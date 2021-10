FIFA 22 : comment bien gérer ses objectifs et son équipe dans le mode carrière ?

La simulation de football d'EA est de retour pour une nouvelle année et FIFA 22 apporte avec lui quelques mises à jour intéressantes au mode Carrière - assurément le plus intéressant du jeu. Désormais, il vous est possible de créer votre propre club à partir de rien, et de personnaliser son équipement comme l'ensemble de son esthétique. Le mode Carrière a également été pensé en mettant l'accent sur des éléments de jeu de rôle pour rendre la carrière d'un footballeur plus authentique et plus complexe, alors que vous luttez pour faire partie du onze de départ.

Dans ce guide pratique, nous allons vous présenter les innovations de FIFA 22 et vous assurer quelques conseils pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre progression au sein du mode Carrière. Que vous soyez un nouveau venu dans la sphère FIFA ou un fidèle de longue date, nous espérons que nos astuces vous aideront à mener votre équipe vers la gloire.

Vous pouvez maintenant zapper les jours d'entraînement

Il s'agit d'une petite modification, mais il existe désormais une option permettant de zapper les sessions d'entraînement pour vous concentrer sur l'essentiel. Cette dernière est disponible depuis l'écran principal du mode Carrière et simule une saison complète sans aucun jour de formation. Bien sûr, si vous aimez entraîner votre équipe, ne l'utilisez pas. Elle reste très pratique pour passer les années plus rapidement, tout en gardant les meilleures notes indispensables à votre progression dans le jeu - ce qui n'était pas le cas dans les éditions précédentes.

Cette fonctionnalité est arrivée dans FIFA 21 mais elle est toujours aussi révolutionnaire. Si vous choisissez de simuler un match en mode Carrière, vous pouvez désormais le surveiller sur un écran de type Football Manager, et intervenir dès que les choses ne se déroulent pas comme vous l'auriez souhaité. C'est un autre moyen de passer les saisons plus rapidement, mais si vous faites attention, vous pouvez aussi vous glisser dans un match pour le faire basculer ou marquer un coup franc légendaire. Profitez-en !

Établissez une relation de confiance avec votre manager

Si vous préférez la carrière de joueur à celle de manager, notre premier conseil est d'incarner votre propre joueur plutôt qu'un joueur existant. En effet, cela ouvre tout un éventail de compétences, un écran de sélection des attributs et vous délivre plus d'avantages à découvrir. En revanche, si vous incarnez Jack Grealish, vous ne pourrez qu'améliorer ses statistiques et sa valeur, et vous aurez moins de contrôle sur la trajectoire globale du footballeur.

Une fois que vous lancez la carrière d'un joueur, vous devez également exploiter le nouveau système d'objectifs de match dans sa globalité, pour assurer votre place dans le onze de départ. Vous pouvez renforcer un objectif avant un match pour exécuter davantage de défis et gagner de l'XP supplémentaire - ce qui plaira à votre manager.

Sur FIFA 22, il se révèle plus facile de jouer toute l'équipe et de s'assurer que votre personnage reçoit une bonne quantité de ballons, plutôt que de vous contenter de réussir des passes correctes. Faites aussi attention à bien choisir votre spécialisation et ne pas rentrer dans le piège du profil polyvalent (et finalement moyen en tout). Votre joueur doit exceller dans une discipline précise, sinon votre manager pourrait réfléchir à deux fois avant de vous faire rentrer sur le terrain.

Négociez tous les transferts

Lorsque vous formez de jeunes espoirs et que vous étoffez votre équipe en tant que nouveau manager, vous devez rester réaliste lorsque vous négociez. Tout d'abord, assurez-vous de repérer les joueurs qui vous intéressent bien avant la date limite du marché des transferts pour avoir une idée de leur prix. Et tenez compte du fait que si vous essayez de débaucher un jeune talent d'un club établi, ce dernier ne va pas le laisser partir facilement. Soyez prêt à payer plus pour des jeunes avec des perspectives que pour un joueur solide et établi. Lorsque vous avez trouvé un prix raisonnable, n'en faites pas trop, même si quelques millions de devises par-ci par-là sont toujours appréciés. Vous pouvez presque toujours augmenter ou diminuer la durée du contrat d'une année en fonction de la position du joueur - alors n'hésitez pas à user et abuser de cette possibilité à votre avantage.