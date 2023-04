Nikon Z8 : 5 choses à savoir sur cet appareil photo

Le prochain appareil photo hybride de Nikon se fait attendre depuis trop longtemps. En effet, depuis plus de deux ans, des rumeurs circulent au sujet du Z8, qui devrait être l'un des appareils photo les plus excitants de l'année. Si vous attendez avec impatience son arrivée, les dernières rumeurs semblent enfin apporter de bonnes nouvelles : selon Nikon Rumors (s'ouvre dans un nouvel onglet), le Nikon Z8 pourrait être "disponible début mai".

Si c'est exact, le dernier-né de la série Z de Nikon pourrait donc être présenté dans moins d'un mois. Bien qu'il s'agisse d'une annonce réjouissante pour les fans des appareils photo à monture Z de Nikon, il convient de noter que Nikon Rumors a également assorti cette déclaration d'une certaine incertitude. Les rumeurs ne sont pas fiables par définition, et la signification de l'expression "début mai" peut être interprétée de plusieurs façons.

Le Nikon Z9 (ci-dessus) nous donne un aperçu de la puissance qui pourrait être transférée au Nikon Z8. (Image credit: Nikon)

Cela pourrait signifier que Nikon se prépare à lancer véritablement le Z8 le mois prochain, ou au moins à annoncer officiellement son existence. De même, cela pourrait signifier que Nikon ne prévoit de lancer la campagne marketing du Z8 qu'en mai. Ou que c'est le mois prochain que Nikon commencera à présenter l'appareil photo en interne et aux revendeurs.

Bien que nous ayons bon espoir de voir le Nikon Z8 commercialisé dans les prochains mois, nous ne parierions pas nécessairement sur un lancement complet en mai. Néanmoins, les indices tendent de plus en plus à montrer que ce nouveau modèle hybride débarquera cette année, avec des caractéristiques se situant entre le Nikon Z7 II et le Nikon Z9.

Plutôt que de nous tourner les pouces, les dernières rumeurs nous ont amenés à réfléchir aux caractéristiques que nous souhaitions voir sur le Nikon Z8. Nous avons préparé un aperçu détaillé de ce que nous espérons découvrir sur ce nouveau modèle hybride, mais nous avons également souligné quelques-unes de nos prédictions sur les meilleures caractéristiques du Z8 ci-dessous.

Nikon Z8 : ce que nous attendons

1. Un Z9 avec le boîtier d'un Z7

Il y a un vide évident à combler entre le Z7 II et le Z9 dans la gamme des appareils shybride de Nikon. La vraie question est de savoir comment le combler - et nous espérons que la réponse sera une combinaison des deux.

Le Z9 est l'appareil photo le plus puissant jamais conçu par Nikon, avec des performances photographiques impressionnantes. Il est également grand, encombrant et lourd. Le Z7 II n'est pas en reste, mais il est tout de même plus compact que le Z9, avec une disposition des commandes remarquable et un format pratique que nous avons salué dans notre évaluation.

(Image credit: Future)

Dans un monde idéal, nous aimerions que le Z8 emprunte une partie du matériel phare du Z9, comme son capteur plein format de 45,7 Mpx, tout en adoptant des dimensions plus proches de celles du Z7 II. Et si les dernières rumeurs s'avèrent exactes, nos espoirs pourraient se concrétiser.

Nikon Rumors (s'ouvre dans un nouvel onglet) a décrit le Z8 comme un "appareil photo hybride entre le Z7 et le Z9". Dans une maquette partagée sur le site, le Z8 est positionné comme un tremplin entre les deux. Et les comparaisons avec le Nikon D850 pourraient être plus qu'une vue de l'esprit : si les suggestions sont vraies, le Z8 pourrait avoir une hauteur et une largeur similaires à celles de son prédécesseur pro, bien que plus mince en raison de sa configuration hybride.

2. Vidéo 8K à 60 images par seconde

Plusieurs rumeurs ont établi des comparaisons entre le Nikon Z8 et le Sony A7R V, l'un des meilleurs appareils photo professionnels que l'on puisse acheter. S'il y a un point sur lequel nous aimerions voir le Z8 surpasser son rival Sony, c'est sur le plan de la vidéo : l'A7R V filme en 8K, mais seulement à 24 images par seconde.

(Image credit: Nikon)

Nous savons que Nikon dispose de la technologie nécessaire pour enregistrer des images 8K plein champ à 60 images par seconde, car c'est exactement ce que le Z9 est capable de faire. Mais alors que ses dimensions peuvent s'apparenter à celles du D850, il semble peu probable que le Z8 ait la puissance nécessaire pour capturer des séquences de cette qualité, du moins sans une batterie optionnelle.

Ce que nous espérons que le Z8 sera capable de faire, c'est de filmer des vidéos 8K à 60 images par seconde. Nous souhaitons également qu'il puisse enregistrer en 8K à 30 images par seconde en utilisant toute la largeur du capteur, même s'il y a des limites de temps pour des raisons de gestion thermique. Ces deux caractéristiques donneraient au Z8 l'avantage sur l'A7R V et en feraient un hybride puissant pour les passionnés.

3. Un viseur haute résolution

Pour un appareil photo aux performances aussi exceptionnelles, le Nikon Z9 ne dispose pas du viseur le plus précis du marché. Avec 3,69 m de points, il est inférieur au viseur de 5,76 m de points du Canon EOS R3, et encore plus petit comparé au viseur de 9,44 m de points de l'A7R V.

Dans un monde idéal, nous aimerions que le Nikon Z8 soit livré avec un EVF à la hauteur de ces concurrents : les spécifications suggérées par Nikon Rumors incluent un EVF de 9,44 mégapoints. Le Z8 disposerait ainsi d'un viseur de premier ordre qui lui permettrait de rivaliser avec les meilleurs appareils photo sans miroir.

(Image credit: Future)

Le problème, c'est que cela donnerait au Z8 un viseur plus net que celui du fleuron de Nikon, le Z9. Il est plus probable que le Z8 soit équipé d'un viseur de 5,76 mégapixels. Bien que cela représente toujours plus de mégapixels que le Z9, l'écart entre les deux est moins important. Quoi qu'il en soit, ce ne serait pas la première fois qu'un modèle "inférieur" de la gamme Nikon l'emporte sur un modèle "supérieur" : le Nikon Z6 II, par exemple, a des vitesses en rafale plus élevées que le Nikon Z7 II.

4. Capacités autofocus améliorées

Le Z9 bénéficie du meilleur système autofocus jamais conçu par Nikon, avec détection automatique du sujet et suivi 3D simultané. Il dispose également de cinq fois plus de capteurs de mise au point automatique que le Nikon Z7 II. Cependant, si le Nikon Z8 veut rivaliser avec la reconnaissance de sujet assistée par IA proposée par le Sony A7R V, il devra peut-être aller encore plus loin.

(Image credit: Nikon)

C'est exactement ce que suggère Nikon Rumors, qui rapporte que le Z8 offrira un "autofocus amélioré". Ce que cela implique exactement n'est pas clair, mais nous espérons voir plus de points AF : le Z9 en a 493 contre 693 pour l'A7R V. Nous aimerions également voir de nouvelles avancées dans le suivi 3D et la détection des sujets, qu'il s'agisse de la capacité à suivre plus de sujets (le Z9 peut en suivre 10) ou à reconnaître d'autres types de sujets.

D'un côté, il semble peu probable que le Z8 détrône le Z9 au niveau de ses capacités d'autofocus. D'autre part, c'est exactement ce qu'il pourrait être amené à faire. De plus, une mise à jour du micrologiciel pourrait permettre au Z9 de suivre le rythme des améliorations apportées à la détection des sujets par le Z8.

5. Un écran tactile entièrement articulé

Les Nikon Z7 II et Z9 sont tous deux dotés d'un écran tactile de 3,2 pouces. Le premier dispose d'un panneau inclinable verticalement, tandis que le second utilise un écran à double axe qui peut s'incliner à la fois horizontalement et verticalement. Les deux facilitent la prise de vue sous des angles délicats, mais aucun n'offre la souplesse de cadrage totale d'un écran tactile entièrement articulé. C'est exactement la raison pour laquelle nous voulons en voir un sur le Z8.

(Image credit: Future)

La proposition d'un écran tactile à angle variable n'est peut-être qu'une hypothèse, mais elle n'en reste pas moins attrayante : bon nombre des meilleurs appareils photo hybrides sans miroir sont dotés d'un écran articulé, notamment le Canon EOS R5, le Fujifilm X-H2S et le Sony A7R V. Un écran tactile entièrement articulé serait donc une autre occasion pour le Z8 de se démarquer des rivaux hybrides de Nikon.

Il permettrait également au nouveau modèle d'être plus polyvalent, tant pour les photographes que pour les vidéastes. Nous avons déjà vu des écrans tactiles à angle variable sur le Nikon Z fc et le Nikon Z30 de l'année dernière, tous deux dotés d'un boîtier beaucoup plus petit que celui du Z8. Nous savons donc que Nikon en est capable, espérons qu'il poursuive dans cette direction.