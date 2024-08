Google Pixel 9 Pro : prix, date de sortie, appareils photo, nouvelles fonctionnalités, et plus encore

Le Google Pixel 9 Pro est officiel, Google ayant présenté le nouveau téléphone aux côtés des Google Pixel 9, Google Pixel 9 XL et Google Pixel 9 Pro Fold lors de sa dernière présentation Made by Google.

Nous avons déjà manipulé le Pixel 9 Pro par nous-mêmes, et vous pouvez consulter nos premières impressions sur le nouvel appareil dans notre test pratique du Google Pixel 9 Pro. Pour jeter un coup d'œil aux autres téléphones, dirigez-vous vers notre prise en main du Google Pixel 9, notre prise en main du Google Pixel 9 XL et notre prise en main du Google Pixel 9 Pro Fold.

Dans ce guide, nous nous concentrerons sur le Pixel 9 Pro, plus précisément, alors lisez la suite pour un résumé condensé de la date de sortie, du prix, des spécifications et des caractéristiques du nouveau téléphone.

L'essentiel en bref

Qu'est-ce que c'est ? Le dernier smartphone Pixel de marque Pro de Google

Le dernier smartphone Pixel de marque Pro de Google Quand est-il disponible ? Les précommandes sont ouvertes dès maintenant, les livraisons commenceront le 4 septembre

Les précommandes sont ouvertes dès maintenant, les livraisons commenceront le 4 septembre Combien coûtera-t-il ? À partir de 1 099 €

À partir de 1 099 € Quelles sont les améliorations qu'il apporte ? Un design plus durable, un chipset Tensor G4, 16 Go de RAM et un appareil photo plus performant

Le Pixel 9 Pro en quartz rose (Image credit: Google)

Disponible en précommande dès maintenant, livraison à partir du 4 septembre

À partir de 1 099 €

Le Pixel 9 Pro a été annoncé lors du dernier événement Made by Google, le 13 août 2024. Il est disponible en précommande dès maintenant, les livraisons devant débuter le 4 septembre. Les Pixel 9 et Pixel 9 Pro XL commenceront à être expédiés le 22 août.

Le Pixel 9 Pro coûte 1 099 € pour le modèle avec 128 Go de stockage, ce prix passant à 1 329 € pour l'option 512 Go de stockage. Les options 256 et 512 Go sont également disponibles dans toutes les régions, et les quatre options sont accompagnées d'une mémoire vive de 16 Go.

En ce qui concerne les couleurs du nouveau téléphone, vous pouvez acheter le Pixel 9 Pro en Obsidian, Porcelain, Hazel et Rose Quartz. Le Pixel 9 Pro XL est proposé dans les mêmes options de couleur.

Swipe to scroll horizontally Prix du Google Pixel 9 Pro RAM / Stockage Prix 16Go / 128Go 1 099 € 16Go / 256Go 1 199 € 16Go / 512Go 1 329 €

Comparaison des modèles

Google a commercialisé le Pixel 9 Pro aux côtés du Pixel 9 standard et du Pixel 9 Pro XL, plus grand. Voici comment les trois modèles se comparent :

Swipe to scroll horizontally Google Pixel 9 Google Pixel 9 Pro Google Pixel 9 Pro XL Dimensions 152.8 x 72 x 8.5mm 152.8 x 72 x 8.5mm 162.8 x 76.6 x 8.5mm Poids 198g 199g 221g Affichage 6,3 pouces Actua Super Actua de 6,3 pouces Super Actua de 6,8 pouces Résolution 1080 x 2424 pixels 1280 x 2856 pixels 1344 x 2992 pixels Taux de rafraîchissement Adaptive 60-120Hz Adaptive 1-120Hz Adaptive 1-120Hz Chipset Google Tensor G4 Google Tensor G4 Google Tensor G4 Caméras arrière 50MP principal, 48MP ultra-large 50MP principal, 48MP ultra-large, 48MP téléobjectif 50MP principal, 48MP ultra-large, 48MP téléobjectif Caméra frontale 10.5MP 42MP 42MP RAM 12Go 16Go 16Go Stockage 128Go, 256Go 128Go, 256Go, 512Go 128Go, 256Go, 512Go, 1To

Google Pixel 9 Pro : Design et présentation

Le Pixel 9 Pro en porcelaine (Image credit: Google)

Appareil photo arrière redessiné

Écran Super Actua de 6,3 pouces

Luminosité maximale de 3 000 lumens

Le Pixel 9 Pro dispose d'une dalle Super Actua de 6,3 pouces, ce qui constitue un changement radical par rapport à la taille de 6,7 pouces du Pixel 8 Pro. Pourquoi Google a-t-il réduit la taille de son dernier fleuron ? Eh bien, parce que cette année, le Pixel 9 Pro XL de 6,8 pouces entre dans le giron.

La bonne nouvelle est que ce nouvel écran de 6,3 pouces offre un pic de luminosité de 3 000 nits, ce qui marque une amélioration par rapport au pic de 2 400 nits de l'écran du Pixel 8 Pro.

Parmi les autres changements par rapport au Pixel 8 Pro, on trouve notamment un réseau de caméras arrière redessiné. Le réseau de caméras du Pixel 9 Pro se trouve sur un îlot arrondi et isolé, plutôt que d'être intégré au panneau arrière, comme sur le Pixel 8 Pro.

Le Pixel 9 Pro en obsidienne (Image credit: Google)

En outre, alors que les côtés du Pixel 8 Pro sont incurvés, le Pixel 9 Pro a des côtés polis qui s'appuient sur un panneau arrière plat. Les coins du téléphone sont toujours incurvés, l'esprit, et le panneau arrière reste mat plutôt que brillant.

Google affirme que cette nouvelle "forme sculptée" offre une meilleure durabilité au Pixel 9 Pro, et il convient de noter que l'aluminium utilisé pour le boîtier du téléphone est 100 % recyclé.

Google Pixel 9 Pro : Appareils photo

Le Pixel 9 Pro en quartz rose (Image credit: Google)

Même objectif zoom 5x que le Pixel 9 Pro XL

L'IA offre des améliorations au zoom vidéo et à la vidéo de nuit

Nouvelle caméra selfie de 42MP

Le Pixel 9 Pro dispose des mêmes quatre caméras que le Pixel 9 Pro XL : une caméra principale de 50MP, une caméra ultra-large de 48MP, une caméra téléobjectif de 48MP avec zoom optique 5x, et une caméra selfie de 42MP.

Cette dernière marque une amélioration spectaculaire par rapport à l'objectif de 10,5MP du Pixel 8 Pro, bien que les améliorations ne s'arrêtent pas là. La fonction " Super Res Zoom " du téléphone utilise l'IA pour vous permettre de zoomer jusqu'à 30x, et elle est désormais disponible sur les enregistrements vidéo également (jusqu'à 20x).

La vidéo Night Sight a également été améliorée, et Video Boost peut désormais améliorer les vidéos jusqu'à une résolution 8K (et traiter les vidéos sombres deux fois plus rapidement) pour la "meilleure qualité vidéo sur Pixel à ce jour". Consultez notre test pratique du Google Pixel 9 Pro pour lire nos premières réflexions sur les nouvelles fonctionnalités de l'appareil photo du téléphone.

Sur le front de la photographie IA, le Pixel 9 Pro introduit Add Me, une nouvelle fonctionnalité d'édition qui vous permet d'ajouter le photographe à une photo de groupe en fusionnant deux photos. La fonction Meilleure prise de Google revient également, et Magic Editor a été amélioré pour recadrer automatiquement les photos, suggérer un recadrage approprié et développer les images pour obtenir plus de la scène.

Google Pixel 9 Pro : Performances et logiciel

Le Pixel 9 Pro en obsidienne (Image credit: Google)

Puce Google Tensor G4

16 GO DE RAM

Nouvelles fonctions d'IA

Sous le capot, le Pixel 9 Pro est alimenté par le nouveau chipset Tensor G4 de Google, qui est le chipset que vous trouverez dans tous les appareils Pixel 9, y compris le modèle standard.

Naturellement, ce chipset plus récent apporte des améliorations de performance par rapport au Pixel 8 Pro, mais le véritable ajout phare du Pixel 9 Pro est sa nouvelle capacité de RAM de 16 Go, qui permet au téléphone de traiter les tâches d'IA mieux que... peut-être n'importe quel autre téléphone sur le marché actuellement (pour référence, l'iPhone 15 Pro Max est livré avec 8 Go de RAM).

Comme sur le Pixel 8 Pro, une pression rapide sur le bouton d'alimentation du Pixel 9 Pro déclenche l'assistant Gemini de Google, et le nouveau téléphone est livré avec le plan Google One AI Premium, qui vous donne accès à Gemini Advanced, gratuitement, pendant un an.

Les nouvelles fonctionnalités logicielles du Pixel 9 Pro comprennent Pixel Screenshots, qui utilise l'IA sur l'appareil pour enregistrer, organiser et rappeler les captures d'écran lorsque vous en avez besoin.

Le Pixel 9 Pro est livré avec sept ans de mises à jour du système d'exploitation et de sécurité, ce qui correspond à l'engagement logiciel de Google pour le Pixel 8 Pro.

Google Pixel 9 Pro : Batterie

Batterie de 4 700 mAh

Chargement filaire de 45 W

Le Pixel 9 Pro reçoit une batterie légèrement plus petite (4 700 mAh) que son prédécesseur (5 050 mAh), mais Google promet néanmoins une autonomie d'au moins 24 heures lorsqu'il est utilisé normalement. Vous êtes censé obtenir jusqu'à 100 heures d'autonomie (100 !) lorsque le téléphone est en mode d'économie de batterie extrême. Bien entendu, nous mettrons ces deux affirmations à l'épreuve dans notre test complet du Pixel 9 Pro.

La charge filaire a été améliorée à 45 W, ce qui est mieux que la charge filaire de 25 W sur le Samsung Galaxy S24 Ultra, bien que vous deviez acheter un chargeur de 45 W pour bénéficier de la vitesse améliorée, car Google n'en inclut pas dans la boîte.