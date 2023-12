5 objets connectés à découvrir en 2024 : Les gadgets à surveiller

Si l'achat d'un nouveau dispositif connecté figurait sur votre liste de souhaits, vous avez peut-être été un peu déçu par l'offre de 2023. D'excellents appareils ont été annoncés, mais aucun n'était vraiment révolutionnaire par rapport aux éditions précédentes.

L'Apple Watch Series 9 et la Watch Ultra 2 étaient identiques aux meilleures Apple Watch précédentes, la Watch Series 8 et la Watch Ultra par exemple, tandis que la Samsung Galaxy Watch 6 et la Watch 6 Classic n'étaient pas non plus très différentes de leurs prédécesseurs - à l'exception de la réintroduction de la lunette tournante sur la Classic, bien sûr.

Cependant, les projets ne manquent pas pour 2024, et des rumeurs font état de wearables vraiment passionnants à attendre dans les 12 prochains mois.

Samsung Galaxy Ring

(Image credit: Circular)

La Samsung Galaxy Ring est le premier dispositif portable que nous devrions voir apparaître au cours de la nouvelle année, et c'est aussi l'un des plus passionnants. Samsung est présent sur le marché des wearables depuis longtemps - quelqu'un se souvient de la Samsung Galaxy Gear ? - mais la Galaxy Ring constituerait une nouvelle catégorie pour l'entreprise, et c'est un secteur qu'elle pourrait dominer si elle applique aux bagues intelligentes la même qualité de fabrication que pour ses smartphones Galaxy.

Dans la lignée des populaires Oura Ring et Circular Ring présentés ci-dessus, la Galaxy Ring devrait être une version minimaliste des trackers de fitness, offrant un certain nombre de capteurs dans un format petit et discret. Les rumeurs suggèrent que de nombreuses fonctionnalités de la Galaxy Watch seront intégrées à l'anneau, notamment la possibilité de mesurer la fréquence cardiaque, le nombre de pas et la SpO2 à partir de votre doigt.

Le plus beau ? Elle devrait être lancée en janvier 2024, en même temps que les smartphones Galaxy S24, de sorte que nous n'aurons peut-être pas à attendre trop longtemps pour voir si Samsung lui mettra une bague.

Samsung Galaxy Watch 7

(Image credit: Future / Matt Evans)

Il ne serait pas juste d'évoquer la bague Galaxy Ring sans parler des modèles Galaxy Watch 7. Il reste à savoir si nous continuerons à voir une Galaxy Watch 7 et une Galaxy Watch 7 Classic, ou si Samsung reviendra à une Watch 7 Pro à la place de la Watch 7 Classic pour 2024. Nous pouvons parier que Samsung rafraîchira sa Galaxy Watch en 2024, probablement vers la fin de l'été, en même temps que les appareils Galaxy Z.

Les détails sont pour l'instant rares, mais nous espérons que la lunette tournante de la Watch 6 Classic sera conservée pour la version 2024, ou qu'elle sera remplacée par une Watch 7 Pro. Avec la Watch 7, nous nous attendons à une construction de qualité supérieure pour ces smartwatches, et nous aimerions que l'autonomie de la batterie soit encore plus longue pour rivaliser avec des marques comme Garmin. 48 heures, s'il vous plaît !

On s'attend également à ce que les modèles Galaxy Watch 7 fonctionnent sous Wear OS tout en offrant une série de fonctions de santé, y compris la surveillance de la pression artérielle de la Watch 6 grâce à l'analyse des ondes de pouls, et la composition corporelle complète pour remplacer une balance intelligente. La compatibilité avec l'iPhone serait un plus appréciable, mais nous devons avouer que nous ne sommes pas optimistes.

Apple Watch SE 3

(Image credit: Future)

C'est une grande année pour l'Apple Watch en 2024, une décennie s'étant écoulée depuis l'annonce de l'Apple Watch originale. Nous nous attendons à ce que l'Apple Watch X soit dévoilée en 2024 en tant que modèle du 10e anniversaire, mais n'oublions pas l'humble Watch SE.

Ce modèle est généralement commercialisé deux fois par an, et comme aucune Watch SE n'a été annoncée en 2023, une mise à jour est prévue pour 2024.

Notre liste de souhaits pour le modèle de troisième génération comprend un écran toujours allumé - cette fonction est présente sur les Apple Watch Series depuis la Series 5, il ne s'agit donc plus d'une nouvelle technologie, mais elle ne s'est jamais concrétisée sur la gamme SE. Une fonction de surveillance de l'électrocardiogramme et de l'oxygène dans le sang (une fois que les problèmes juridiques avec Masimo seront résolus) ne serait pas de trop non plus.

La Watch SE 3 - ou Watch SE (2024), comme on l'appellera probablement - devrait être une excellente option pour la plupart des gens et, espérons-le, rester à un prix décent. La seule mauvaise nouvelle, c'est qu'elle ne devrait pas apparaître avant septembre 2024 avec les nouveaux modèles d'iPhone.

OnePlus Watch 2

(Image credit: Aakash Jhaveri)

Lorsque OnePlus a lancé sa première smartwatch en 2021, elle a d'abord suscité beaucoup d'enthousiasme. Puis les critiques sont arrivées et il était clair que vous prendriez vos dispositions en la choisissant plutôt que la Pixel Watch ou les modèles Galaxy Watch de Samsung.

L'entreprise semble toutefois avoir appris une chose ou deux de sa première tentative, puisque des murmures suggèrent que la OnePlus Watch 2 sera lancée en 2024 et qu'elle apportera un certain nombre d'améliorations.

Elle serait dotée d'un écran AMOLED plus grand et fonctionnerait sous Wear OS 4 - le même système d'exploitation que la Pixel Watch 2 - ce qui constituerait un énorme avantage par rapport au logiciel personnalisé sur lequel fonctionne la OnePlus Watch.

Le système d'exploitation de Google offre plus de flexibilité en termes d'applications, à côté d'une expérience utilisateur plus simple. Quant à savoir quand la prochaine OnePlus Watch pourrait être lancée, nous miserions sur le Mobile World Congress à la fin du mois de février 2024, mais il n'y a rien de concret pour l'instant.

Garmin Forerunner 65

(Image credit: Future)

Garmin a tellement d'appareils qu'il serait pardonné de ne pas pouvoir les suivre. Une mise à jour de la smartwatch Lily a été évoquée et, comme toujours, nous attendons patiemment la Garmin Fenix 8, mais nous avons également les yeux rivés sur une mise à jour de la Forerunner économique en 2024.

La Forerunner 55 est arrivée en juin 2021 et doit donc être rafraîchie, même si elle n'est pas commercialisée à intervalles réguliers. Elle était excellente car elle offrait de nombreuses fonctionnalités logicielles brillantes de Garmin, mais pour un coureur plus soucieux de son budget qui était satisfait d'une qualité de construction moins premium par rapport aux appareils plus chers de la société, comme la gamme Fenix.

Les informations sont rares pour l'instant, mais nous attendons (ou espérons) une mise à jour de la Forerunner 55 dans ce qui serait vraisemblablement la Forerunner 65 en 2024.