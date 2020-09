iPad Air 4 vs iPad Air 3 : comment la nouvelle tablette d'Apple veut faire oublier la précédente ?

Apple a enfin dévoilé l'iPad Air 4, la nouvelle tablette tactile de la firme de Cupertino qui s'insère dans le segment « milieu de gamme ». Bonne nouvelle : l’iPad Air next-gen se dessine comme un grand bond en avant par rapport au modèle précédent, l'iPad Air 3, de par ses caractéristiques techniques mais aussi à travers son design.

Si vous souhaitez mettre à niveau votre iPad Air 3 ou vous offrir une nouvelle tablette, nous les avons comparés point par point pour que vous puissiez bien vous représenter leurs différences majeures. Avant de foncer tête baissée vers un achat coup de cœur.

iPad Air 4 vs iPad Air 3 : prix et disponibilité

Le prix de lancement de l'iPad Air 4 s’élèvera à 689 € pour le modèle Wi-Fi avec 64 Go de stockage et 839 € pour celui embarquant 256 Go. La variante cellulaire débutera à 809 € (64 Go) et grimpera jusqu’à 879 € (256 Go). Cela fait du nouvel iPad Air un luxe bien plus onéreux que son prédécesseur.

En effet, lorsque l'iPad Air 3 a été lancé l’an dernier, le modèle 64 Go coûtait 569 € contre 739 € pour le modèle 256 Go. Comparaison intéressante : la version LTE / 256 Go, elle, est au même tarif que la tablette de 2020, à savoir 879 €.

Au fil du temps, le prix de l’iPad 3 a légèrement baissé chez les détaillants tiers, et avec l'arrivée de l'Air 4, nous nous attendons à ce qu’il soit bradé, en vue d’écouler les stocks restants. Surveillez bien les promos en cours, particulièrement pendant l’Amazon Prime Day ou le Black Friday 2020.

iPad Air 4 vs iPad Air 3: launch prices iPad Air 4 iPad Air 3 (2019) 64 Go 689 € 569 € 64 Go + LTE 809 € 709 € 256 Go 839 € 739 € 256 Go + LTE 879 € 879 €

iPad Air 4 vs iPad Air 3 : design et écran

L'iPad Air 3 possède un design qui rappelle les iPad d'entrée de gamme, avec des bords arrondis, un cadre épais, un bouton d'accueil physique et une prise jack de 3,5 mm. Il dispose enfin d'un câble Lightning pour la recharge.

Il se veut, dès lors, très différent de l'iPad Air 4, ce dernier s’inspirant davantage de l’iPad Pro. Il affiche des bords plats, avec un port USB-C au lieu du Lightning et un affichage bord à bord. Le capteur d’empreintes Touch ID se trouve dans le bouton d’allumage sur le côté de la tablette, et non sur le devant.

L'écran LCD de l'iPad Air 3 mesure 10,5 pouces de large, avec une résolution de 1668 x 2224 pixels. Il profite de la technologie True Tone d’Apple, qui permet de modifier subtilement la composition des couleurs pour qu'elle corresponde à l'environnement dans lequel vous vous trouvez.

iPad Air 4 (Image credit: Apple)

Il se présente comme un peu plus petit que l'iPad Air 4 avec son écran de 10,9 pouces, mais la résolution est à peu près similaire - comptez 2360 x 1640 pixels pour le nouvel élève qui s’avère aussi un écran LCD avec True Tone. Avantage Air 4 : un traitement anti-reflets a été ajouté pour ne plus hésiter à sortir votre tablette Apple sous le soleil.

iPad Air 4 vs iPad Air 3 : appareil photo et batterie

L'iPad Air 3 renferme un capteur photo arrière de 8 Mpx et une caméra frontale de 7 Mpx, ce qui est suffisant pour passer des appels vidéo ou prendre des selfies à la chaîne. En revanche, vous n’exposerez aucun de vos clichés dans une galerie d’art. C'est à peu près le cas de l'Air 4 aussi, avec un capteur principal de 12 Mpx et toujours un objectif de 7 Mpx à l'avant.

En termes d’autonomie, l'iPad Air 3 dispose d'un bloc d'alimentation de 8 134 mAh, dont Apple affirme qu'il peut tenir 10 heures d'utilisation sans recharge. Nous avons trouvé que ce chiffre est à peu près exact en situation d’usage standard, mais qu'avec une utilisation moindre, il peut atteindre 24 heures, voire une semaine.

Apple n'a pas mis en avant le niveau d’autonomie de l’iPad Air 4, lors de son lancement officiel. Nous devrons donc tester cela par nous-mêmes au moment de sa sortie.

(Image credit: Future)

iPad Air 4 vs iPad Air 3 : caractéristiques techniques

L'iPad Air 3 fonctionne avec la puce A12 Bionic d'Apple, qui se révélait haut de gamme l’an dernier mais qui se veut désormais légèrement dépassée. L'iPad Air 4 fonctionne avec le nouveau A14 Bionic, que nous attendons également sur l'iPhone 12.

Apple n'a pas mentionné le volume de mémoire vive de l'iPad Air 4, mais nous supposons qu’il surpassera les 3 Go de l'iPad Air 3. Apple n'a pas tendance à utiliser beaucoup de mémoire vive sur ses tablettes, donc ne rêvons pas à 8 Go embarqués.

Vous pouvez utiliser l’Apple Pencil avec l'iPad Air 3, mais seulement le stylet de première génération. Si vous souhaitez opter pour son successeur (qui s'accroche magnétiquement sur le côté de la tablette pour se charger), vous devrez préférer l'iPad Air 4.

iPad Air 4 (Image credit: Apple)

iPad 4 vs iPad 3 : qui l’emporte ?

L'iPad Air 4 semble être une amélioration majeure par rapport à l'iPad Air 3, dans tous les domaines possibles. Le design constitue l’évolution la plus importante avec un cadre carré plus professionnel, la connectivité USB-C fort utile et un affichage bord à bord pour que l'appareil puisse bénéficier d’un grand écran.

La prise en charge de l’Apple Pencil 2, l’appareil photo amélioré et le meilleur processeur mobile Apple en devenir seront également bien plus pratiques pour un large éventail d'utilisateurs, avec un avantage certain pour les créatifs.

Le prix de l'iPad Air 4 est cependant bien supérieur à celui de son prédécesseur, d'autant plus que l'iPad Air 3 verra probablement son prix baisser maintenant qu'il sera remplacé au sein de la boutique Apple. Si les fonctions créatives ou professionnelles de l’iPad Air 4 vous importent peu, cette ancienne tablette pourrait s’avérer aussi bonne que la nouvelle.