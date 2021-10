FIFA 22 : comment marquer des buts parfaits ?

FIFA 22 marque le retour de la célèbre simulation de football développée par EA. Réitérant une recette qui ne cesse de fonctionner, FIFA 22 est devenu plus beau sur les consoles next-gen et apporte un gameplay plus précis. La victoire ne repose plus ici sur la vitesse et sur la puissance brut, mais sur la stratégie en temps réel. Vous allez devoir apprendre à cadrer et à jauger votre environnement avant de tirer. Au moins, si vous souhaitez que vos actions offensives se traduisent régulièrement par un but.

Il existe cependant de nombreuses façons de frapper un ballon dans FIFA 22, et il peut être difficile de décider quel effet adopter lorsque vous vous approchez des filets adverses. Dans ce guide pratique, nous allons démystifier cette action déterminante et vous amenez à découvrir toutes les combinaisons possibles pour marquer quoi qu'il advienne. Vous allez souvent contrarier le gardien qui vous fait face dans FIFA 22.

(Image credit: EA)

Cela semble simple, mais dans sa forme la plus basique, il vous suffit de pointer votre stick gauche vers le filet et d'appuyer sur Cercle ou B sur votre manette pour tenter de mettre un but. On comprendra très vite que tirer sur le gardien n'est pas la meilleure des idées - surtout si l'on tient compte des améliorations qui ont été apportées, cette année, aux compétences d'arrêt. En fonction de vos préférences de jeu, vous devrez peut-être appuyer à nouveau sur le même bouton pour terminer un tir rapide. Si vous le réalisez dans la zone verte, votre tir sera d'autant plus efficace que le pied du joueur s'approche du ballon.

Si vous n'avez pas envie de faire des folies, une passe prudente pour confondre le gardien dans la surface de réparation s'avère une bonne idée. Avant d'effectuer votre tir final. Tandis qu'un tir feinté (Cercle/B + X/A) enverra généralement votre adversaire ganté dans la mauvaise direction, créant ainsi une ouverture.

(Image credit: EA)

Malheureusement, les notions de base ne vous mèneront pas très loin, surtout si vous disputez des matchs en ligne dans FIFA 22. Savoir quand et comment déployer des techniques de tir avancées est crucial et vous permettra de marquer des séries insolentes de buts dans les rencontres les plus tendues. Passons en revue quelques-unes des techniques les plus essentielles et les moments M où vous devrez les exécuter.

Tir en finesse : R1 et Cercle / RB et B

Le tir en finesse est incroyablement puissant dans FIFA 22 et semble bien fonctionner, même depuis une distance non négligeable en dehors de la surface. Maintenez le bouton Cercle ou B un peu appuyé lorsque vous êtes dans l'espace juste à l'extérieur de la surface et vous devriez pouvoir tirer dans l'un des coins supérieurs. Assurez-vous de viser le but au préalable et d'attaquer du bon côté, en fonction du pied préféré de votre attaquant. Si vous utilisez son pied faible pour un tir en finesse, vous perdrez la possession du ballon. Le fait d'appuyer à nouveau sur le bouton de tir une fois que vous avez atteint le bon niveau de puissance peut également rendre le tir plus précis.

Chip Shot (arc de cercle) : L1 et Cercle / LB et B

Il s'agit d'une technique très contextuelle, qui est plus efficace lorsque vous tentez de faire sortir le gardien de la ligne de but au cours d'un face-à-face. La puissance est primordiale, car vous ne voulez pas que votre tir passe au-dessus de la barre transversale. Une légère pression sur le bouton de tir suffit pour battre le gardien, mais n'hésitez pas à donner un coup de tête si le gardien est vraiment surpris.

(Image credit: EA)

Low Shot (frappe à ras de terre) : L1 et R1 et Cercle / LB et RB et B

Tirer dans les coins inférieurs est une autre excellente option, surtout si vous êtes à une distance décente du gardien sur son côté faible. Les frappes à ras de terre sont utilisés beaucoup moins fréquemment mais peuvent s'avérer mortelles pour cette même raison. elles peuvent, en effet, constituer une surprise inattendue pour une défense tremblante. Si vous avez du mal à les contrôler dans la surface, frappez bas et vous pourriez bien forcer une déviation qui s'achèverait par un but.

Flair Shot (tir feinté) : L2 et Cercle / LT et B

Les Flair Shots sont généralement réservés aux situations où vous avez quelques buts d'avance et où vous vous sentez en confiance, mais ils peuvent être utiles dans d'autres situations. Cette méthode permet à votre joueur d'effectuer les tirs les plus extravagants, selon le contexte. Le fait de dribbler et de feinter le gardien forcera parfois une retournée acrobatique, ce qui peut être pratique si vous avez de l'espace. Sinon, vous ferez généralement quelque chose de fantaisiste comme un coup du scorpion où vous croiserez les jambes pour frapper dans les coins.