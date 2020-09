Bugs iOS 14 : comment résoudre les problèmes les plus fréquents rencontrés sur votre iPhone ?

Les quelques problèmes techniques rencontrés sous iOS 14 peuvent ruiner la mise à jour logicielle de l'iPhone, par ailleurs magnifique. Nous sommes donc là pour vous aider à les corriger au plus vite et, surtout, au mieux.

Selon les utilisateurs ayant mis à jour leur iPhone vers iOS 14, les anomalies les plus souvent évoquées concernent une déconnexion fréquente des réseaux Wi-Fi, une batterie qui se fatigue plus rapidement et des paramètres par défaut qui se réinitialisent à chaque redémarrage de l’appareil mobile. Heureusement, la mise à jour iOS 14.0.1 d'Apple corrige aujourd’hui la plupart de ces problèmes. Pour d’autres, il vous faudra recourir à certaines astuces pratiques.

Les bugs propres à iOS 14 sont plus agaçants que graves. Nous détaillons chacun d’entre eux ci-dessous, tout en révélant comment les éliminer facilement - si un correctif Apple n’est pas déjà passé par là. les corrections apportées jusqu'à présent. La majeure partie des solutions implique une mise à jour vers la dernière version d'iOS.

Pour mettre à jour votre iPhone vers la dernière version viable, allez dans Réglages > Général > Mise à jour du logiciel > Télécharger et installer. Puis cliquez sur Installer maintenant, lorsque l'option apparaît comme disponible.

iOS 14 ne se télécharge pas sur votre iPhone

Techniquement, vous n'êtes pas encore sous iOS 14, et c'est le premier problème critique. Si vous avez un iPhone compatible, vous devriez pouvoir obtenir la dernière mise à jour du logiciel. Assurez-vous que votre iPhone est bien ultérieure à la série 6S sortie en 2015.

Vous aurez également besoin de suffisamment d'espace disponible sur votre appareil pour télécharger iOS 14 et la batterie doit demeurer chargée pendant toute la durée de l’installation. Il est en effet préférable d'installer iOS 14 lorsque votre iPhone est branché sur secteur. Si vous avez déjà testé la version bêta, supprimez désormais cette version depuis Réglages > Général > Profils.

Impossible d'ajouter ou de modifier des widgets iOS 14

Les widgets iOS 14 sont les grandes vedettes de cette mise à jour généreuse pour votre iPhone. Mais vous aurez probablement du mal à ajouter ou à modifier certains de ces widgets. Les nouvelles applications que vous téléchargez peuvent empêcher l’ajout de widgets lorsque vous appuyez sur l'icône + dans le coin supérieur droit.

Aucun correctif d’Apple n’a actuellement résolu ce problème. Néanmoins, il existe une solution rapide pour déployer malgré tout vos widgets. Ouvrez d’abord l'application récalcitrante, utilisez-la quelques minutes puis fermez-la. Vous pourrez dès lors constater qu'elle apparaît dans la liste des widgets disponibles, après avoir appuyé sur l'icône +.

Le Wi-Fi se déconnecte sous iOS 14

De nombreux utilisateurs se sont plaints sur les réseaux sociaux de la perte de tout signal WiFi après la mise à niveau vers iOS 14. Certains ont fait remarquer que le débit internet chute lorsqu'ils verrouillent leur écran et mettent leur iPhone en mode veille. Apple a résolu ce souci de connectivité via le déploiement de la mise à jour iOS 14.0.1.

La messagerie et le navigateur web choisi par défaut se réinitialisent à chaque redémarrage

L'une des nouvelles fonctionnalités les plus intéressantes d'iOS 14 est la possibilité de définir des applications tierces comme navigateurs internet et messagerie par défaut, en lieu et place des applications Safari et Mail. Toutefois, certains utilisateurs ont constaté qu'après avoir réinitialisé leur téléphone, les applications substituts disparaissaient pour être remplacées par… Safari et Mail.

La mise à jour iOS 14.0.1 comprend un correctif dédié à ce problème.

(Image credit: Future)

La caméra de l'iPhone 7 affiche un écran noir

Les propriétaires d'iPhone 7 se retrouvent dépourvus d’appareil photo, depuis l’installation d’iOS 14 sur leur téléphone. En réalité, l’application continue de fonctionner mais le viseur, lui, devient complètement obscur. Ce problème intervient également sur d’autres applications utilisant la caméra de l’iPhone, comme Snapchat ou Instagram. Là encore, la mise à jour iOS 14.0.1 a spécifiquement traité l’anomalie.

La batterie de l’iPhone se décharge plus rapidement sous iOS 14

Pour de multiples propriétaires d’iPhone, le passage à iOS 14 s’est accompagné d’un épuisement de la batterie, à une vitesse alarmante. Bien que la responsabilité d’iOS 14 ne soit pas claire à ce jour, ce problème survient régulièrement à chaque nouvelle version d'iOS. Lorsqu'ils passent sur une nouvelle mise à jour du système d'exploitation, les iPhone réindexent en effet leurs fichiers et leurs applications afin qu'ils puissent les retrouver plus rapidement et plus efficacement. En d'autres termes, cette perte de batterie peut n'être que temporaire, le temps que votre iPhone s'habitue à la nouvelle mise à jour.

Il y a d'autres points à surveiller si la perte d’autonomie se poursuit, notamment la vérification de sa capacité au fil du temps. Pour l’évaluer, allez dans Réglages > Batterie > Etat de la batterie. Vous saurez alors très vite si votre batterie s'est détériorée.

Si tel est le cas, ou si vous souhaitez prolonger la durée de vie de la batterie en général, il existe de nombreuses procédures recommandées par Apple. Comme désactiver la luminosité automatique de votre écran (Réglages > Général > Accessibilité > Adaptations de l'affichage) et la maintenir manuellement à un niveau bas. Vous pouvez également désactiver le rafraîchissement des applications en arrière-plan (Réglages > Général > Rafraîchissement des applications en arrière-plan) et désactiver les services de localisation au sein des applications (Réglages > Confidentialité > Services de localisation). Enfin, vous pouvez facilement désactiver plusieurs des fonctions ci-dessus en passant simplement en mode faible consommation (Réglages > Batterie).

Votre iPhone a été jailbreaké (alors que non)

Vous venez de recevoir un avertissement vous indiquant que votre iPhone est jailbreaké ? Et pourtant, vous n’avez rien fait pour ? Ne vous inquiétez pas : votre application n'a peut-être pas été entièrement mise à jour vers iOS 14 et ne reconnaît pas le nouveau système d'exploitation comme une mise à jour officielle. Donnez un peu de temps aux développeurs et installez la prochaine mise à jour de l'application. Ou contactez directement le support Apple pour l’alerter si vous recevez toujours le même message d'erreur après quelques jours.