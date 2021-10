FIFA 22 Ultimate Team : toutes les astuces pour obtenir l'équipe-type idéale

FIFA 22 est arrivé et avec lui une nouvelle année d'Ultimate Team, le mode de jeux le plus coûteux de la célèbre simulation de football d'EA. Si vous craignez de voir vos économies fondre comme neige au soleil dans les microtransactions proposées, il existe quelques astuces imparables pour commencer avec une équipe redoutable. Et affronter vos amis ou le monde entier sans frustration.

Dans ce guide pratique, nous allons vous livrer les quatre conseils majeurs pour vous lancer sur FIFA 22 Ultimate Team (FUT). Il devraient vous amener à mieux comprendre des systèmes épineux comme le marché des transferts et vous apprendre à gravir les échelons, avant de vous mesurer aux plus grands joueurs de FUT Champions.

Concentrez-vous sur vos objectifs dès le début

(Image credit: EA)

Cela semble évident, mais vous allez devoir commencer à remplir vos objectifs dès que vous aurez accès à Ultimate Team. Surtout si vous ne comptez pas dépenser une certaine somme d'argent régulière en points FIFA. Finaliser les tâches basiques s'avère particulièrement utile pour récupérer des jetons et des packs dès le début. Quelques-unes de ces récompenses ne sont pas échangeables, mais elles se révéleront toutes utiles au fur et à mesure que vous progresserez et que vous constituerez une équipe digne de devenir championne du monde. Celles que vous n'échangerez pas vous permettront de compléter les divers défis de construction d'équipe.

Disputer fréquemment ce type de défis en vaut clairement la peine, surtout dans les premières semaines de jeu - avant d'obtenir un rang décent. Le marché étant très volatile, vous pourrez peut-être même réaliser quelques bonnes affaires si vous parvenez à vous montrer disponible dès le début, alors que d'autres préféreront faire chauffer leur carte de crédit.

Enchaînez les matchs sur Division Rivals, même si vous perdez

(Image credit: EA)

Cette année, EA a apporté quelques changements sur Ultimate Team, en intégrant un nouveau sous mode : Division Rivals. Désormais, même si vous perdez, vous faites partie d'un système de progression saisonnier qui se réinitialise de temps en temps, et vous gagnez des récompenses en disputant ces matchs particuliers. Avec l'ajout de points de contrôle - où vous ne pouvez pas revenir en arrière à partir d'un certain point -, Division Rivals vous permet de passer outre la frustration et de multiplier les possibilités de victoires, en jouant en ligne plutôt que de simplement affronter l'IA dans des duels d'escouade. Ces points de qualification s'additionneront, qui plus est, à votre parcours principal.

Recrutez en fonction des statistiques, pas de la célébrité (ni de la vitesse)

(Image credit: EA)

FIFA 22 est beaucoup plus lent que l'édition de l'année dernière, ce qui apparaît comme une bonne nouvelle si vous détestez les joueurs qui abusent de la vitesse et des mouvements d'adresse pour dominer un match. Cela signifie que vous devrez vous reposer sur des recrutements plus intelligents, en privilégiant des footballeurs novices mais aux statistiques physiques et aux capacités de dribble élevées. Au lieu de remplir votre équipe avec de la vitesse pure, pensez aux footballeurs qui sont plus polyvalents, car ils peuvent s'avérer extrêmement efficaces. Par exemple, Mason Mount et Phil Foden se révèlent phénoménaux dans une équipe bien organisée, ils semblent capables de s'adapter à presque toutes les situations d'attaque. Tout en effectuant quelques tirs de précision si nécessaire. Des attaquants puissants comme Erling Haaland, Moussa Marega et Romelu Lukaku peuvent également dominer.

Personnalisez votre stade encore et encore

(Image credit: EA)

Cela ne fera pas de vous un meilleur joueur, mais EA a ajouté quelques nouveaux paramètres au système de personnalisation des stades dans Ultimate Team 2022. Et cela vaut vraiment la peine de s'y attarder. Si vous parvenez à relever les défis de développement, vous commencerez à débloquer des zones inédites sur votre terrain. Vous aurez également la possibilité de customiser la pelouse, la couleur des lignes comme celles des filets, l'envoi des feux d'artifice et bien plus encore.

Si vous supportez une équipe particulière, vous pouvez vous procurer tous les éléments nécessaires pour créer votre stade de rêve, avec des chants et des tifos absurdes. De la même manière que la tension s'impose lors d'un derby, on peut imaginer qu'il peut être assez intimidant pour un joueur en ligne d'arriver dans votre stade et de voir le puissant arsenal que vous avez mis en place dans les gradins.