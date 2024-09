Verrons-nous les AirPods 4 aujourd'hui ? Gurman a déclaré qu'« Apple prépare deux nouveaux modèles d'AirPods »...

À l'approche de l'événement de l'iPhone 16, It's Glowtime d'Apple, qui aura lieu aujourd'hui, lundi 9 septembre (à partir de 19h heure de Paris..., mais vous pouvez suivre les préparatifs grâce à notre live-blog Glowtime en anglais dès maintenant), Mark Gurman, de Bloomberg, a affirmé de la manière la plus claire qui soit que deux nouveaux jeux d'AirPods seront disponibles - et deux autres ne le seront certainement pas.

Gurman a partagé ses prédictions les plus importantes et les plus détaillées sur les AirPods dans une missive de Bloomberg, en amont de l'événement Apple à venir. S'agit-il d'une preuve concrète de l'imminence des AirPods ? Non, car Gurman s'appuie sur des sources plutôt que sur Tim Cook lui-même, mais c'est assez concluant si l'on fait confiance à l'expert Apple - et c'est le cas de la plupart des gens lorsqu'il s'agit de produits portant le préfixe « i ».

Qu'a donc révélé exactement l'analyste technique ? Voici un résumé de ce que Gurman a prophétisé au sujet des AirPods à l'approche de la présentation de l'iPhone 16 d'Apple (il y a beaucoup de choses à voir)...

Deux nouveaux AirPods : les grandes prédictions

Apple est, selon Gurman, en train de préparer deux nouveaux modèles AirPods pour remplacer les écouteurs d'entrée de gamme, (alias AirPods 2019) de deuxième génération et le modèle de milieu de gamme, de troisième génération (également connu sous le nom d'AirPods 3).

Les deux nouvelles versions ressembleront apparemment aux AirPods Pro (il n'est pas clair si Gurman parle des AirPods originaux 2019 ou des AirPods Pro 2) et comprendront un nouvel étui, une charge USB-C et une « qualité audio améliorée ».

Apple distinguerait les deux nouveaux modèles AirPods en dotant la version intermédiaire d'un étui plus haut de gamme avec un haut-parleur, ce qui faciliterait sa localisation avec la fonction Find My d'Apple, ainsi que l'annulation du bruit « pour correspondre aux AirPods Pro ».

Selon M. Gurman, l'une des principales nouveautés des AirPods est une « plus grande avancée dans le domaine de la santé auditive ». Apple aurait tenté de faire des AirPods un substitut viable aux prothèses auditives, ainsi qu'un appareil capable de réaliser des tests auditifs. Le géant de Cupertino se prépare à annoncer ces mises à jour - dont le nom de code est Yodel - mais Gurman ajoute qu'« elles ont subi quelques retards et pourraient n'être disponibles que plus tard ».

Une nouvelle version des AirPods Pro « reste en préparation » selon l'expert, avec un design amélioré et un ANC plus performant. Mais nous ne les verrons pas lundi. Pourquoi ? Gurman nous dit que ce qui nous semble être les AirPods Pro 3 sont « attendus dès l'année prochaine ».

Enfin, Apple aurait travaillé sur une mise à jour des écouteurs AirPods Max qui seront disponibles dans de nouvelles couleurs et remplaceront le connecteur Lightning par un USB-C pour se conformer aux dernières lois de l'UE. Mais comme les AirPods Max sont déjà en stock, Gurman pense que les AirPods Max 2 « arriveront plus tard », c'est-à-dire pas lundi...

Autre chose ? En fait, oui...

Mais voilà : aujourd'hui (9 septembre), il semble que Gurman, ou au moins une ou deux de ses sources, ait changé d'avis et que les AirPods Max 2 soient effectivement disponibles à Glowtime... Il n'y a plus beaucoup de temps à attendre, d'une manière ou d'une autre.

Il est intéressant de noter que l'informateur d'Apple rapporte également qu'il y a quelques semaines, « Apple a découvert un bug dans les prochains AirPods qui faisait que les écouteurs épuisaient rapidement l'autonomie de la batterie ». Le problème a apparemment été attribué au logiciel et a été résolu avant que les usines n'expédient les unités.

Les lecteurs réguliers se souviendront peut-être que nous vous avions parlé d'une mise à jour des AirPods Pro 2 pour la prise en charge des gestes, des appels et du contrôle avant le lancement complet d'iOS 18. Les plus avisés estiment que nous devrions obtenir une date de lancement pour cette fonctionnalité lundi.

Nous ne devrions pas être surpris par tout cela : Le plus grand lancement d'AirPods d'Apple à ce jour a été prophétisé plus tôt dans l'année, et un double AirPods en serait la preuve.

Oui, il est triste que nous ne voyions probablement pas les AirPods Pro 3 ou les AirPods Max 2 lundi, mais allez, cela fait bien plus de deux ans depuis le lancement des Apple AirPods 3, les écouteurs les plus récents du mastodonte de Tim Cook (car nous ne comptons pas l'ajout en septembre 2023 d'un port de charge USB-C, d'accord ?), et nous préférons deux paires d'écouteurs blancs glacés à rien du tout, merci beaucoup.

Le prix ? Gurman ne l'a pas précisé, mais étant donné que les AirPods 3 se vendent actuellement à environ 199 €, un prix se situant dans cette fourchette pour l'option de milieu de gamme semble approprié.

Le kit d'entrée de gamme ? Impossible à dire avec certitude, mais un prix de 119 € - quelque chose qui rivaliserait avec le très populaire Nothing Ear (a), par exemple - ne serait-il pas rafraîchissant ?

