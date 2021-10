FIFA 22 : comment préparer et marquer des coups francs ?

FIFA 22 est arrivé et c'est un jeu très similaire à celui de l'année dernière, à l'exception des graphismes optimisés et de quelques animations valorisés sur les consoles next-gen grâce à la technologie HyperMotion d'EA. Si vous êtes prêt à dominer la meilleure simulation de football du moment, la maîtrise des coups francs représente un élément clé dont vous devez vous imprégner. Ils ne sont pas exécutés fréquemment, mais ils jouent un rôle très important dans n'importe quel match et peuvent faire basculer un résultat attendu s'ils sont correctement menés.

Dans ce guide pratique, nous allons vous présenter le système de coups francs de FIFA 22 et vous donner quelques conseils pour vous aider à mettre toutes les chances de votre côté lorsque vous essayez d'effectuer des coups de pied arrêtés fabuleux à la Beckham. Découvrez comment choisir les meilleurs tireurs et quelles combinaisons appliquer pour marquer de beaux buts.

(Image credit: EA)

Si vous n'avez pas de tireur de coup franc attitré dans votre équipe, vous risquez de vous décourager très vite à les exécuter lorsque l'occasion se présentera. Mais même les footballeurs médiocres peuvent marquer des coups francs parfaits avec les bons conseils. Et vous ne devriez pas laisser passer la possibilité d'un but en votre faveur, juste parce qu'il vous semble plus facile de réaliser des centres.



Lorsque vous êtes victime d'une faute dans FIFA 22 et que vous vous apprêtez à marquer, vérifiez si vous pouvez cliquer sur le stick gauche pour changer l'angle de la caméra. Celle-ci se placera ainsi derrière le joueur au lieu d'offrir la vue aérienne habituelle et créera une chance plus conséquente de marquer plutôt que de simplement envoyer le ballon dans les airs ou hors surface. Cette vue arrière permet de mieux viser et de fixer la zone de tir la plus dangereuse pour les buts adverses. Il ne vous reste plus qu'à tirer !

Avant de frapper le ballon, assurez-vous que vous employez le bon joueur. FIFA 22 choisira automatiquement votre meilleur tireur de coup franc, mais il se peut que ce ne soit pas celui que vous préférez. Si vous appuyez sur la gâchette droite de votre manette Xbox ou PlayStation, vous pouvez voir une liste de tous les tireurs de coups francs potentiels de votre équipe. Selon le type de coup franc que vous envisagez de tirer, les statistiques que vous devez surveiller sont la puissance (PWR), la précision du coup franc (FKA) et la courbe (CRV). Choisissez le footballeur le plus adéquat pour ce travail et, si vous devez changer de côté pour obtenir un bon angle sur le but, assurez-vous de choisir un joueur utilisant le pied opposé à ce dernier. Vous pouvez également faire appel à des équipiers supplémentaires si nécessaire et utiliser le stick droit pour déplacer votre joueur autour de la balle avant qu'il ne tire. Cela peut être utile lorsque vous essayez de déterminer la trajectoire de votre coup franc.

(Image credit: EA)

Maintenant que vous avez configuré votre coup franc correctement, vous devez frapper le ballon. C'est la partie la plus difficile, car vous devez orienter le réticule du stick gauche vers l'un des coins supérieurs du but et le maintenir en place. Vous devez pratiquer plusieurs fois cette manipulation nécessitant votre adresse, ce afin que vos doigts la mémorisent aisément. Il vous faut ensuite appuyer sur le bouton Cercle ou B de votre manette en fonction de la distance qui vous sépare du but. De petites pressions peuvent conduire à des buts faciles à partir de la marque des 20 mètres, mais lorsque vous êtes plus loin, vous aurez besoin de plus de puissance. Il y aura également une autre barre qui se chargera lorsque vous vous approcherez du ballon, et il sera nécessaire d'appuyer à nouveau sur le bouton Cercle ou B lorsque votre joueur se trouvera dans la zone verte... afin de rendre votre coup franc encore plus précis.

L'ajout d'un effet à la balle est une partie avancée et optionnelle du processus qui vous permettra de marquer plus de coups francs dans FIFA 22. Vous pouvez faire un geste avec le stick droit pour ajouter un profil d'effet à votre tir, notamment Top Spin (tir élevé), Side Spin (tir sur le côté), Mixed Spin (effet combiné) et Knuckleball (balle flottante). Réfléchissez au profil qui vous permettra de battre le mur de défenseurs et le gardien dans votre situation. N'abusez pas de trop du même geste, assurez-le avec précaution tout en gérant votre trajectoire pour avoir les meilleures chances de marquer.