Pourquoi le Galaxy S26 n’a pas eu la batterie révolutionnaire attendue

Samsung explique pourquoi la série S26 n’intègre pas de batteries au silicium-carbone

La technologie n’a pas encore satisfait à ses « normes de validation très rigoureuses »

Mais Samsung précise que « nous la préparons » pour de futurs smartphones

Même si les smartphones haut de gamme de Samsung figurent toujours parmi les meilleurs du marché, leurs batteries suscitent de plus en plus de réserves — et cela ne change pas avec la série Samsung Galaxy S26, la marque ayant apporté très peu de modifications à leurs capacités ou à leurs technologies.

Alors que certains concurrents comme OnePlus et Xiaomi sont passés aux batteries au silicium-carbone, offrant une densité énergétique plus élevée, Samsung a de nouveau conservé des cellules lithium-ion traditionnelles pour sa nouvelle gamme S26. Toutefois, il semble que le constructeur travaille à adopter cette technologie dans un avenir relativement proche.

Lors d’une table ronde organisée avant son événement Galaxy Unpacked 2026, Sung-Hoon Moon, vice-président exécutif et responsable de l’équipe R&D smartphone, a reconnu en réponse à une question que, concernant les batteries, l’entreprise a peut-être été « un peu peu innovante sur ce point ».

Cette position repose néanmoins sur des raisons solides. Les batteries au silicium-carbone ne seraient pas encore prêtes pour une intégration à grande échelle sur un smartphone haut de gamme chez Samsung. Sung-Hoon Moon a précisé qu’elles doivent répondre aux « normes de validation très rigoureuses » de l’entreprise. En d’autres termes, les batteries au silicium-carbone ne rempliraient pas encore totalement ces exigences.

Samsung a également indiqué que ces batteries devraient démontrer des gains significatifs en conditions réelles. Sung-Hoon Moon a souligné que l’expérience client reste prioritaire et que « dès lors que nous serons convaincus que la batterie au silicium améliorera réellement l’expérience utilisateur, cette option sera envisagée ».

Si Samsung doute actuellement de l’impact concret de ces batteries sur l’expérience smartphone, la marque ne les écarte pas pour autant.

« Concernant la batterie au silicium, nous la préparons », a ajouté Sung-Hoon Moon. Cela signifie que Samsung travaille à rejoindre OnePlus et Xiaomi sur la technologie silicium-carbone, mais que son intégration est intervenue trop tôt pour la série S26. Plusieurs éléments rendent cette prudence compréhensible.

Les batteries au silicium-carbone présentent aussi des inconvénients

Les batteries au silicium-carbone ne sont pas exemptes de défauts. D’une part, elles ont tendance à se dégrader plus rapidement que les batteries lithium-ion. Même si leur capacité initiale est plus élevée, elles pourraient donc s’user plus vite.

Elles se dilatent également davantage que les batteries lithium-ion, ce qui peut représenter un risque dans un smartphone. Cet aspect constitue probablement une préoccupation majeure pour Samsung, compte tenu des incidents liés au Samsung Galaxy Note 7 qui avaient provoqué des incendies et entraîné un rappel mondial en 2016.

Cela dit, des modèles comme le OnePlus 15, le Xiaomi 17 Ultra et d’autres smartphones intègrent déjà des batteries au silicium-carbone de grande capacité, et aucun problème majeur n’a été signalé à ce stade. OnePlus affirme par ailleurs que le OnePlus 15 peut conserver 80 % de sa capacité d’origine après quatre ans.

Malgré tout, même si Samsung semble faire preuve d’une grande prudence, l’absence de données de sécurité à long terme à grande échelle expliquerait pourquoi le géant sud-coréen — tout comme Apple et Google — n’a pas encore franchi le pas, y compris avec sa nouvelle série S26. Au moins, il est désormais clair que l’entreprise n’ignore pas complètement cette technologie prometteuse.