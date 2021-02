iOS 14.5 : découvrez les meilleures fonctionnalités à venir sur votre iPhone

iOS 14.5 est la prochaine version d'iOS, et bien qu'elle ne soit pas une mise à jour aussi importante que celle d'iOS 15 (attendue pour septembre), il est toujours intéressant de découvrir de nouvelles fonctionnalités et améliorations utiles sur son mobile.

iOS 14.5 est déjà disponible en version bêta, ce qui fait que les développeurs et les quelques utilisateurs curieux qui le souhaitent peuvent actuellement la tester. Parmi les premiers ajouts intéressants, citons une alternative à Face ID qui vous permet de déverrouiller votre iPhone en portant une Apple Watch - une fonctionnalité présente sous iOS 14.5 beta 2, qui vient d'être déployée pour les développeurs.

Ci-dessous, nous avons mis en évidence les cinq meilleurs éléments que nous attendons d'iOS 14.5. Il convient de souligner que certaines de ces fonctionnalités seront potentiellement mises de côté. Il arrive en effet fréquemment que des essais de la version bêta ne soient pas retenus dans la version finale. Néanmoins, vu l’intérêt de chacune d’entre elles, nous restons confiants sur leur lancement prochain.

On ne sait pas exactement quand iOS 14.5 pourrait être lancée, mais nous avons des raisons de penser que la mise à jour interviendra très bientôt.

Il y a plusieurs indices qui nous mènent sur cette voie. Premièrement, elle est déjà disponible en bêta publique et développeurs. Ensuite, et c'est plus important, Apple a lancé une nouvelle version 14.x chaque mois civil depuis le lancement d'iOS 14, et iOS 14.4 a atterri en janvier, donc il y a fort à parier qu’iOS 14.5 nous parvienne ce mois-ci (février).

Pour modérer notre enthousiasme, rappelons qu’iOS 14.4 a commencé à être déployé fin janvier, et l'écart réel entre les nouvelles versions s’avère d'un peu plus d'un mois en moyenne - donc nous pourrions découvrir cette version finale vers fin février ou même début mars.

Cinq nouveautés qu'iOS 14.5 ajoutera sur votre iPhone

Nous attendons un certain nombre de mises à jour dans le cadre d'iOS 14.5, mais nous avons listé ci-dessous les cinq plus intéressantes remarquées au sein de la bêta.

1. La reconnaissance faciale avec masque

(Image credit: Future)

La reconnaissance faciale proposée par Apple était géniale jusqu'à ce que nous commencions tous à porter des masques. Avec iOS 14.5, la société parvient à contourner cet obstacle, du moins pour les propriétaires d'Apple Watch.

En effet, tant que votre Apple Watch est déverrouillée, vous pouvez l'utiliser pour authentifier votre identité sur votre téléphone. Il suffira simplement de lever votre smartphone comme si vous cherchiez à activer Face ID, et il se débloquera avec un bourdonnement au poignet pour vous signaler que votre montre a fait le plus gros du travail.

Toutefois, si cette fonction permet de déverrouiller votre iPhone, elle ne fonctionne pas pour l'instant pour les autres fonctions qui reposent sur la reconnaissance faciale, comme l'authentification des achats. Il n’en reste pas moins une solution pratique en ces temps de mesures sanitaires drastiques. Étant donné que cette fonctionnalité est disponible sous iOS 14.5 beta 2 pour les développeurs, nous nous attendons à ce qu'elle le soit également dans l’édition finale.

2. Le choix de votre service de streaming musical par défaut

Sous iOS 14.4 et les versions inférieures, vous êtes bloqué avec Apple Music comme lecteur musical par défaut, iOS 14.5 vous permet enfin de changer cela.

Lorsque vous ordonnerez à Siri de lancer un titre musical pour la première fois, il devrait vous demander quel lecteur vous souhaitez utiliser. Et vous n’aurez plus à le spécifier à chaque nouvelle requête. Attention : cette option connait quelques problèmes de démarrage sur la version bêta, aussi nous espérons qu’ils seront résolus à temps pour le lancement grand public d'iOS 14.5.

3. Des applications plus soucieuses de votre vie privée

(Image credit: Apple)

iOS 14.5 devrait également inclure une nouvelle fonction importante de protection de la vie privée appelée « App Tracking Transparency ». Les éditeurs d’applications devront dorénavant obtenir votre autorisation avant de partager votre activité et vos données avec des sites web et des applications appartenant à d'autres entreprises.

Ce partage de données est souvent utilisé pour générer des publicités personnalisées, Facebook par exemple en faisant un usage intensif. Avec l'App Tracking Transparency, vous pourrez vous désengager si vous le souhaitez, et Apple insiste pour que les utilisateurs aient toujours un accès complet aux applications même s'ils ne signent pas leurs conditions générales d’utilisation.

4. Prise en charge des manettes PS5 et Xbox Series X

Si vous êtes un gamer averti, vous apprécierez probablement l'ajout de la prise en charge des manettes PS5 et Xbox Series X sous iOS 14.5. The Verge signale que cette fonctionnalité a été ajoutée dans la bêta publique, et qu'elle devrait constituer une mise à jour pratique pour tous ceux qui possèdent l'une des consoles next-gen, en particulier ceux qui sont abonnés à Apple Arcade.

5. Signalement des mouvements de foule via Apple Maps

(Image credit: Apple / MacRumors)

Beaucoup d'entre nous ont tendance, actuellement, à éviter les endroits ou itinéraires surpeuplés. Apple Maps devrait nous permettre d’anticiper nos parcours en prenant en compte ce filtre, après passage sous iOS 14.5.

Selon MacRumors, il sera possible pour tout un chacun de signaler les embouteillages, les accidents, les dangers et les contrôles de vitesse sur votre trajet, et si un nombre suffisant de personnes signalent la même chose, un avertissement apparaîtra probablement sur Apple Maps - bien qu'avec autant de personnes restant chez elles et la fonction encore en bêta, sa pertinence au cours des premiers jours pourrait être contestable.