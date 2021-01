La pénurie de GPU Nvidia RTX 3000 s’étendrait jusque mai - AMD ne proposerait pas mieux

Si vous vous demandez quand il vous sera plus facile d'acheter une des dernières cartes graphiques Nvidia RTX 3000 ou AMD RX 6000, la réponse est : pas de sitôt.

Nous avons récemment obtenu des clarifications de la part d’AMD et de Nvidia à ce sujet, notamment par le biais de la directrice financière de Nvidia, Colette Kress.

Mme Kress a bien rappelé que les GPU Ampere connaissent un niveau de demande sans précédent, tandis que l’offre demeure stable. Ses prévisions pour ce début d’année 2021 se veulent pessimistes : « Nous prévoyons que les stocks globaux de nos partenaires AIC [fabricants de cartes graphiques], ainsi que ceux de nos canaux de vente au détail et en ligne, resteront probablement faibles tout au long du premier trimestre ».

Enfonçons le clou en précisant qu’il ne s’agit pas d’un trimestre fiscal calendaire, qui se déroulerait de janvier à mars, mais d’un trimestre fiscal… qui se terminera à la fin du mois d'avril. En d'autres termes, les stocks devraient rester limités jusqu'en avril, voire en mai, en raison de la conjoncture.

Mme Kress confirme, en outre, que l'adoption des cartes graphiques RTX (modèles RTX 2000 et 3000) est remarquable, puisqu’environ 10% des propriétaires de GPU Nvidia ont fait le saut vers une carte RTX aujourd’hui.

De meilleures perspectives pour Big Navi ?

Si le réapprovisionnement des stocks de Nvidia Ampere s’avère complexe dans l'immédiat, qu'en est-il d'AMD ? L’actualité de la Team Red est chargée en ce début d’année, hélas les perspectives commerciales autour de Big Navi paraissent également bancales.

The Verge rassure en précisant qu'AMD va continuer à vendre ses propres cartes graphiques de référence RX 6800, 6800 XT et 6900 XT - plutôt que de mettre fin à la production et de laisser à des fabricants tiers le soin de fournir aux joueurs PC ces GPU Big Navi haut de gamme (en temps ordinaire, ç’aurait été le cas).

En effet, les prix des cartes graphiques tierces sont sérieusement gonflés par les détaillants - en raison des problèmes de stock et de la demande massive -, AMD promet donc de maintenir ses propres cartes au prix de vente conseillé. Les fabricants partenaires sont également encouragés à s'en tenir à ces prix.

C'est une démarche positive même si, comme le note The Verge, le nombre exact de GPU qu'AMD sera en mesure de fournir pose une autre question - la firme a déclaré qu'elle mettrait ces cartes de référence à la disposition « du plus grand nombre possible de joueurs », ce qui traduit un engagement flou.

Par ailleurs, dans une interview accordée à Anandtech, Lisa Su, directrice générale d'AMD, est revenue sur les pénuries de GPU Big Navi, mais aussi des CPU Ryzen 5000.

« C'est le résultat d'un environnement majoritairement axé sur la demande, plutôt que sur les besoins de production. La chaîne d'approvisionnement est tendue en raison de la demande, ce qui met invariablement la pression sur nos gammes de produits grand public. En ce qui concerne notre production de semi-conducteurs, nous augmentons notre capacité pour répondre à cette demande inattendue. Il faudra du temps pour la satisfaire en globalité, mais c'est notre objectif ».

Elle précise de même : « Nous expédions beaucoup de pièces, et les volumes de livraison dans tous les segments vont augmenter jusqu'en 2021. Il y aura des tensions au cours du premier semestre, car il est nécessaire de prioriser les flux et de choisir équitablement entre nos partenaires OEM et l’utilisateur final. Nous comprenons que les consommateurs en veulent plus et c'est très important pour nous de répondre à cette forte demande ».

En attendant, si vous êtes à la recherche d'une carte graphique Nvidia, nous mettons à votre disposition des guides pratiques pour acheter les RTX 3080, RTX 3070, RTX 3060 Ti et RTX 3090. Des guides qu'il vaut la peine de surveiller car nous les mettons régulièrement à jour pour signaler l'arrivée de nouveaux stocks. De même, en ce qui concerne AMD, gardez un œil sur notre guide d’achat relatif au RX 6900 XT.