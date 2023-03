Nos disques durs sont de plus en plus exposés aux pannes ? En voici la raison

Selon une étude, les nouvelles méthodes de développement des disques durs (HDD) et des disques SSD (Solid State Drives) rendent les premiers moins durables et plus susceptibles de tomber en panne.

Un rapport (s'ouvre dans un nouvel onglet) de Secure Data Recovery cite la recherche systématique de capacités de stockage et de vitesses d'accès accrues comme la principale raison des changements apportés aux processus de production, et de l'augmentation de la pression exercée sur les composants.

En testant 2 007 disques durs de six grands fabricants, dont Western Digital et Seagate (qui ont livré 80 % de tous les disques en 2021), le disque dur moyen a tourné pendant 25 233 heures avant de tomber en panne, soit environ deux ans et dix mois.

Nouveaux procédés de fabrication des disques

Le rapport indique que le secteur de la fabrication de disques durs est constamment à la recherche de la prochaine technologie de pointe permettant d'apporter des améliorations exponentielles aux produits en dépit des contraintes physiques - principalement la taille.

Il convient de noter que la plupart des disques durs disponibles à l'achat ont été conçus dans un format standard de 3,5 ou 2,5 pouces, alors que la capacité de stockage ne cesse d'augmenter.

Il sera toujours délicat de vouloir des disques durs de plus grande capacité sans pour autant agrandir leurs dimensions. Lorsque davantage de plateaux et de têtes de lecture et d'écriture sont comprimés dans le même espace, ces composants peuvent finir par s'endommager et s'user prématurément.

Le premier développement majeur sur cette voie (en 2005) a été l'enregistrement magnétique conventionnel (CMR). Celui-ci offre des densités plus élevées que les méthodes précédentes d'enregistrement des données et a permis la sortie du premier disque dur de 1 To en 2007.

Aujourd'hui, la norme de l'industrie est l'enregistrement magnétique à bardeau (SMR). Il se caractérise par une surface de plateau plus complexe et qui se chevauche, ce qui rend l'usure plus probable.

L'usure des disques SSD est plus facile à analyser - une quantité limitée de données peut y être écrite, et leur durée de vie peut donc varier de quelques années à plus de cinq ans, en fonction de l'utilisation qui en est faite.

Le stockage physique devenant de moins en moins fiable, il est important d'investir dans des solutions de stockage et de sauvegarde dans le cloud. Secure Data Recovery rappelle la règle des 3-2-1 : conserver trois copies des données importantes sur deux appareils, l'une de ces copies étant sauvegardée hors site.