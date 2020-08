PS5 : des nouvelles annonces de jeux prévus cette semaine

La Gamescom passe elle aussi au numérique cette année et maintient sa fameuse Opening Night, qui aura lieu ce jeudi 27 août. Avec, au programme, de multiples révélations sur les futurs jeux de la PS5.

C’est le journaliste canadien Geoff Keighley qui nous a indiqué, via son compte Twitter, que nous découvrirons pour la première fois le titre Ratchet & Clank: Rift Apart. Ce qui signifie que nous pourrions enfin avoir un meilleur aperçu de la PS5 en action, avant la sortie de la console dans quelques mois seulement.

Ratchet & Clank: Rift Apart sera une exclusivité PS5. Et bien que nous ayons déjà visionné sa bande-annonce, cette nouvelle démo nous permettra probablement d’en savoir plus sur les mécaniques que proposera le jeu, notamment le fameux saut d’une dimension à une autre.

Don't miss the world premiere @PlayStation 5 demo of Ratchet & Clank: Rift Apart with @insomniacgames #ps5Watch @gamescom Opening Night Live, streaming Thursday at 8 pm CEST / 2 PM ET / 11 AM PTWatch at: https://t.co/FjoDbKUBkl pic.twitter.com/jPzzWO6TiuAugust 25, 2020

De nouvelles annonces à venir ?

Mais ce n'est pas tout : Keighley a également listé de nombreuses annonces supplémentaires, auxquelles nous pourrions avoir droit lors de cette Opening Night 2020. Notamment un nouvel aperçu de Destiny 2: Beyond Light, une bande-annonce pour Mafia: Definitive Edition, des informations sur la saison 2 de Fall Guys: Ultimate Knockout, ainsi qu’une première mondiale concernant Star Wars : Squadrons. Enfin, nous devrions avoir droit au lancement officiel du très attendu Call of Duty : Black Ops Cold War.

L'année dernière, lors de cette même soirée d'ouverture, Hideo Kojima avait introduit Death Stranding, Little Nightmares 2 et Gears 5 se dévoilaient, The Witcher 3 gagnait une date de sortie sur Nintendo Switch, en parallèle de l’arrivée de Devil May Cry 5 et de Blair Witch Project sur le Xbox Game Pass.

Nous espérons donc que l'édition 2020 de l'Opening Night, qui durera deux heures en tout, sera tout aussi riche en avant-premières concernant les catalogues prometteurs de la Xbox Series X et de la PS5.