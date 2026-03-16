« Ça me donne la nausée » : l’écran du Galaxy S26 Ultra inquiète déjà certains utilisateurs

Le Galaxy S26 Ultra est doté d’un nouvel écran Privacy Display

Certains utilisateurs affirment qu’il provoque une fatigue oculaire et des nausées

D’autres propriétaires de Galaxy S26 Ultra ne constatent aucun problème

Samsung's 2026 flagship phone earned plenty of praise in our Galaxy S26 Ultra review, bu

ed by Android Police an

seous," claims one Redditor who is returning their Galaxy S26 Ultra handset, while others are complaining of eye strain or finding the screen fuzzy compare

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Le smartphone phare 2026 de Samsung a reçu de nombreux éloges dans notre test du Galaxy S26 Ultra, mais un volume significatif de plaintes apparaît concernant l’un de ses principaux arguments de vente : le Privacy Display, qui masque le contenu affiché à l’écran pour les personnes situées autour de l’utilisateur.

Ce dispositif repose sur une technologie d’affichage sophistiquée, activable ou désactivable dans les paramètres du téléphone. Toutefois, comme l’ont rapporté Android Police et d’autres médias, plusieurs utilisateurs estiment que cette évolution de l’écran n’est pas particulièrement confortable pour les yeux.

« Le nouvel écran me donne la nausée », affirme un utilisateur sur Reddit qui a décidé de retourner son Galaxy S26 Ultra. D’autres évoquent une fatigue visuelle ou décrivent un affichage plus flou que celui de leur précédent smartphone.

Il est évident que le problème ne touche pas tout le monde. En parcourant ces mêmes discussions Reddit, certains utilisateurs déclarent ne rencontrer aucune difficulté avec l’écran du Galaxy S26 Ultra. Aucun souci n’a d’ailleurs été constaté lors de notre propre test de l’appareil. Globalement, les réactions à l’égard du téléphone restent très positives.

Une qualité d’écran compromise ?

Since most people say they can’t notice anything unusual on the Galaxy S26 Ultra display after turning off Privacy Mode, I guess there’s no point in continuing this discussion.All I can say is: good luck to everyone.Hopefully when you move on to the S27 Ultra, S28 Ultra, or…March 9, 2026

Certains des informateurs les plus suivis sur X se sont également exprimés sur la controverse. Tarun Vats indique que l’écran lui donne des yeux « fatigués et légèrement inconfortables » (captures d’écran à l’appui), tandis qu’Ice Universe se montre lui aussi peu convaincu.

Samsung a communiqué peu de détails sur le fonctionnement du Privacy Display, mais celui-ci limiterait essentiellement la lumière émise par chaque pixel. Concrètement, l’écran — ou certaines de ses zones — ne serait visible que lorsqu’il est regardé de face.

Cependant, même lorsque le Privacy Display est désactivé (ce qui correspond au réglage par défaut), des plaintes apparaissent sur les forums Samsung et les réseaux sociaux concernant une dégradation de la qualité d’affichage. Il pourrait s’agir d’un compromis nécessaire pour offrir l’option d’une confidentialité renforcée.

Il convient de rappeler que des plaintes similaires liées à la fatigue visuelle avaient émergé lorsque Apple a déployé sa mise à jour Liquid Glass pour iOS, même si ces critiques semblent s’être atténuées dans les mois qui ont suivi le lancement initial d’iOS 26.

Quoi qu’il en soit, la nouvelle technologie d’écran de Samsung semble affecter différemment les utilisateurs. Les nouveaux propriétaires de Galaxy S26 Ultra ont-ils constaté une fatigue oculaire ? Les retours peuvent être partagés en commentaires.