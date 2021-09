Comment libérer de l'espace sur votre Apple Watch ?

WatchOS 8 est enfin disponible et il est temps de mettre à jour votre Apple Watch. Voici comment libérer de l'espace de stockage sur votre Apple Watch ?

Quelle est la capacité de stockage de votre Apple Watch ?

La quantité de stockage sur votre Apple Watch dépend de la version que vous possédez. La première, la deuxième et la troisième génération, les séries 1 à 3, disposent de 8 Go (16 Go sur la série 3 Cellulaire). L'Apple Watch Series 4 dispose de 16 Go. Tandis que l'Apple Watch Series 5, l'Apple Watch Series 6 et l'Apple Watch SE disposent de 32 Go.

Vous ne disposez pas de la totalité de ce stockage, car le système d'exploitation doit également y vivre. Sur notre Apple Watch de 32 Go, la capacité totale disponible propose 26,5 Go. Le reste est réservé au système d'exploitation.

De combien d'espace libre watchOS 7 ou watchOS 8 a-t-il besoin ?

La configuration requise pour watchOS 7 indique que vous devez disposer de 3,1 Go d'espace libre sur votre Apple Watch. watchOS 8 nécessitera probablement une quantité similaire d'espace libre.

Il est tentant d'aller dans la liste des applications de votre téléphone et de commencer à supprimer des choses au hasard, mais Apple fournit quelques outils utiles qui vous permettent d'identifier ce qui prend de la place sur votre poignet afin que vous ne finissiez pas par supprimer des choses qui ne prennent pas vraiment de place. Vous les trouverez dans l'application Watch sur votre téléphone.

Si vous possédez plusieurs Apple Watch, assurez-vous d'avoir sélectionné celle que vous souhaitez analyser dans l'application Watch avant de poursuivre.

Première étape : trouver les envahisseurs

La première étape consiste à découvrir ce qui prend de l'espace. Pour ce faire, appuyez sur Général dans l'application Watch, puis faites défiler la liste jusqu'à ce que vous voyiez Usage. Appuyez dessus.

Vous devriez maintenant visualiser un écran comme celui ci-dessous, avec votre espace de stockage disponible et utilisé comme première information disponible, puis une liste des applications sur votre téléphone et l'espace qu'elles occupent.

Les chiffres que vous obtenez correspondent à l'espace total, et pas seulement à l'application elle-même. Ainsi, par exemple, le chiffre que vous voyez pour votre application Musique inclut toute la musique stockée sur votre Apple Watch. La liste est déjà triée de façon à ce que les applications les plus volumineuses apparaissent en haut de la liste.

Dans de nombreux cas, vous constaterez que les applications qui prennent le plus d'espace sont celles via lesquelles vous avez téléchargé des médias. Par exemple vos playlists Apple Music hors connexion, vos podcasts téléchargés ou les livres audio que vous avez transférés depuis Audible.

Deuxième étape : éliminer les applications problématiques

Maintenant que vous savez quelles sont les applications les plus polluantes, vous pouvez vous débarrasser de celles dont vous n'avez plus besoin. Il est possible d'agir ainsi sur votre Apple Watch en appuyant longuement sur l'icône des applications concernées, puis en appuyant sur le petit X qui apparaît au-dessus de celles-ci. C'est toutefois une méthode assez lente et compliquée, mieux vaut passer par l'application Watch de votre iPhone.

Retournez sur la page d'accueil de l'application Watch (l'écran intitulé "Apple Watch de X", où X est votre prénom) et faites-le défiler vers le bas jusqu'à ce que vous voyiez la section Installé de l'Apple Watch.

Celle-ci affiche toutes les applications actuellement disponibles sur votre Apple Watch, et chacune d'entre elles possède une petite flèche sur le côté droit de l'écran. Cliquez sur la flèche et vous verrez apparaître un curseur : appuyez dessus pour désinstaller l'application concernée.

Étape 3 : modifier les paramètres

Si vous trouvez que vous manquez souvent d'espace de stockage à cause des téléchargements de médias tels que la musique ou les podcasts, cela vaut la peine d'aller dans les paramètres de cette application pour ajuster exactement ce que votre Apple Watch télécharge. Dans cette capture d'écran, nous nous trouvons dans l'application de podcast Overcast, qui nous permet de spécifier quels podcasts, le cas échéant, elle doit télécharger automatiquement.

Dans ce cas, nous n'écoutons des podcasts que dans la voiture, et nous n'avons donc pas besoin de télécharger quoi que ce soit : nous pouvons toujours contrôler le podcast depuis notre montre lorsqu'il est lu sur notre iPhone.