La Xbox Series X est meilleure que la PS5 selon le co-fondateur de Valve, Gabe Newell

Que vous envisagiez d'acheter une Xbox Series X ou une PS5, une chose est sûre : chacun a son opinion sur la console qui lui convient le mieux.

Et c’est pareil pour le co-fondateur de Valve, Gabe Newell, qui a décidé de prêter allégeance à la future console de Microsoft. Dans une interview accordée à The Project, une émission de télévision néo-zélandaise, Newell ne s'est pas fait prier lorsqu'on lui a demandé quelle était, selon lui, la meilleure console next-gen à venir. Celui-ci a alors proclamé avec assurance : "Xbox". À la question "pourquoi ?" posée par l'animateur, Newell a simplement répondu "Parce que c'est la meilleure". Difficile de débattre là-dessus donc.

Bien que Newell ait en quelque sorte attisé les flammes de la guerre des consoles avec cette déclaration, il s'est cependant empressé de clarifier sa déclaration par la suite. "Je n'ai pas d'enjeu dans cette course", a-t-il déclaré. "Évidemment, la plupart de nos développements sont destinés aux ordinateurs, mais des deux, je choisirais certainement une Xbox".

La déclaration de Newell semble se fonder sur une évaluation purement technologique des deux machines, la Xbox Series X semblant avoir un net avantage en termes de puissance brute sur la console de Sony. La PS5, en revanche, dispose d'un SSD beaucoup plus rapide et promet d’apporter quelques nouveautés avec notamment l'audio 3D et le retour haptique de la manette DualSense.

Une nouvelle approche du jeu vidéo ?

Microsoft et Sony abordent tous deux la prochaine génération de consoles d'une manière très différente également. Microsoft souhaite rendre les jeux Xbox aussi accessibles que possible au plus grand nombre de joueurs sur un large éventail d'appareils. Tandis que Sony est déterminé à mettre en avant sa PS5 à coup de jeux exclusifs et de licences en tout genre.

Half-Life 3 pourrait-il devenir une exclusivité Xbox Series X s'il venait à sortir un jour ? Bien sûr que non, car Half-Life 3 ne sortira jamais. Et c'est quelque chose que même Gabe Newell ne contesterait pas... du moins on le pense.

Via VG247