs mois sur les appareils Galaxy, mais la prochaine mise à jour majeure pointe déjà à l’horizon sous la forme de One UI 8.5 – et bon nombre de ses nouveautés ont d’ores et déjà fuité.

One UI 8.5 n’a pas encore été officialisée, mais tout indique que Samsung lancera un programme bêta d’ici la fin de l’année, avant de déployer la version finale sur ses smartphones et tablettes courant 2026.

La série Samsung Galaxy S26 devrait être la première à en bénéficier, mais à ce jour, la liste des autres appareils compatibles reste inconnue. En attendant l’arrivée de One UI 8.5, voici cinq nouveautés parmi les plus crédibles évoquées dans les fuites.

1. Notifications prioritaires

(Image credit: @SandeepAdap)

One UI 8.5 devrait permettre de mieux hiérarchiser les notifications, ce qui serait particulièrement utile face à la masse d’alertes que les smartphones reçoivent quotidiennement.

L’équipe de SammyGuru a même réussi à activer cette fonctionnalité à partir du code de la version préliminaire. Il sera ainsi possible de définir des priorités par application : les notifications importantes seront mises en avant et s’afficheront au-dessus des autres alertes.

2. Préréglages photo

Samsung a été critiqué ces dernières années pour le manque d’évolutions matérielles côté photo sur ses modèles haut de gamme. Mais avec One UI 8.5, des améliorations logicielles sont prévues, notamment l’introduction de préréglages photo.

Selon Android Authority, ces préréglages sont mentionnés dans une version test de la mise à jour. Il sera possible de sauvegarder des paramètres personnalisés – ISO, exposition, vitesse d’obturation, etc. – et de les réutiliser selon les besoins.

3. Nettoyage de photo

One UI 8.5: Object eraser has been integrated into generative edit. pic.twitter.com/E2LqSGp2U7October 26, 2025

Du côté de la retouche d’image, le leaker @tarunvats33 a repéré une intégration plus poussée de l’outil Object Eraser dans le flux de travail de l’édition générative de l’application Samsung Galerie, préinstallée sur les appareils Galaxy.

Ce n’est pas une nouvelle fonctionnalité, mais un simple déplacement dans l’interface : l’outil de suppression d’objet pourra être utilisé plus rapidement, via le bouton dédié à l’édition générative (icône avec des étoiles scintillantes).

4. Économie de données adaptative

Toujours dans le code de One UI 8.5, Android Authority a découvert une fonction baptisée "Adaptive Data Saver". D’après son nom et les lignes de code associées, cette fonction empêcherait le chargement automatique des vidéos sur les réseaux sociaux – elles ne s’activeraient que sur demande.

Une option intéressante pour les utilisateurs avec un forfait limité ou une connexion instable. Aucune baisse de qualité ou de débit vidéo n’est toutefois prévue dans la majorité des cas, selon les premières informations.

5. Mode paysage pour le panneau latéral

(Image credit: SamMobile)

Le panneau latéral (Edge Panel), qui permet d’accéder rapidement à des raccourcis, pourrait enfin gagner en flexibilité grâce à un nouveau mode paysage. C’est ce qu’affirme l’équipe de SamMobile.

Le panneau pourrait ainsi être utilisé plus facilement lorsque l’écran est orienté à l’horizontale, ce qui représenterait une amélioration notable pour l’usage en mode tablette. Comme pour les autres nouveautés évoquées, il faudra toutefois attendre la version finale pour en avoir confirmation.