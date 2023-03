Le prix des SSD et autres supports de stockage pourrait encore baisser d'ici Noël

La société d'analyse Trendforce a prévu que le prix de vente moyen de la Flash NAND, l'élément de base de tous les disques SSD (Solid State Drives) et des cartes microSD, chuterait de 15 % au cours du trimestre actuel. Il a déjà baissé de près de 25 % au cours du dernier trimestre, ce qui a incité les principaux fabricants (Kioxia, Solidigm, Micron et WDC) à réduire leur production afin de diminuer l'offre sur le marché.

La faible demande des consommateurs et des entreprises en matière de SSD, combinée à la réticence de Samsung à continuer à produire autant de NAND que possible, signifie que la baisse des prix que nous avons observée au cours des 12 derniers mois sur les produits SSD et microSD se poursuivra probablement sans relâche, avec l'élimination progressive des capacités plus petites.

Samsung est le plus grand vendeur de NAND Flash et s'est déjà engagé à investir massivement dans la R&D afin de garder une longueur d'avance sur ses rivaux. SK Hynix et Micron ont annoncé en 2022 qu'ils lanceraient respectivement des produits à 238 couches et 232 couches, ce qui - sur le papier - réduira considérablement le coût du téraoctet pour les disques durs.

Pour des raisons évidentes, aucun fournisseur n'a encore lancé la technologie PLC (penta level cell) NAND, la prochaine avancée technologique qui permettra d'obtenir des disques SSD encore moins chers et de grande capacité.

Les prix chutent, les petites capacité disparaissent

Il est actuellement possible de trouver des cartes microSD de 1 To sur Amazon aux alentours de 135 €, soit une baisse de près de 50 % par rapport à l'année dernière. Bien que nous ne nous attendions pas à ce que les prix diminuent de moitié, une nouvelle baisse de 30 % d'ici la fin de l'année semble raisonnable, ce qui rapprocherait le prix d'une carte microSD de 1 To de 100 €.

Cela aurait un effet d'entraînement sur les capacités plus petites (512 Go, 256 Go, 128 Go) et nous nous attendons à ce que les cartes microSD de 64 Go et 32 Go soient complètement éliminées du marché.

Il en va de même pour les clés USB, dont les modèles constructeurs de 256 Go les moins chers se vendent actuellement autour de 25 €, les vendeurs ayant recours à des offres groupées pour attirer les clients avec des capacités inférieures. Le fait que de nombreux ordinateurs portables récents ne disposent pas d'un connecteur de type A ou d'un emplacement pour carte microSD réduit aussi considérablement la taille du marché total adressable.

Le marché le plus intéressant reste celui des disques SSD, où les clients s'en donnent à cœur joie à mesure que les prix continuent de baisser.

Ces modèles bon marché sont des périphériques de stockage SATA de 2,5 pouces et, comme ils sont équipés d'un connecteur SATA, ils devraient rapidement supplanter les disques durs externes d'une capacité allant jusqu'à 2 To. Il convient toutefois de garder à l'esprit deux tendances : les disques durs de 2,5 pouces sont en voie de disparition et sont remplacés par des disques durs PCIe M.2.

Les disques durs de plus grande capacité sont pour l'instant à l'abri, mais ce n'est qu'une question de temps avant que le niveau suivant (3To, 4To) ne disparaisse.