Le AirPods Studio d'Apple pourrait bien être le casque le plus intelligent jamais conçu

La rumeur prétend qu'Apple est en train de concevoir le Studio AirPods, et une toute nouvelle fuite laisse entendre que ce sera la paire d'écouteurs la plus intelligente que nous ayons jamais vue.

L'AirPods Studio, également appelé AirPods X, comprendra un certain nombre de capteurs capables de détecter la façon dont vous le portez et de réorienter les canaux audio gauche et droit pour qu'ils correspondent à la bonne oreille, selon des sources rapportées par 9to5Mac.

En plus d'identifier correctement quelle oreille est quelle autre, les écouteurs seront censés pouvoir détecter si les écouteurs sont sur votre tête ou votre cou, et mettre la musique en pause lorsque vous ne les portez pas, une caractéristique commune aux écouteurs intra-auriculaires, comme les AirPods et les AirPods Pro, mais que l'on voit rarement sur des casques.

Le studio AirPods comprendrait une fonction d'annulation active du bruit et possédera un mode Transparence comme les écouteurs antibruit Sony WH-1000XM3, pour amplifier les sons extérieurs quand c’est nécessaire. Il devrait se différencier en offrant un réglage du son personnalisé accessible depuis les appareils iOS et macOS en utilisant, comme on peut le supposer, une application indépendante.

Deux déclinaisons : AirPods Studio et Studio Light ?

Si 9to5Mac n'a pas pu confirmer l'existence de deux modèles distincts, un rapport antérieur de Bloomberg indique que deux modèles distincts devraient être disponibles : l’un très haut de gamme et un autre qui utilise des composants de qualité inférieure mais qui sera probablement moins cher.

Le prix potentiel de l'AirPods Studio et la date de sortie des écouteurs ne sont que deux des nombreux facteurs inconnus à ce jour, mais des sources ont indiqué à Bloomberg que le modèle haut de gamme coûtera probablement 349 dollars pour concurrencer le NC700 de Bose et pourrait être dévoilé dès le mois de juin lors de la conférence Apple WWDC 2020.

Bien sûr, il ne s’agit que de rumeurs, mais le fait que plusieurs sources disent toutes la même chose est certainement de bon augure.