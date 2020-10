Nouvel Apple Event le 13 octobre : il n’y aura pas que l'iPhone 12 !

Un autre Apple Event aura lieu le 13 octobre, la firme de Cupertino vient de donner officiellement rendez-vous à son public. Cette fois, pour présenter la gamme iPhone 12 dans son ensemble. Mais pas que…

Ne vous attendez pas à une nouvelle tablette - si ce n’est le lancement attendu de l’iPad Air 4 -, ni à une nouvelle montre connectée. Après tout, nous sommes déjà rassasiés par l’Apple Watch 6 et l’Apple Watch SE. Non, la surprise pourrait venir de l’Apple AirPods Studio, premier casque supra-auriculaire de la marque, du tracker Apple AirTags dont nous entendons parler depuis un moment déjà, et du chargeur sans fil Apple AirPower qui subjugue par sa petite taille.

Voici, en détail, l’ensemble des produits Apple inédits qui devraient être dévoilés le 13 octobre prochain.

(Image credit: Everything Apple Pro)

iPhone 12 et iPhone 12 Mini

Nous attendons non pas un mais deux successeurs de l'iPhone 11 standard révélé en 2019. Ces deux modèles afficheront des différences de taille plutôt que de spécifications techniques. Le plus petit téléphone, qui s'appellera probablement l'iPhone 12 Mini, disposera d’un écran de 5,4 pouces, tandis que la version plus grande, nommée simplement iPhone 12, comptera sur un écran de 6,1 pouces. Contrairement à l'écran LCD de l'iPhone 11, cette année nous pourrons découvrir de vrais écrans OLED sur ces iPhone 12.

La taille de la batterie pourrait différer également. Un téléphone plus grand signifie plus de place pour étendre sa capacité. Celle de l’'iPhone 12 Mini se rapprocherait de celle du plus petit iPhone actuel, l’iPhone SE 2020. Même si nous n’avons aucune information vérifiée sur les deux capacités attendues à ce jour.

(Image credit: Phone Arena)

iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max

Les deux modèles élite de la gamme iPhone 12, qui succèderont à l'iPhone 11 Pro et à l'iPhone 11 Pro Max, sont, sans surprise, nommés iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. Leurs particularités ? Les modèles de cette année sont censés devenir plus grands : l'iPhone 12 Pro pourrait embarquer un écran de 6,1 pouces (contre 5,8 pouces pour son prédécesseur) et l'iPhone 12 Pro Max un écran de 6,7 pouces (contre 6,5 pouces).

Alors que tous les modèles iPhone 12 devraient recevoir le même processeur A14 Bionic, d'autres prédictions rattachent plus de RAM aux deux éditions Pro (4 Go pour les standards, 6 Go pour le haut de gamme), un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ainsi que trois caméras arrière et un capteur de profondeur LiDar. Les modèles de base de l'iPhone 12 n'auront probablement, quant à eux, que deux caméras arrière. Enfin, il n'est pas certain que la 5G soit disponible sur tous les modèles - seules les éditions Pro pourraient bénéficier de cette connectivité.

(Image credit: Curved)

AirPods Studio

D’après une observation de Bloomberg, les boutiques Apple (en ligne et physiques) viennent de retirer de leur catalogue une partie des casques et écouteurs conçus par des marques tiers. Elles commencent à aménager leur rayon audio, très certainement en prévision de l’arrivée de l’AirPods Studio.

Ce casque supra-auriculaire représenterait peut-être le prototype le plus intelligent que nous ayons jamais porté, si l'on en croit les rumeurs impliquant l’insertion de capteurs de détection auditive automatiques. En outre, comme sur les AirPods Pro, l’AirPods Studio devrait embarquer une technologie d'annulation active du bruit. La connectivité sans fil et le maintien du design minimaliste d'Apple sont enfin pratiquement acquis.

Les Apple AirTags devraient se rapprocher des trackers Tile existants (Image credit: Future)

Eux aussi sont attendus depuis un certain temps. Les AirTags d'Apple n'ont pu être dévoilés lors de la WWDC 2020, ni pendant l'Apple Event de septembre. Cette keynote ajoutée sera donc la prochaine occasion d’introduire ces trackers prometteurs. Maintenant qu’iOS 14 est déployé, l’application AirTags devrait faire partie intégrante du nouveau système d’exploitation.

Grâce aux AirTags, il est possible de localiser aisément, via l’application iOS, tout objet que vous couplerez au tracker. Comme vos clés ou votre portefeuille. Des rumeurs font également état de fonctionnalités AR pour retrouver vos objets associés… via la caméra de votre iPhone.

(Image credit: Apple)

AirPower

Ah oui, AirPower - le tant attendu chargeur sans fil d'Apple qui a été officiellement annulé en mars 2019 - pourrait revenir sur le devant de la scène. Un prototype de l'appareil serait apparu dans une vidéo en août dernier, ravivant l’hypothèse selon laquelle il serait prêt à être commercialisé.

Bien sûr, il n’est pas exclu ici que nous ayons affaire à un prototype daté, mais les fans Apple gardent encore espoir.

D'autres surprises Apple ?

L'Apple Event d'octobre devrait grandement nous gâter, mais quelques surprises supplémentaires ne sont pas exclues. Peut-être verrons-nous un iPad Mini (dernière mise à jour en mars 2019), ou même le premier MacBook 12 pouces ARM dont la date de sortie est prévue pour 2020. L’iPad Air 4 et Apple One devraient de même en profiter pour sortir en boutique. Des possibilités à confirmer le 13 octobre prochain.