Date de sortie de l'iPhone 16 : quand sera-t-il lancé selon nos prédictions ?

Il est difficile de prédire la plupart des spécifications d'un prochain iPhone jusqu'à ce que les détails commencent à fuir, mais il est beaucoup plus facile de prédire la date de sortie, car Apple a tendance à suivre un modèle.

Ainsi, bien qu'il n'y ait pas encore de véritables fuites concernant la date de sortie de l'iPhone 16, nous pouvons deviner quand ces téléphones - y compris l'iPhone 16 lui-même, l'iPhone 16 Plus, l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max - sont susceptibles d'être lancés sur le marché.

Vous trouverez ci-dessous nos prévisions concernant la date d'annonce de l'iPhone 16, la date à laquelle la gamme iPhone 16 sera mise en précommande et la date à laquelle les téléphones seront effectivement disponibles.

L'iPhone 15 Pro

Apple annonce généralement ses nouveaux iPhones en septembre, la série iPhone 15 étant par exemple dévoilée le 12 septembre 2023.

Plus précisément, la société a tendance à utiliser la première ou la deuxième semaine de septembre pour faire son annonce, et son jour de prédilection est un mardi. La date d'annonce la plus probable pour cette année est donc le 3 ou le 10 septembre.

Cependant, il arrive qu'Apple organise ses événements un mercredi, ce qui fait que les 4 et 11 septembre sont également des dates d'annonce possibles.

Bien entendu, il est toujours possible qu'Apple rompe avec la tradition cette année. La société l'a déjà fait par le passé, notamment avec la gamme iPhone 12 qui a été annoncée en octobre de son année de sortie.

Mais cela semble peu probable, d'autant plus qu'au moins de mai, la production de l'iPhone 16 était apparemment conforme au calendrier, si bien qu'il n'y aurait pas de raison évidente de retarder l'annonce. Pour l'instant, les dates ci-dessus sont donc nos meilleures suppositions, le 3 ou le 10 septembre étant les plus probables.

L'iPhone 15 Plus

Apple ouvre généralement les précommandes pour ses nouveaux téléphones le vendredi de la semaine où ils sont annoncés. Ainsi, si la société annonce la gamme iPhone 16 le 3 ou le 4 septembre, les précommandes seront probablement ouvertes le 6 septembre.

En revanche, si les téléphones sont annoncés le 10 ou le 11 septembre, vous pouvez vous attendre à ce que les précommandes soient ouvertes le 13 septembre.

Ces prévisions supposent que nos prévisions de date d'annonce sont correctes. Si Apple choisit un autre jour pour annoncer l'iPhone 16, la date d'ouverture des précommandes sera probablement différente.

L'iPhone 15 Pro Max

Apple suit également un schéma prévisible pour la date d'expédition et de mise en vente générale de ses nouveaux téléphones. Cette date intervient généralement une semaine après l'ouverture des précommandes.

Ainsi, si les précommandes sont ouvertes le 6 septembre, l'iPhone 16 sera probablement mis en vente le vendredi 13 septembre. Si les précommandes débutent le 13 septembre, les téléphones seront probablement expédiés le vendredi suivant, le 20 septembre.

Encore une fois, cela suppose que nos prévisions de dates de précommandes sont exactes, ce qui suppose que nos prévisions de dates d'annonce sont correctes. Il est donc possible qu'Apple s'écarte de ces dates.

Les quatre modèles d'iPhone 16 attendus arriveront-ils en même temps ?

L'iPhone 15

Si l'on se base sur le passé, on s'attend certainement à ce que les quatre modèles soient annoncés en même temps, et il y a de très fortes chances qu'ils soient tous livrés en même temps également.

La seule raison pour laquelle ils pourraient ne pas l'être serait qu'Apple rencontre des problèmes de production, comme cela s'est produit avec la série iPhone 12 par exemple, où l'iPhone 12 mini et l'iPhone 12 Pro Max n'ont été livrés que près d'un mois après les autres modèles.

Jusqu'à présent, aucun problème de production n'a été signalé pour la série iPhone 16, et nous ne prévoyons donc aucun retard pour aucun modèle.