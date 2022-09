Où acheter l'Apple Watch 8 avant sa sortie le 16 septembre ?

Les précommandes de l'Apple Watch 8 sont désormais ouvertes sur l'Apple Store officiel (opens in new tab) et nous commençons à voir de plus en plus de pages produits dédiées chez bon nombre de détaillants en ligne. Découvrez ici où vous pouvez vous procurer la vôtre avant son lancement le 16 septembre, et ne manquez pas les offres promotionnelles éventuelles sur le dernier joyau de la marque à la pomme.

Tout d'abord, faisons le point sur tout ce que nous savons de l'Apple Watch 8 après sa grande introduction par la firme, le 7 septembre dernier. En tant qu’héritière de la meilleure smartwatch que nous ayons testée jusqu’ici, elle se doit de devenir la parfaite coach santé et fitness de 2022.

D'après ce que nous avons vu, elle délivre principalement des mises à jour incrémentales de la génération précédente, notamment un processeur S8 amélioré, une autonomie améliorée de 18 heures (ou jusqu'à 36 heures en mode faible consommation), ainsi qu’une suite de nouvelles fonctions offertes par watchOS 9. Parmi ces points forts, citons un capteur de température corporelle, ainsi que le suivi du cycle menstruel. Les adeptes de séances fitness apprécieront une surveillance plus précise de la fréquence cardiaque et de l'oxygène sanguin. Tout cela sur un appareil étanche et protégé contre les fissures.

Le prix de départ de l’Apple Watch 8 est de 499 €, et il correspond à la version GPS standard de 41 mm - la variante 45 mm coûte 539 €. Il existe une seconde édition cellulaire, proposée à 619 € pour le format 41 mm et à 899 € pour celui plus grand de 45 mm. Ces dernières permettent d'envoyer des SMS et de passer des appels sans passer par votre smartphone. Les couleurs disponibles au lancement sont Minuit, Lumière stellaire, Argent ou Product(RED) si vous optez pour le boîtier aluminium. Contre Or, Graphite ou Argent pour le boîtier en acier inoxydable.



Vous trouverez tous les détaillants prenant les précommandes de l'Apple Watch 8 juste en dessous. Pour l'instant, nous avons indiqué toutes les enseignes classiques distribuant l’Apple Watch 8, en dehors d’Apple. Nous ajouterons progressivement les boutiques proposant des remises promotionnelles plus intéressantes.

Devriez-vous précommander l'Apple Watch 8 ?

Bien que nous ne nous attendions pas à ce que l'Apple Watch 8 soit aussi plébiscitée que l'iPhone 14 ou l'iPhone 14 Plus, nous vous recommandons vivement de précommander la toute dernière smartwatch si vous voulez l'obtenir le plus tôt possible. Pour l’offrir en cadeau à Noël, par exemple.

Une rupture de stock est peu probable, mais des retards temporaires d'expédition demeurent tout à fait possibles. Si l'on en croit les précédents lancements de produits Apple, la livraison de votre smartwatch pourrait être retardée de six semaines. Il apparaît donc judicieux d’en sécuriser une pendant la phase de précommande.

N'oubliez pas que vous pouvez également envisager d'acheter l'Apple Watch Ultra si vous souhaitez un modèle plus robuste et plus sportif ou une nouvelle itération de l'Apple Watch SE 2, plus économique.

Quelle version de l'Apple Watch 8 dois-je acheter ?

S'il s'agit de votre premier achat de smartwatch, choisir une version de l’Apple Watch 8 plutôt qu’une autre peut sembler déroutant au départ. En fin de compte, il y a un élément principal à considérer avant de passer votre précommande.

Voulez-vous utiliser un GPS ou un GPS et un support cellulaire ? La première est la version standard et moins chère qui s’avère la meilleure option pour la plupart des utilisateurs. Elle est dotée de toutes les fonctionnalités fitness attendues, mais votre smartphone devra être couplé et se trouver à proximité pour que la montre puisse recevoir des notifications, passer des appels et répondre à des messages. Avec la dernière version cellulaire, ces options téléphoniques sont assurées indépendamment par la montre - elle vous donne plus de liberté, à un prix forcément plus élevé.